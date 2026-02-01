España Cultura

La emotiva carta de despedida de Andrés Pajares tras la muerte de Fernando Esteso: así fue la relación del dúo cómico más famoso de la España del destape

El ganador de un Premio Goya por ‘¡Ay, Carmela!’ ha compartido su estado de ánimo tras conocer la noticia del fallecimiento de su amigo, con quien alcanzó la fama a finales de los 70

Andrés Pajares (izquierda) y Fernando
Andrés Pajares (izquierda) y Fernando Esteso (derecha), juntos en 'Agítese antes de usarla'. (Montaje de Infobae España)

La noticia del fallecimiento de Fernando Esteso ha sacudido al mundo de la cultura este domingo. El cómico y actor zaragozano de ochenta años vivía retirado en Valencia tras una vida sobre los escenarios y frente a las cámaras, donde se consagró como una de las figuras más emblemáticas del cine del Destape español.

Con este nombre se conoce al fenómeno cultural expresado a través del cine, la prensa y el mundo de los espectáculos, donde el fin de la Dictadura y la consecuente mayor libertad de expresión se tradujo en un aumento del erotismo y una menor censura sexual. El destape simbolizaba la ruptura con la pudorosa rigidez franquista y saludaba a una nueva España más abierta. En este contexto, Esteso se coronaría con películas como Los bingueros, Yo hice a Roque III o La Lola nos lleva al huerto.

Fernando Esteso y Andrés Pajares
Fernando Esteso y Andrés Pajares en 'Los bingueros'

La carta de despedida de Andrés Pajares

Por estos y otros títulos, la figura de Fernando Esteso se suele relacionar con el que fue su gran socio profesional, Andrés Pajares, quien se ha mostrado profundamente afectado por la pérdida de la persona con quien compartió gran parte de su vida frente a las cámaras. Por ello, el ganador de un Premio Goya al Mejor actor (por ¡Ay, Carmela!) ha querido compartir en redes sociales unas palabras de despedida: “Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero. Te quiero mucho Fernando que Dios te tenga en su gloria”.

Junto a este mensaje, Pajares también se ha dirigido a la prensa para explicar que no se encuentra actualmente “en condiciones” de hacer ningún tipo de declaración, y que espera que lo entiendan. “No voy a ir a Valencia”, añade al final, “prefiero recordarle vivo y mando mis condolencias a su familia”. Así, el actor ha dejado claro que no se le verá en el funeral de uno de sus amigos más queridos.

Fallece en Valencia el actor y cómico Fernando Esteso a los 80 años, figura clave del 'cine del destape' en España. (Europa Press)

El cine les separó, pero nunca dejaron de quererse

El mensaje publicado por Andrés Pajares es solo una muestra más de la buena relación que tenían él y Fernando Esteso. Juntos realizaron más de una decena de películas entre finales de los 70 y la primera mitad de la década de los 80, convirtiéndose en un fenómeno social sin discusión. Su separación repentina supuso, de hecho, una triste sorpresa para muchos: “La presión de trabajar continuamente juntos y las exigencias del cine nos agotaron”, contaría mucho más adelante el segundo.

Por vías diferentes, cada uno siguió su camino, si bien nunca dejaron de profesar un gran respeto y cariño por el otro. Evidencia de ello fue con el Goya que recibió Andrés pajares en 1991 por su papel en ¡Ay, Carmela!. Poco antes de conocerse el premio, Esteso, como miembro de la Academia y por lo tanto como persona con derecho a voto, hizo pública su inclinación porque el premio se lo llevara su amigo, incluso antes de que llegara el tiempo de las votaciones.

“Somos tan distintos, y, sin embargo, nos adoramos como amigos”, diría por su parte el propio Pajares sobre la relación con su amigo, al que consideraba como parte de su familia. En los últimos años, el actor también se había mostrado sumamente alarmado por el estado de salud de Esteso, quien había estado hospitalizado anteriormente en varias ocasiones. “Como amigo suyo, como hermano, estoy preocupado (por él)”, diría en 2008. “Que sepa que tiene 45 millones de amigos y admiradores, y que tiene mucha gente que le quiere”.

