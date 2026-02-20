España Cultura

La gran película de 2025 que no pasó por cines y llega a plataformas: un oscuro cuento de hadas con Marion Cotillard

Basado libremente en el cuento popular de ‘La reina de las nieves’, la película recibió varios premios en su paso por festivales

Marion Cotillard en 'La torre
Marion Cotillard en 'La torre de hielo'

El fenómeno de las grandes producciones que eluden el circuito comercial tradicional y apuestan por el estreno directo en plataformas sigue creciendo en Europa. Cada vez son más los títulos de autor que, tras un breve paso por festivales o ciclos selectos, encuentran su público en el streaming, cambiando las reglas de distribución y acceso al cine contemporáneo.

La torre de hielo, la nueva película de Lucile Hadzihalilovic, es el ejemplo más reciente de este cambio de paradigma. La cinta, protagonizada por Marion Cotillard, llega a Filmin este mismo 20 de febrero tras una discreta aparición en salas en diciembre, dentro del ciclo “Cine en los cines” organizado por la propia plataforma. Antes de su estreno digital, el filme fue reconocido con el Oso de Plata a la Contribución artística en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el premio Zabaltegi-Tabakalera en el Festival de San Sebastián.

Ambientada en los años setenta, la historia sigue a Jeanne, una joven que huye de un orfanato en las montañas y se refugia en un estudio de cine. Por las noches explora los decorados, mientras de día presencia el rodaje de “La reina de las nieves”, donde la enigmática Cristina —interpretada por Marion Cotillard— cautiva su atención. Entre ambas surge una atracción marcada por el misterio y la fascinación, en una atmósfera donde la realidad se difumina con la fantasía.

Imagen de 'La torre de
Imagen de 'La torre de hielo'

Marion Cotillard, reina de las nieves

La directora Lucile Hadzihalilovic reinterpreta el clásico de Hans Christian Andersen con imágenes oníricas y paisajes nevados teñidos de azul. La película explora la dualidad de sus personajes y la frontera entre el mundo real y el imaginario, siguiendo la tradición de los cuentos de hadas oscuros y sugerentes. El filme marca el segundo encuentro entre Marion Cotillard y Lucile Hadzihalilovic, dos décadas después de Inocencia. Cotillard, ganadora del Oscar por La vida en rosa, comparte protagonismo con la debutante Clara Pacini y con Gaspar Noé, quien interpreta a un director de cine obsesivo inspirado en figuras emblemáticas del séptimo arte europeo. Cotillard ha señalado que aceptó volver a trabajar con Hadzihalilovic por la riqueza visual y simbólica del proyecto: “Me encanta trabajar con gente con la que ya trabajé”, comentó la actriz sobre el reencuentro.

Lucile Hadzihalilovic reconoce que su fascinación por los cuentos de Hans Christian Andersen comenzó en la infancia. Subraya que la figura de la reina de las nieves representa “una perfección inaccesible y misteriosa, a la vez atractiva y aterradora”. La directora busca transmitir la complejidad de los deseos y miedos humanos a través de una puesta en escena poética y ambigua, lejos del moralismo de los relatos clásicos. La torre de hielo se consolida así como la gran apuesta del cine de autor europeo en 2025. Su llegada a Filmin ejemplifica una nueva forma de estrenar películas de referencia, donde el acceso digital y la experiencia visual se sitúan en el centro de la conversación cultural.

