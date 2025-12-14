Jane Austen, una fascinación en auge 250 años después de su nacimiento

Magdalena Tsanis

Madrid, 14 dic (EFE).- Festivales, lecturas públicas, reediciones, cursos, conferencias y hasta bailes de época han servido a lo largo de todo el año para conmemorar en España el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen -que se cumple el 16 de diciembre-, una de las escritoras más importantes e influyentes de la literatura universal.

Aunque el eje de las celebraciones ha sido el Reino Unido, con múltiples reediciones, festivales y propuestas de rutas literarias tras los pasos de la autora de 'Orgullo y prejuicio', los homenajes también han llegado a España, donde tiene legiones de seguidores.

"El legado literario de Jane Austen ha resistido el paso del tiempo y continúa siendo leída, releída, traducida, retraducida, adaptada y admirada 250 años después", ha señalado a EFE Irene Diego, vicedecana de la Facultad de Filología de la UNED, que impartió el pasado verano el curso 'Celebrando a Jane Austen en su 250 aniversario' y más recientemente un ciclo de conferencias.

Diego sostiene que la clave de ese éxito reside en "su estilo irónico y su mirada crítica hacia las convenciones sociales", así como en la universalidad de sus temas -el amor, el matrimonio y la hipocresía social- y de unas heroínas que viven "entre la razón y los sentimientos, entre la moral, la conveniencia, lo que se espera de ellas y lo que realmente desean".

Pero también en su técnica narrativa, pionera en el uso de una voz en tercera persona muy pegada a los personajes.

Además de estuches conmemorativos y ediciones especiales de sus seis grandes novelas ('Sentido y sensibilidad', 'Orgullo y prejuicio', 'Mansfield Park', 'Emma', 'La abadía de Northanger' y 'Persuasión'), a lo largo del año se han publicado biografías y ensayos que buscan acercar su figura a nuevos lectores.

Es el caso de 'Jane, una biografía ilustrada de Jane Austen' (Lumen), de Cristina Oñoro y Ana Jarén o la novela gráfica 'La vida novelesca de Jane Austen' (Impedimenta), de Janine Barchas e Isabel Greenberg, que retratan a una Austen moderna y protofeminista entre salones con papel pintado, vestidos de muselina y paseos por la campiña.

Espido Freire, la filóloga y escritora que más ha contribuido a difundir su obra en España, también ha publicado una biografía novelada, 'Mi tía Jane' (Anaya), que revela los secretos familiares a través de los ojos de su sobrino Edward; y los ensayos 'Dos tardes con Jane Austen' (Alianza) y 'Tras los pasos de Jane Austen' (Ariel).

Para la autora bilbaína, Austen es capaz de convertirse, con apenas dos trazos, en una gran cronista social y emocional.

"Si te olvidas de los vestidos de talle alto y de los manierismos de la época y nos traes a Jane Austen a cualquiera de los pueblos o ciudades donde nos hemos criado, encuentras exactamente lo mismo: la imposibilidad de ser una misma debido a la presión social, la necesidad de mantener las formas cuando tu corazón o tu cabeza funcionan de una manera distinta", señaló en la presentación del ensayo de Alianza.

La fiebre editorial por Jane Austen ha alcanzado a géneros aparentemente ajenos a su mundo, como el "cozy crime" (novelas de misterio con un enfoque ligero y no truculento) o la autoayuda.

'Cambia tu vida con Jane Austen, una guía emocional para tiempos modernos' (Aguilar) de Carla Gracia, dice extraer de su obra valores y enseñanzas para aplicar en el día a día. Y Lumen ha editado la serie de Jessica Bull 'Jane investiga', que convierte a la autora en detective privado y ha sido un éxito de ventas internacional.

Pero la "Austenmanía" trasciende lo literario. En octubre pasado, el Palacio de los Duques de Santoña en Madrid acogió el Jane Austen Fest, una cita organizada por Editorial Alma, con charlas y clubes de lectura pero también talleres para adentrarse en las costumbres y la moda de la época y un gran baile ambientado en la Inglaterra de la Regencia.

En el V Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte (Huesca), en noviembre, Austen fue uno de los ejes temáticos y en Barcelona, el Hivernacle del Parc de la Ciutadella acogió una "fiesta de lectura" de su obra.

Expertas como Irene Diego recelan de este fenómeno: "Me pregunto si la 'Austenmania' implica un coleccionismo de productos relacionados con Jane Austen y de asistencia a eventos más que a una lectura detenida, placentera y a un conocimiento en profundidad de su legado literario", afirma. En su lugar, propone celebrar esta efeméride descubriendo o releyendo sus primeras obras.

"Antes de ser la autora de 'Orgullo y prejuicio', Jane Austen fue una joven con un talento precoz que escribió por diversión, sátira y experimentación", señala. Los 'Juvenilia', escritos aproximadamente entre los 11 y 18 años, son relatos breves, parodias, piezas teatrales y fragmentos epistolares.

En contraste con su enorme influencia literaria universal, la vida y personalidad de Austen permanecen rodeadas de misterio. Tras su muerte en 1817, su hermana Cassandra quemó gran parte de su correspondencia para proteger la privacidad y reputación de la familia.

En torno al misterio sobre esas cartas y la relación entre las dos hermanas gira la serie 'Miss Austen' de la BBC, que estrenó Movistar+ en junio pasado, basada a su vez en la novela homónima de Gill Hornby (Libros de Seda).

Una selección de esas cartas que no fueron quemadas ha sido publicada también recientemente con el título 'Afectuosamente tuya, Jane Austen' (Renacimiento) y el próximo martes 16 de diciembre, el Ateneo de Madrid acogerá una lectura dramatizada, con la participación, entre otros, de la cantante Alaska, la escritora Espido Freire y Amparo Llanos, miembro del grupo Dover además de editora y traductora del libro. EFE

