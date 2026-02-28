España

Alba Flores sorprende en los Premios Goya 2026 con un estilismo de prendas de Vinted con el que homenaje a su padre

La actriz ha pisado la alfombra roja con un diseño de Domingo Rodríguez Lázaro, fundador de Dominnico

Guardar
Alba Flores en los Goya
Alba Flores en los Goya 2026. (REUTERS/Nacho Doce)

En la alfombra roja de los Premios Goya 2026, siempre hay espacio para que la moda hable más allá de las tendencias, y este año, sin duda, la gran protagonista es Alba Flores. La actriz, nominada en las categorías de Mejor película documental y Mejor canción original por Flores para Antonio, no solo asistió a la gala como parte del reconocimiento a su trabajo, sino que convirtió su look en un auténtico manifiesto de estilo, memoria y sostenibilidad.

Alba ha confiado en el diseñador Domingo Rodríguez Lázaro, fundador de Dominnico, para crear un estilismo exclusivo a partir de prendas de segunda mano adquiridas en la plataforma Vinted. La actriz ha explicado a Vanitatis que “me recuerda a mi padre, Antonio Flores”, creando un doble guiño que combina compromiso con la moda circular y homenaje a su progenitor.

El conjunto que ha elegido Alba Flores para los Goya está confeccionado en ante sintético y se compone de tres piezas que funcionan a la perfección: una camisa, una chaqueta con la espalda descubierta y un pantalón con aire western-rock. La silueta respira su estilo habitual: una mezcla de sofisticación andrógina con libertad bohemia, con una sensualidad contenida que no necesita artificios. Y, como guiño más emotivo, una amapola negra y roja prendida en la solapa recuerda a su padre, Antonio Flores, fallecido en 1995, convirtiéndose en el corazón del look.

Actor Alba Flores wears a
Actor Alba Flores wears a watermelon-themed "Free Palestine" button as she poses on the red carpet at the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony, in Barcelona, Spain February 28, 2026. REUTERS/Nacho Doce

Pero no es solo un guiño familiar. Este estilismo también habla de moda con conciencia. Alba apuesta por el “conscious luxury”, un lujo responsable que no depende de estrenar, sino de dar una nueva vida a prendas con historia. Tal y como explican desde Dominnico, la firma detrás del diseño: “Reutilizar piezas de segunda mano no limita la creatividad, sino que la potencia, convirtiéndolas en diseños únicos y sostenibles”. Y Alba lo deja claro: se puede brillar en la alfombra roja sin renunciar a la sostenibilidad.

Para rematar, la actriz ha añadido joyas de Suot, la firma de Marta Tous que, casualmente, la misma semana había lucido la reina Letizia en Huesca. Un detalle de elegancia que acompaña sin robar protagonismo al conjunto, manteniendo la armonía entre moda y mensaje.

Actor Alba Flores wears a
Actor Alba Flores wears a watermelon-themed "Free Palestine" button as she poses on the red carpet at the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony, in Barcelona, Spain February 28, 2026. REUTERS/Nacho Doce

No podemos olvidar el motivo principal de esta noche tan especial: Flores para Antonio. El documental, estrenado en el Festival de San Sebastián 2025, es mucho más que un trabajo audiovisual; es un acto de reparación y un diálogo íntimo con la memoria de su padre.

Flores para Antonio, el emotivo homenaje de Alba Flores a su padre

Flores para Antonio se presenta como un collage lleno de emoción: imágenes familiares, vídeos inéditos y entrevistas que permiten a Alba Flores adentrarse en la vida de su padre, mostrando tanto sus luces como sus sombras. La actriz, acompañada por su madre Ana Villa, sus tías Lolita y Rosario, y otros seres queridos, reconstruye la figura de un hombre marcado por la libertad, la sensibilidad y una vulnerabilidad profunda que se intensificó tras la muerte de su madre, Lola Flores.

Tráiler 'Flores para Antonio'

“Me he empapado de todo esto, siento que lo conozco mejor. Su espíritu está muy presente en la película”, confesaba Alba, mostrando que este proyecto va mucho más allá de la pantalla: es un verdadero acto de amor y de memoria familiar.

Temas Relacionados

Premios GoyaPremios Goya 2026Alba FloresGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 28 febrero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprobar Super Once: los ganadores

Chiara Ferragni se convierte en la gran sorpresa de los Premios Goya 2026 y deslumbra con un look impecable

La influencer italiana conquista todas las miradas en Barcelona con un vestido blanco y negro tan romántico como elegante

Chiara Ferragni se convierte en

Las duchas italianas son la mejor alternativa frente a las tradicionales

Este tipo de diseño transforma el baño en un espacio más amplio y funcional

Las duchas italianas son la

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex

La Unión Europea convoca de urgencia a los ministros de Exteriores este domingo para tratar la situación de Oriente Medio

Kaja Kallas condenó “los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos”

La Unión Europea convoca de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Incarlopsa, el proveedor de jamón

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica