Un diputado de Ayuso en la Asamblea lanza un comentario machista hacia Más Madrid: “Verles agitados me pone”

“Había dejado un poco de tiempo para que se agitasen. Verlos así a mí me pone”, ha pronunciado el popular Ángel Alonso Bernal a la bancada de la izquierda

El diputado popular Ángel Alonso Bernal durante la Asamblea de Madrid dirigiéndose a la portavoz de Más Madrid. (X / @MasMadrid__)

El Partido Popular ha vuelto a atacar a la oposición con otro comentario machista. Si hace unas semanas Más Madrid y el PSOE denunciaron las palabras de Damián Guijarro, concejal del PP en el municipio madrileño de Manzanares el Real, por dirigirse a la concejala Patricia Ibáñez con un “a callar, que estás más guapa”, dos semanas después el PP ha vuelto al ataque.

Esta vez, el escenario ha sido la Asamblea de Madrid y el protagonista, el diputado popular Alonso Bernal, cuyas palabras durante el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos regionales para 2026 han provocado un rechazo inmediato en la bancada de Más Madrid. Mientras Bernal defendía la gestión del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia del COVID-19, se dirigía a la izquierda madrileña con un “Mata más el machismo que el COVID. Ahí estaban ustedes”. “Pues les voy a decir una cosa más. Fue precisamente su negligencia en la gestión la responsable de tantas muertes, ha añadido.

A raíz de esto, la bancada del partido cuya portavoz es Manuela Bergerot rechazó inmediatamente las palabras del diputado. “Había dejado un poco de tiempo para que se agitasen. Verlos así a mí me pone”. “Verles enfadados, me encanta”, añadió este.

“Además de ejercer violencia política, cobarde”

La afirmación ha generado un estallido de indignación entre los diputados de Más Madrid. Una vez terminada la intervención de Bernal, Bergerot ha tomado la palabra para exigir a la Presidencia de la Cámara que actuara de inmediato. “Se ha referido a mí en un debate parlamentario y ha dicho que ‘me pone verte enfadada’. ‘Me pone veros enfadados’. ¿Usted se cree que esa connotación no es violencia política en un parlamento cuando estamos hablando de las consecuencias de la pandemia, de 7291 personas muertas en residencias?”, ha increpado al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio.

El diputado popular Ángel Alonso
El diputado popular Ángel Alonso Bernal durante la Asamblea de Madrid, este jueves.

La dirigente de Más Madrid ha solicitado que las declaraciones del diputado sean retiradas del Diario de Sesiones y que se obligara a Bernal a rectificar. Sin embargo, Ossorio ha minimizado el incidente argumentando que no había escuchado la expresión tal y como la ha denunciado Bergerot. “Yo le he oído decir: ‘Me gusta verles enfadados’”, aseguró, evitando pronunciarse sobre el comentario. “¡Pues le oíste mal!“, ha reclamado la izquierda. Bergerot, visiblemente molesta, zanjó la réplica con ironía: “Menos mal que han vuelto las taquígrafas. Además de ejercer violencia política, cobarde”.

En X, la cuenta del partido, ha denunciado las declaraciones del diputado: “El PP dirigiéndose a nuestra portavoz dice que vernos enfadados le pone. El machismo y la indecencia como forma de hacer política del PP de Madrid. Es intolerable”.

