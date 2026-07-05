Esta es la planta del mes, nombrada en honor a un naturalista alemán del siglo XVI y con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias

Una imagen de una flor madreselva (Wikimedia Commons)

La madreselva (Lonicera japonica) ha sido designada como la gran protagonista del mes de julio frente al resto de plantas estivales. Este ejemplar ha destacado por ser una especie trepadora bien conocida, de aroma excepcional y capaz de cubrir densamente vallas y muros con una prolongada floración que va desde primavera a verano. Así lo ha comunicado el Jardín Botánico-Histórico La Concepción de la Universidad de Málaga, donde este ejemplar forma parte de sus colecciones y puede contemplarse en el recorrido temático de la ‘Vuelta al Mundo en 80 Árboles’.

Como ha señalado la institución, el nombre genérico de esta fascinante planta esconde un homenaje histórico a Adam Lonitzer, un destacado médico y naturalista alemán del siglo XVI. Según los registros históricos custodiados por el Museo de Libros de Historia de la Medicina de Muri, Lonitzer nació en Marburgo en 1528, hijo de un reconocido filólogo clásico. A lo largo de su brillante trayectoria académica y profesional, estudió filosofía y medicina, convirtiéndose en profesor de matemáticas en 1553 y obteniendo su doctorado en medicina un año más tarde para ejercer como médico de la ciudad en Frankfurt am Main.

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En esa misma época, contrajo matrimonio con Magdalena Egenolff, hija del editor de libros Christian Egenolff, lo que le permitió publicar entre 1551 y 1552 su célebre libro sobre hierbas bajo el título en latín ‘Naturalis historiae opus novum’. Aunque, como subraya el título completo, esta obra es: “Un tratado sobre la naturaleza y el hombre, árboles, frutas, hierbas, animales; terrestres, voladores y acuáticos [...] sobre el verdadero conocimiento, selección y uso de todos los medicamentos simples, que deben ser utilizados por médicos y químicos”. Tras el fallecimiento de su suegro, Lonitzer asumió la dirección de la editorial, supervisando múltiples ediciones de sus obras científicas hasta su muerte en 1586.

Libro de Adam Lonitzer escaneado por el Museo de Libros de Historia de la Medicina de Muri

Una especie originaria de Asia oriental

El Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España define a la madreselva japonesa como una liana leñosa perennifolia o semicaducifolia muy densa que puede llegar a alcanzar hasta los 5 metros de longitud. Sus tallos jóvenes son vellosos o pubescentes y presentan características tonalidades rojizas, mientras que sus hojas opuestas son de consistencia algo coriácea, de forma ovada a lanceolada y con vellosidades en el margen.

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Las flores de esta especie se disponen por parejas cerca del final de las ramas sobre pedúnculos axilares, desprendiendo un perfume sumamente intenso. Además, poseen una corola desigualmente bilabiada de color blanco o rosado que, con el paso de los días, termina tornándose de un característico color amarillo. Con el tiempo, las ramas de la planta se vuelven huecas y retienen pelos rígidos y glandulares que adquieren un tono marrón rojizo al secarse. Sus frutos son pequeñas bayas que se vuelven negras al madurar y son consumidas por las aves, las cuales actúan como agentes dispersores de sus semillas en el medio natural.

Además de su innegable valor ornamental y estético, a esta especie originaria de Asia oriental (especialmente de Japón, China y Corea) se le atribuyen notables virtudes terapéuticas. En la medicina tradicional china, sus flores y hojas se han empleado históricamente por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, y actualmente se desarrollan investigaciones científicas para evaluar la eficacia de sus componentes activos contra diversos virus, como detalla el Jardín Botánico de Málaga.

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Su poder contra las afecciones respiratorias y heptáticas

Para profundizar en el uso medicinal de esta familia botánica, el portal especializado Botanical Online señala que la riqueza de componentes como el carvacrol, el geraniol y el ácido clorogénico otorga a sus flores excelentes propiedades antisépticas, antiinflamatorias y antitusivas (gracias también a la presencia de luteolina). Estas características la convierten en un remedio tradicional idóneo para combatir afecciones del aparato respiratorio como la tos convulsiva, el asma, el resfriado común, la gripe y la bronquitis, facilitando la expectoración y disminuyendo la dificultad para respirar.

Madreselva japonesa (Lonicera japonica) en flor a lo largo del sendero Montour Trail, Pensilvania (Wikimedia Commons)

Asimismo, se ha utilizado por sus virtudes hepatoprotectoras para tonificar el hígado en casos de hepatitis o ictericia, y por su potente acción diurética basada en su alto contenido de calcio, magnesio, potasio y ácidos orgánicos que ayudan a mitigar la retención de líquidos, aliviar la artritis y favorecer la expulsión de piedras en el riñón. Por vía externa, sus hojas en decocción son muy eficaces para tratar problemas de la piel como llagas y heridas gracias a sus propiedades cicatrizantes y desinfectantes, así como para realizar gargarismos contra las anginas o desinflamar encías sangrantes en casos de gingivitis.

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No obstante, esta emblemática especie presenta un importante dilema ecológico y de seguridad sanitaria. Aunque el uso de flores y hojas en dosis adecuadas es seguro, se debe evitar rigurosamente en el embarazo y la lactancia por falta de estudios concluyentes. Además, sus bayas y semillas son sumamente tóxicas y no deben consumirse bajo ningún concepto, ya que son ricas en saponinas y principios similares a la nicotina que pueden provocar severas complicaciones digestivas, vómitos, diarreas, convulsiones, alteraciones cardíacas e incluso la muerte.

Los expertos aconsejan reducir drásticamente su uso en la jardinería

El Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España detalla que la madreselva japonesa fue introducida en Europa en 1805 como planta ornamental, registrándose su asilvestramiento en España a principios del siglo XX, con una primera cita oficial en Barcelona y Girona en 1961 por los botánicos A. y O. Bolòs. Su rápido crecimiento, resistencia y gran adaptabilidad la han llevado a dispersarse por regiones templadas de todo el mundo.

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En la península ibérica, Baleares y Canarias, se ha naturalizado con una alarmante tendencia demográfica expansiva, invadiendo márgenes de bosques caducifolios, matorrales y ambientes de ribera degradados. Debido a la enorme biomasa que genera y a la dificultad física de trabajar en zonas de ribera, su control manual es sumamente complicado, ya que cualquier fragmento de tallo puede reiniciar la invasión. Por ello, los expertos recomiendan reducir drásticamente su empleo en la jardinería y optar en su lugar por lianas autóctonas no invasoras para proteger el equilibrio de nuestros ecosistemas locales.