Esta exitosa canción de rock compuesta en 1971 acaba de ser elegida como la mejor de todos los tiempos: la banda fue acusada de plagio y ganó el juicio

Led Zeppelin actúa en un concierto. (Flickr)

No hay duda de que la década de los 70 es una de las más brillantes de la historia de la música popular, al menos en lo que a rock se refiere. En esos años, temas como Bohemian Rhapsody, de Queen, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, Gimme Shelter, de los Rolling Stones o Highway to Hell, de AC/DC, copaban las listas de los grandes éxitos de una industria en plena eclosión.

Por eso, no es de extrañar que sean los himnos lanzados en esos años los que ahora las revistas musicales ubiquen como los mejores temas de rock de la historia. Así lo han hecho, por ejemplo, en Shortlist, medio especializado que acaba de actualizar su lista con las mejores canciones de todos los tiempos, donde un tema de Led Zeppelin ha alcanzado la cima: Stairway to Heaven. La publicación ha justificado su elección por la “fuerza de la letra” y el crescendo de la guitarra a lo largo de un tema de casi ocho minutos, aspectos que, según Shortlist, han mantenido vivo el interés en la canción a lo largo de las décadas.

De izquierda a derecha, los miembros de Led Zeppelin: John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant (Michael Ochs Archives)

Así se creó ‘Stairway to Heaven’

La génesis de este himno, mantenido como un referente cultural a pesar del paso de las décadas, ha sido algo comentado en varias ocasiones por los miembros de Led Zeppelin. Jimmy Page, guitarrista de la banda, confesaría en 2014 que la intención fue “intentar armar algo que comenzara con una guitarra muy frágil y expuesta”; un inicio ya emblemático al que, además, añadieron unas flautas para darle un toque “ligeramente medieval”.

“Buscaba una composición que se desplegara en más capas y estados de ánimo”, continuaba explicando Jimmy Page. Su intención era que la canción “acelerara a cada nivel, tanto emocional como musical”, hasta llegar a un éxtasis final donde el rock se vierte en toda su potencia. “Creo que la calidad perdurable de esta música durante todos estos años es que todos tocan con mucha honestidad y convicción”.

'Stairway To Heaven', de Led Zeppelin.

Acusados de plagio

A pesar de esta fama, lo cierto es que el verdadero origen de Stairway to Heaven también ha sido objeto de polémica. En 2016, Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, negó ante un tribunal haber plagiado el inicio del tema tras las acusaciones de Michael Skidmore, albacea de la herencia del guitarrista y compositor de la banda Spirit, Randy California, fallecido en 1997. Según Skidmore y sus representantes, Stairway to Heaven copiaba parte del comienzo de la canción Taurus, compuesta por California, un músico con quien tanto Page como Plant compartieron escenario a finales de los 60.

Plant declaró ante la corte federal de Los Ángeles que compuso mucho antes, mientras se encontraba en el campo inglés, junto a su compañero de Led Zeppelin. “Realmente estaba intentando llevar ese remoto y rural Reino Unido… esas antiguas, casi inexploradas referencias celtas, a la pieza”, incluyó en su explicación al juez. En concreto, el cantante mencionó un “primer pareado” que se les ocurrió entonces: “Hay una dama que está segura de que todo lo que brilla es oro y está comprando una escalera al cielo. Cuando llega, sabe que si todas las tiendas están cerradas, con una palabra puede conseguir lo que vino a buscar”.

De izquierda a derecha: John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page de la banda Led Zeppelin. (EFE/Andy Rain/Archivo)

El veredicto del tribunal tras varios fallos y apelaciones

Durante el proceso judicial, Page volvió a declarar y detalló la creación del tema ante el jurado, escuchando grabaciones de hace 46 años hechas en Headley Grange, el retiro británico donde la banda componía por aquel entonces. El abogado de Page hizo escuchar a la sala la versión final, de casi ocho minutos, antes de anunciar que la defensa no presentaría más testigos.

Por su parte, varios expertos convocados por la defensa argumentaron que la progresión de acordes del inicio de la pieza era tan “común” que no podía ser protegida por derechos de autor, pese a que el propio California había defendido en vida (sin llegar a demandar a Led Zeppelin) que sí merecía ser incluido como autor de la canción. Page, al testificar, aseguró que su progresión se parecía más “a Chim Chim Cher-ee, del musical Mary Poppins de 1964, que a cualquier otra cosa”.

La demanda puso en juego millones de dólares en derechos de autor. Sin embargo, tras varios fallos y apelaciones, Led Zeppelin obtendría una victoria definitiva en 2020, cuando un tribunal federal concluyó que no hubo plagio. Desde entonces, el asunto está cerrado, al menos a nivel legal, si bien sigue vigente como uno de los debates más famosos de la historia del rock. No es para menos, dado que Stairway to Heaven es una de las canciones más importantes del último siglo y, para muchos, la mejor de todas.