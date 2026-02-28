Alba Flores sorprende en los Premios Goya 2026 con un estilismo de prendas de Vinted con el que homenaje a su padre

Alba Flores en los Goya 2026. (REUTERS/Nacho Doce)

En la alfombra roja de los Premios Goya 2026, siempre hay espacio para que la moda hable más allá de las tendencias, y este año, sin duda, la gran protagonista es Alba Flores. La actriz, nominada en las categorías de Mejor película documental y Mejor canción original por Flores para Antonio, no solo asistió a la gala como parte del reconocimiento a su trabajo, sino que convirtió su look en un auténtico manifiesto de estilo, memoria y sostenibilidad.

Alba ha confiado en el diseñador Domingo Rodríguez Lázaro, fundador de Dominnico, para crear un estilismo exclusivo a partir de prendas de segunda mano adquiridas en la plataforma Vinted. La actriz ha explicado a Vanitatis que “me recuerda a mi padre, Antonio Flores”, creando un doble guiño que combina compromiso con la moda circular y homenaje a su progenitor.

El conjunto que ha elegido Alba Flores para los Goya está confeccionado en ante sintético y se compone de tres piezas que funcionan a la perfección: una camisa, una chaqueta con la espalda descubierta y un pantalón con aire western-rock. La silueta respira su estilo habitual: una mezcla de sofisticación andrógina con libertad bohemia, con una sensualidad contenida que no necesita artificios. Y, como guiño más emotivo, una amapola negra y roja prendida en la solapa recuerda a su padre, Antonio Flores, fallecido en 1995, convirtiéndose en el corazón del look.

Actor Alba Flores wears a watermelon-themed "Free Palestine" button as she poses on the red carpet at the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony, in Barcelona, Spain February 28, 2026. REUTERS/Nacho Doce

Pero no es solo un guiño familiar. Este estilismo también habla de moda con conciencia. Alba apuesta por el “conscious luxury”, un lujo responsable que no depende de estrenar, sino de dar una nueva vida a prendas con historia. Tal y como explican desde Dominnico, la firma detrás del diseño: “Reutilizar piezas de segunda mano no limita la creatividad, sino que la potencia, convirtiéndolas en diseños únicos y sostenibles”. Y Alba lo deja claro: se puede brillar en la alfombra roja sin renunciar a la sostenibilidad.

Para rematar, la actriz ha añadido joyas de Suot, la firma de Marta Tous que, casualmente, la misma semana había lucido la reina Letizia en Huesca. Un detalle de elegancia que acompaña sin robar protagonismo al conjunto, manteniendo la armonía entre moda y mensaje.

No podemos olvidar el motivo principal de esta noche tan especial: Flores para Antonio. El documental, estrenado en el Festival de San Sebastián 2025, es mucho más que un trabajo audiovisual; es un acto de reparación y un diálogo íntimo con la memoria de su padre.

Flores para Antonio se presenta como un collage lleno de emoción: imágenes familiares, vídeos inéditos y entrevistas que permiten a Alba Flores adentrarse en la vida de su padre, mostrando tanto sus luces como sus sombras. La actriz, acompañada por su madre Ana Villa, sus tías Lolita y Rosario, y otros seres queridos, reconstruye la figura de un hombre marcado por la libertad, la sensibilidad y una vulnerabilidad profunda que se intensificó tras la muerte de su madre, Lola Flores.

“Me he empapado de todo esto, siento que lo conozco mejor. Su espíritu está muy presente en la película”, confesaba Alba, mostrando que este proyecto va mucho más allá de la pantalla: es un verdadero acto de amor y de memoria familiar.