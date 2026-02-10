España Cultura

El reencuentro de Timothée Chalamet y Christopher Nolan por el reestreno de ‘Interstellar’: “¿Cómo de alucinante es mi carrera ahora mismo?"

El actor de ‘Marty Supreme’ y el director de la futura ‘La Odisea’ colaboraron en la película de ciencia ficción, de ahí que se incorporase también Matthew McCounaughey

Guardar
Timothée Chalamet se reencontró con
Timothée Chalamet se reencontró con Christopher Nolan doce años después de 'Interstellar'

Durante el evento con motivo del reestreno de Interstellar, Timothée Chalamet y Christopher Nolan compartieron un diálogo que evidenció tanto la relevancia de la película como el momento profesional que atraviesa el actor. En un tono relajado, Chalamet comenzó la conversación admitiendo su desconcierto ante la magnitud de su carrera y preguntando, entre risas, “¿Cómo de alucinante es mi carrera ahora mismo?”. El encuentro, celebrado en un formato abierto y accesible a los seguidores de la obra de Nolan, permitió a ambos revisitar los temas centrales de la película.

Chalamet, visiblemente cómodo, abordó su trayectoria con una mezcla de humor y humildad. Frente a Nolan, y tras bromear sobre el éxito alcanzado, el actor repasó el impacto de Interstellar en su vida profesional. El diálogo adquirió un matiz especialmente íntimo cuando Chalamet recordó el primer tráiler del filme, en el que Matthew McConaughey pronuncia un monólogo que no aparece en la versión final. Chalamet citó la frase: “Siempre nos hemos definido por nuestra capacidad de superar lo imposible...”, resaltando cómo ese mensaje sigue vigente para quienes buscan nuevos horizontes en el arte y la ciencia. Nolan, por su parte, respondió con una sonrisa y rememoró el proceso de grabación de aquel monólogo, destacando la intención de transmitir un mensaje de esperanza y determinación.

En el intercambio, quedó patente la complicidad entre ambos. Chalamet volvió a bromear: “No hace falta que respondas ahora”, lo que provocó risas tanto en Nolan como entre los asistentes. Esta cercanía reforzó el atractivo del evento, permitiendo a la audiencia observar el lado humano de dos figuras centrales del cine contemporáneo, uno por el reciente estreno de Marty Supreme y otro por estar preparando La Odisea, que llegará a cines el próximo 17 de julio.

Timothée Chalamet en 'Interstellar'
Timothée Chalamet en 'Interstellar'

Significado emocional y profesional de ‘Interstellar’

La conversación giró entonces hacia el significado de Interstellar, una obra que, en palabras de Chalamet, “explora tanto los límites de la ambición humana como la relación entre un padre y su hija”. El actor planteó a Nolan si consideraba que la película es, en igual medida, una reflexión sobre el deseo de superación y un drama familiar. Nolan explicó que desde su concepción, la cinta pretendía unir ambas dimensiones: la épica cósmica y el relato íntimo. Subrayó que el legado de Interstellar reside en mantener vivo el espíritu pionero, una idea que, según admitió, también inspira a quienes trabajan en la industria audiovisual.

La evocación del monólogo de McConaughey, que resalta la importancia de atreverse a soñar más allá de los límites conocidos, sirvió como hilo conductor para repensar la vigencia de la película. Nolan agradeció la observación de Chalamet y remarcó que el cine, como la exploración espacial, requiere audacia y visión de futuro. El tono autocrítico y desenfadado de Chalamet no ocultó la realidad de su presente profesional. Tras el éxito de títulos recientes como Wonka, la saga Dune y la premiada Marty Supreme, el actor colecciona reconocimientos, entre ellos un Globo de Oro y tres nominaciones al Oscar. En la conversación, Chalamet se refirió indirectamente a estos logros, subrayando que su trayectoria, aunque ascendente, sigue marcada por la búsqueda constante de nuevos desafíos.

Nolan, al escuchar las palabras de Chalamet, destacó su versatilidad y el modo en que ha sabido aprovechar las oportunidades surgidas desde Interstellar. La charla, lejos de centrarse únicamente en el pasado, proyectó la mirada hacia el futuro de ambos creadores, quienes reafirmaron su compromiso con historias que inspiren a la audiencia y trasciendan los géneros tradicionales.

Temas Relacionados

Timothée ChalametActoresChristopher NolanCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La anécdota de Michael Douglas justo antes de ganar el Oscar: “¿Estás drogado? Parece que no has actuado nunca"

El actor ha revelado cómo fue su primer encuentro con el director de la película que le valió la estatuilla, Oliver Stone

La anécdota de Michael Douglas

La Academia de Hollywood también cambia el cine por el streaming: los votantes de los Oscar tendrán que ver las películas nominadas desde casa

La organización ha tomado la decisión después de ver que muchos de los pases apenas contaban con cinco asistentes

La Academia de Hollywood también

Agustina Bazterrica, la autora argentina de culto, publica un libro de relatos previo a su ‘boom’ editorial: “La realidad parece un capítulo de Black Mirror”

Se recupera la colección de relatos previa al gran éxito de ‘Cadáver exquisito’, que se publica con el título de ‘Diecinueve garras y un pájaro oscuro’

Agustina Bazterrica, la autora argentina

Ayesha L. Rubio, escritora: “Cuando hablamos de personas que están en los márgenes, en realidad hablamos del 80% de la población mundial, los privilegiados son cuatro”

Infobae entrevista a la autora de ‘Volverán como fuego’, un conjunto de relatos que narran el mundo y la historia a través de personas migrantes o expulsadas de su propio hogar

Ayesha L. Rubio, escritora: “Cuando

La cineasta que transforma ‘Sexo a los 70′ en una serie para desafiar tabúes y estereotipos

El proyecto explora la diversidad generacional y pone en primer plano el placer adulto a través de la comedia y nuevos enfoques de representación

La cineasta que transforma ‘Sexo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España vuelve a empeorar en

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

Un ertzaina divorciado y con hijos menores consigue que le permitan trabajar por quincenas alternas para conciliar vida laboral y familiar

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

ECONOMÍA

Siete de cada 10 empresas

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio