El hermano de Christopher Nolan ya ha visto ‘La Odisea’ y esta es su opinión sincera: “Es tremenda, un logro increíble”

En los últimos meses, la expectativa en torno a La Odisea, la nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan, ha ido en aumento. El proyecto, programado para estrenarse el 17 de julio de 2026, ya ha generado un importante revuelo entre críticos y seguidores del director británico. Recientemente, el interés se incrementó tras conocerse que Jonathan Nolan, hermano menor del cineasta y reconocido guionista, tuvo la oportunidad de ver un corte anticipado de la película y compartió su opinión con la prensa.

Durante una entrevista con CinemaBlend, Jonathan Nolan confirmó que no participa en la producción de La Odisea, pero sí asistió a una proyección privada organizada por su hermano. Según sus palabras, “es tremenda. Es un logro increíble”. La contundencia de su valoración llamó la atención, considerando la trayectoria conjunta de ambos en proyectos anteriores y su comprensión profunda del proceso creativo de Christopher. Además, Jonathan añadió: “Tuve algunas conversaciones divertidas con Chris sobre hacia dónde está llevando la historia. Es una película espectacular”.

La dinámica entre los hermanos Nolan ha sido comentada en distintas ocasiones, dado que han colaborado en películas como El truco final e Interstellar. Esta vez, Jonathan se limitó a disfrutar del filme como espectador, aunque no ocultó su entusiasmo. “No estoy seguro de si debería decirlo, pero sí, es tremenda”, insistió al ser consultado sobre si había visto la película completa. La sinceridad de sus palabras generó aún más curiosidad sobre el resultado final de la obra.

Los inicios del pequeño Chris

Jonathan Nolan también se refirió a su relación con el cine y a los primeros pasos de Christopher en la realización audiovisual. Recordó que desde muy pequeño su hermano ya experimentaba con cámaras y cortometrajes, impulsado por la curiosidad y el apoyo familiar. “Algunas de mis primeras memorias son de Chris haciendo películas. Tiene seis o siete años más que yo, así que cuando tenía dos o tres, él ya estaba trabajando con la cámara Super 8 de mi padre”, relató. Para los seguidores de la filmografía de Christopher Nolan, este testimonio resulta revelador sobre la formación y evolución de su estilo.

La producción de La Odisea ha llamado la atención no solo por el peso de su director, sino también por la apuesta técnica y artística. Nolan decidió rodar la película íntegramente con cámaras IMAX, una elección que ha recibido elogios por parte del presidente de la marca, quien destacó el compromiso del realizador con la innovación visual. El guion, también escrito por Nolan, adapta el poema épico de Homero, centrando la narrativa en la figura de Odiseo y su travesía para regresar a Ítaca tras la guerra de Troya.

El reparto es otro de los grandes atractivos de la película. Matt Damon encabeza el elenco en el papel de Odiseo, acompañado por un grupo de figuras reconocidas como Anne Hathaway, Tom Holland, Jon Berenthal, Lupita Nyong’o, Zendaya, Robert Pattinson y Charlize Theron. La combinación de nombres consolidados y jóvenes promesas refuerza la expectativa sobre el desempeño actoral y la química en pantalla.

El estreno de La Odisea está previsto para el 17 de julio de 2026, una fecha que muchos seguidores del cine ya han marcado en sus calendarios. El ambiente de anticipación se alimenta tanto de la trayectoria de Christopher Nolan como de la reacción positiva de quienes han tenido acceso a material preliminar. Las declaraciones de Jonathan Nolan funcionan como una validación adicional de las ambiciones del proyecto y refuerzan la atención internacional sobre una de las apuestas cinematográficas más esperadas de la temporada.