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Por qué el 31 de mayo se celebra el Día de Castilla-La Mancha: origen y tradiciones de esta festividad regional

En esta fecha se conmemora el aniversario de la constitución de las primeras Cortes autonómicas en 1983

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (i), durante el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, en el Teatro Auditorio José Luis Perales, a 31 de mayo de 2026, en Cuenca. (Lola Pineda / Europa Press)
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (i), durante el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, en el Teatro Auditorio José Luis Perales, a 31 de mayo de 2026, en Cuenca. (Lola Pineda / Europa Press)

El Día de Castilla-La Mancha, también llamado Día de la Región, tiene lugar cada 31 de mayo en las cinco provincias de la comunidad. En esta fecha se conmemora el aniversario de la constitución de las primeras Cortes autonómicas en Toledo en 1983, un evento que marcó el inicio de la actual etapa institucional en el territorio.

El 31 de mayo de 1984 se celebró por primera vez el Día de Castilla-La Mancha, con un acto institucional que tuvo lugar en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y desde entonces, cada año se escoge una localidad diferente para conmemorar esta fecha.

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Cuenca ha sido la ciudad elegida para el acto institucional de este 2026 bajo el lema Castilla-La Mancha con las cosas claras. Durante la mañana de este domingo se han entregado 36 condecoraciones a figuras y organizaciones relevantes, entre ellas tres Medallas de Oro, trece nombramientos de hijos e hijas predilectos, seis distinciones de hijas e hijos adoptivos y catorce placas de reconocimiento al mérito regional.

Las Medallas de Oro han sido concedidas este año al expresidente preautonómico Jesús Fuentes Lázaro, a título póstumo, al exfutbolista Fernando Morientes y a la periodista Sara Carbonero, “tres trayectorias que han contribuido a proyectar la identidad, el talento y los valores de Castilla-La Mancha”, según explicó la consejera Portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, a principios de este mes.

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La periodista Sara Carbonero (d) y el futbolista Fernando Morientes (i) durante el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha en Cuenca. (Lola Pineda / Europa Press)
La periodista Sara Carbonero (d) y el futbolista Fernando Morientes (i) durante el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha en Cuenca. (Lola Pineda / Europa Press)

El origen del Día de Castilla-La Mancha

El origen del Día de Castilla-La Mancha se remonta al 31 de mayo de 1983. Ese día se constituyeron las primeras Cortes regionales en la iglesia toledana de San Pedro Mártir, unas semanas después de que se hubieran celebrado las primeras elecciones autonómicas y tras cerca de ocho años de negociaciones entre figuras políticas de distinto signo.

La constitución de estas primeras Cortes fue el final de un proceso que comenzó en abril de 1976 en Mota del Cuervo (Cuenca), donde procuradores de cada una de las cinco provincias de la actual región se reunieron para sentar las bases de una futura comunidad autónoma, según recoge un artículo de la Diputación de Toledo.

El deseo de contar con voz propia dentro del nuevo mapa territorial de España y no quedar relegados frente a otras comunidades históricas impulsó a dirigentes políticos y ciudadanos a defender la creación de una autonomía propia.

Con la aprobación de la Constitución de 1978 y el desarrollo del Estado de las autonomías se avanzó en el proceso de creación de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha dentro de la nueva organización territorial de España.

Esta región tomó como base la antigua Castilla la Nueva, con dos cambios: la salida de Madrid y la incorporación de Albacete, que renunció a integrarse con Murcia, territorio al que había estado vinculado históricamente.

El 3 diciembre de 1981, un total de 158 senadores y diputados por las cinco provincias acabaron de redactar el Estatuto de Autonomía regional, que se aprobó el 10 de agosto de 1982.

Tras esto, el 8 de mayo de 1983 se celebraron las primeras elecciones autonómicas que dieron paso días después a la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Desde entonces, cada 31 de mayo es festivo en las cinco provincias de la comunidad y, además del acto institucional anual, cada localidad organiza distintas actividades y eventos culturales con las que se celebra la identidad y el patrimonio regional de Castilla-La Mancha.

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