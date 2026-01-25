Llega a cines la película de animación que aspira al Oscar y ha fascinado a Natalie Portman: “Es un honor que me comparen con Miyazaki, es el artista más grande”

Tráiler de 'Arco', la película de animación que aspira al Oscar.

En una época sumida en la desesperanza y el desconsuelo ante el futuro que se avecina, resulta tan extraño como alentador encontrar un relato de ciencia ficción no solo optimista con respecto a lo que está por venir, sino también marcado por una mirada humanista y concienciada con el medio ambiente. Si además es en animación, para llegar tanto a los más pequeños como a los que no lo son ya tanto, mejor que mejor. Estas son solo algunas de las virtudes que caracterizan a Arco, la película que acaba de llegar a cines y que lo ha hecho con una bendición debajo del brazo, la de ser recompensada con la nominación al Oscar a Mejor Película de Animación.

Su director, el debutante Ugo Bienvenu (Francia, 1987) atendía hace unos días a Infobae con motivo del estreno de Arco en España, ignorando que esa misma semana su película iba a recibir tamaña recompensa: “Creo que América va a protegerse, va a intentar proteger su industria también, porque con Pixar perdieron millones de dólares con Elio. Entonces, no sé si va a acabar como el año último y hasta no lo imagino, pero vamos a ver”, confesaba al ser preguntado por si su película puede dar la campanada como hiciera el año anterior Flow, la película letona que sorprendió superando a títulos de grandes estudios como Del revés 2 o Robot Salvaje.

Bienvenu prefiere no compararse con el ejemplo de Flow, aunque sea inevitable —ambas son distopías, están realizadas con un sistema de animación de código abierto y sobre todo, marcadas por una mirada humanista y comprensiva con la naturaleza— no mirarse en ella. Con quien sí admite la comparación es con Hayao Miyazaki, dado que la película recuerda en gran medida a los filmes de Studio Ghibli: “Es un honor la comparación, creo que lo que nos une a Miyazaki y a mí es que no me gusta mostrar la violencia y prefiero centrarme en la naturaleza. No quiero mostrar el mundo en blanco y negro, quiero que sea más complejo que eso. Por supuesto que Miyazaki para mí es el artista más grande del mundo, pero mientras trabajaba en la película no estaba pensando en él”, aclara el cineasta.

Imagen de Igo Bienvenu, director de 'Arco'

Del cómic a la gran pantalla

Antes que director de cine, Bienvenu es ilustrador. “Mi origen está en el papel. Mis últimas producciones de animación en este medio datan de 2015, y me llevaron una cantidad considerable de tiempo. Así que busqué un software que pudiera perpetuar mi técnica, el estilo hecho a mano. Desarrollé una sólida colaboración con TVPaint, una empresa francesa que ha creado herramientas para preservar las cualidades del trabajo manual, al tiempo que da el salto a una nueva era. Aunque cada dibujo se hace a mano, el software ofrece herramientas que facilitan el trabajo a todas las escalas, permitiendo también la creación de herramientas especiales (guías de perspectiva, pinceles, rejillas de deformación, entre otras)”, explica Bienvenu.

Hubo alguien de Hollywood que vio el potencial de Bienvenu y su película mucho antes que el resto de la Academia: Natalie Portman. A la icónica actriz, quien ha comenzado a desempeñarse como productora en los últimos años, le bastaron cinco minutos de metraje para decidirse a financiar el proyecto: “Llevábamos dos años y medio dibujando y escribiendo la película. Nadie entendía el proyecto y nadie quería tomar el riesgo, mientras invertíamos todo nuestro dinero en aquella animática en blanco y negro. De pronto un día nuestro agente vino al estudio y nos dijo que Natalie Portman había construido su productora y que estaba interesada. Llamamos a Natalie y Sophie (Sophie Mas, coproductora del filme) y vinieron al día siguiente. Después de ver apenas cinco minutos, nos dijeron que querían trabajar en la película y nos dieron el resto del dinero para terminarla”, relata el director.

Imagen de 'Arco'

Mirar al futuro con optimismo para vivir el presente con alegría

La película narra la historia de Arco, un niño del futuro que espera impaciente hacerse con una de las capas arcoiris que lleva todo el mundo. Una noche decide coger la de su familia y ponérsela, a pesar de que aún no tiene edad para volar. Sin embargo, acaba viajando en el tiempo hacia 2075, en el que es encontrado por la joven Iris, otra niña incomprendida en su familia y con la única compañía de un robot doméstico. Iris intenta devolver a Arco a su época, pero una serie de desastres naturales posponen la partida del niño mientras tres extraños hermanos parecen ir a la caza del joven y su capa.

Bienvenu confiesa que la idea original nació en la pandemia, aunque también como una respuesta al pesimismo generalizado en el género. “Se me ocurrió este momento que vivíamos en una mala película de ciencia ficción. Y me dije: tal vez ahora es nuestra responsabilidad como autores de ciencia ficción imaginar cosas mejores”. Con esa idea en mente, la película plantea una tierna historia tan familiar y cercana como universal, apostando por un futuro en el que la sociedad pueda vivir en armonía tanto con la naturaleza como con el desarrollo tecnológico, de ahí que no tenga ningún miedo hacia la IA o cualquier otro avance. “Todo lo que vemos en nuestra vida ha sido dibujado o imaginado por un humano. Si queremos algo mejor, tenemos que imaginarlo”.

A la espera de que la 98º edición de los Oscar proclame a Arco como heredera de Flow, la película aterriza en cines con un objetivo prioritario para su autor: “Lo que es importante para mí es que la gente vea la película y que disfrute de ella, que les dé ganas de regresar a la realidad con nueva energía, con ganas de pensar el mundo, de imaginarlo y de soñarlo mejor. Me importan las cosas pequeñas y frágiles, la emoción, el inconsciente, no los números. Ante una industria y un género sumido en el pesimismo y la desesperanza, Bienvenu parece venir del futuro, como su protagonista, para traer la mejor receta: “Tenemos que empezar a imaginar mejores cosas, porque si solo imaginamos lo peor, eso es lo que va a acabar sucediendo”.