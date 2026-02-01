España Cultura

Si eres fan de ‘Los Bridgerton’ o ‘Downton Abbey’, no te pierdas esta miniserie histórica de tres capítulos basada en una obra maestra de la literatura universal

Jane Austen firma este clásico adaptado por la BBC que puedes ver en Prime Video

Imágenes de 'Sentido y sensibilidad'.
Imágenes de 'Sentido y sensibilidad'.

Si uno atiende a fenómenos recientes como Downton Abbey o Los Bridgerton, sería tentador decir que los dramas y romances con aires decimonónicos se han convertido en una moda. Sin embargo, la realidad no puede ser más contraria: el éxito de este género responde a una fascinación duradera por las pasiones contenidas, los conflictos sociales y la estética de época.

Este tipo de historias nos ofrecen evasión y espejos emocionales en los que mirarnos, pero no es algo nuevo, sino que en realidad responde a un gusto extendido durante mucho, mucho tiempo. Buena prueba de ello es esta miniserie basada en una de las grandes obras de la literatura universal: la célebre novela de Jane Austen, Sentido y sensibilidad, que la BBC llevó a la pantalla con una propuesta fiel al espíritu original y una cuidada recreación de la Inglaterra de la Regencia.

Hattie Morahan (izquierda) y Charity
Hattie Morahan (izquierda) y Charity Wakefield (derecha) en 'Sentido y sensibilidad'. (BBC)

Entre el deseo y las convenciones sociales de la época

En esta historia, ambientada a finales del siglo XVIII en la zona rural del país, asistimos a la vida de las hermanas Dashwood tras la muerte de su padre, un acontecimiento que las obliga a mudarse a una modesta casa de campo y enfrentarse a la dura realidad de no poder heredar por ser mujeres. El matrimonio, como señala la propia Austen, se convierte así en una necesidad social, más que en una elección dictada por el deseo.

Elinor, interpretada por Hattie Morahan, representa el sentido común y la contención emocional. Marianne, a quien da vida Charity Wakefield, es impulsiva y soñadora, siempre dispuesta a dejarse llevar por sus sentimientos. Mientras una se refugia en la prudencia, la otra se lanza de cabeza a los riesgos del amor: un contraste que a los responsables de la adaptación, John Alexander y Andrew Savies, les sirve para presentar las dos caras de una misma realidad a través de un estilo elegante y detallista que también emula al texto de Austen.

Junto a ellas, figuras como Edward Ferrars, encarnado por Dan Stevens, y el Coronel Brandon, interpretado por David Morrissey, añaden capas de complejidad al relato. Edward, presionado por su familia y por las convenciones de la época, no logra expresar lo que siente, mientras que Brandon observa y espera, paciente, el momento de ser correspondido.

Dan Stevens en 'Sentido y
Dan Stevens en 'Sentido y sensibilidad'. (BBC)

Aclamada por la crítica

La serie se distingue por la calidad de su producción y el rigor de su ambientación. El vestuario y la música, ambos nominados a premios como los BAFTA Television Awards o los Primetime Emmy Awards, contribuyen a sumergir al espectador en un mundo donde cada gesto y cada silencio cuentan. Además, la crítica británica celebró especialmente el trabajo del guionista Andrew Davies, todo un experto en adaptaciones, tal y como ha podido verse en las producciones televisivas de Orgullo y prejuicio y La abadía de Northanger.

A diferencia de las versiones cinematográficas, esta miniserie de tres episodios aprovecha el formato para desarrollar con más profundidad los vínculos y las tensiones sociales. “Las cosas rara vez salen como uno espera”, reconoce uno de los personajes, una advertencia que atraviesa toda la trama. La tensión entre razón y sentimiento, el lugar de la mujer en la sociedad y la presión por encontrar un matrimonio ventajoso son temas que, lejos de quedar anclados en el pasado, siguen dialogando con el presente.

Tráiler de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'. (Netflix)

Desde su estreno, la miniserie se ha consolidado como una de las versiones más apreciadas de la obra de Jane Austen, celebrada tanto por la crítica como por la audiencia. Ahora, disponible en Prime Video, invita a redescubrir un clásico en clave contemporánea, ideal para quienes buscan historias que combinan emoción, inteligencia y belleza visual. De este modo, Sentido y sensibilidad se convierte en una opción más que recomendable para fans de series como Los Bridgerton, que ansían dejarse llevar por el magnetismo de una historia que, para qué engañarnos, nunca pasa ni pasará de moda.

