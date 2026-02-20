El padre de Jacob Elordi en ‘Euphoria’, Eric Dane (‘Anatomía de Grey’), luchó contra la ELA hasta el final: “Si tengo que irme, lo haré ayudando a alguien”

Eric Dane en un evento promocional de la serie 'Euphoria', en Los Ángeles en 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La muerte de Eric Dane, actor conocido por sus papeles en televisión y cine, ha conmocionado a la industria audiovisual. Sam Levinson, creador de Euphoria, serie de HBO Max en la que Dane encarnó al complejo personaje de Cal Jacobs (Jacob Elordi) durante tres temporadas, le ha dedicado unas emotivas palabras.

Levinson ha transmitido su pesar por la pérdida, declarando: “Me duele el corazón la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él ha sido un honor. Ser su amigo ha sido un regalo”.

Dane había revelado el pasado año que padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una afección que ha marcado sus últimos meses de vida. Desde la cuenta oficial de Instagram de HBO Max, plataforma que ha acompañado su carrera durante su etapa más mediática, también han querido expresar su pésame: “Nos entristece mucho la noticia del fallecimiento de Eric Dane. Era increíblemente talentoso y HBO ha tenido la fortuna de contar con él durante las tres temporadas de Euphoria. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento tan difícil”.

Trayectoria y vínculos profesionales

Más allá de su trabajo en Euphoria, el recorrido profesional de Eric Dane ha estado ligado a personajes relevantes de la televisión de las últimas décadas. Alcanzó gran popularidad interpretando a “McSteamy” en la mítica serie médica Anatomía de Grey y, antes de consolidarse como rostro habitual de esta producción televisiva, participó en otra serie hospitalaria como Gideon’s Crossing. También desarrolló una carrera cinematográfica con títulos destacados como la saga de X-Men, donde encarnó al Hombre Múltiple, comedias románticas como Una pareja de tres o Historias de San Valentín o algunos thrillers.

Eric Dane en 'Anatomía de Grey'

En una conversación del año pasado con Variety, Dane reflexionaba sobre su trabajo en la interpretación: “Siempre he sentido un profundo respeto por el oficio de actor, pero nunca me consideré un artista. No podía admitirlo, hasta que empecé a hacer Euphoria. Fue entonces cuando me permití sentir que era un artista.” Este proyecto marcó un punto de inflexión en su percepción de la profesión. Sobre su relación con Levinson, manifestaba: “Confío tanto en Sam Levinson que no necesito saber lo que pasa. Ese día, él simplemente puede decirme qué hacer y adónde ir, y yo estoy conforme”.

Compromiso social y últimos trabajos

Durante los últimos meses, Eric Dane ha compaginado su carrera artística con el activismo vinculado a la ELA, colaborando con entidades como I Am ALS. En una entrevista a The Washington Post, explicó su determinación: “No quiero sonar excesivamente morboso, pero si tengo que irme, voy a irme ayudando a alguien”. Este compromiso se ha reflejado en su actitud vital y en su voluntad de dar visibilidad a la enfermedad.

anuncio temporada 3

Además de su faceta solidaria, el actor ha seguido vinculado al mundo audiovisual. El año pasado se incorporó al reparto de la serie La cuenta atrás en Amazon Prime, donde ha interpretó el papel de agente especial, ampliando así su registro profesional.

El legado de Eric Dane, tanto por su trabajo en la pantalla como por su ejemplo personal, ha quedado retratado en los mensajes de quienes han compartido labor y amistad con él y podremos verlo en la tercera temporada de Euphoria, que podrá verse a partir del próximo 13 de abril.