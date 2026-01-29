Primer tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar que llega pronto a cines

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

La Navidad ya pasó, pero Almodóvar está de vuelta con ella bajo el brazo. Tas un primer vistazo a la próxima película del director manchego, por fin tenemos un primer tráiler de Amarga Navidad. El avance, que por primera vez permite escuchar a los protagonistas, revela detalles clave sobre la narrativa y el tono de la nueva propuesta de Pedro Almodóvar. En este filme, el director recupera algunos de los elementos más reconocibles de su trayectoria, como el dolor, la pasión y los personajes sometidos a leyes dictadas por el deseo, al tiempo que introduce nuevas conexiones argumentales y un elenco renovado.

En Amarga Navidad, Almodóvar retoma su estilo visual y narrativo característico, articulando un relato donde se entrecruzan historias paralelas y emociones intensas. La película se inspira en una reconocida ranchera interpretada por Chavela Vargas, cuyas canciones han acompañado la filmografía del director en numerosas ocasiones. El guion, escrito por el propio Almodóvar, explora las vivencias de una directora de publicidad, encarnada por Bárbara Lennie, quien se refugia en su trabajo tras la muerte de su madre durante un largo puente de diciembre. Paralelamente, la trama sigue a un director y guionista, papel interpretado por Leonardo Sbaraglia, y a las personas que los rodean, creando así un mosaico emocional en el que convergen el duelo, la creación y las relaciones humanas.

El regreso de Almodóvar supone también la vuelta de su universo de personajes y colaboradoras habituales, conocidas como las “chicas Almodóvar”. Junto a Lennie, el reparto femenino cuenta con la presencia de Rossy de Palma, Milena Smit, Carmen Machi, Gloria Muñoz y Vicky Luengo. Estas actrices aportan continuidad al imaginario del cineasta, quien ha destacado por construir personajes femeninos complejos a lo largo de su carrera. Además, la película marca el debut bajo la dirección de Almodóvar de Quim Gutiérrez y Patrick Criado, integrando así nuevas voces y rostros a su filmografía.

Bárbara Lennie y Milena Smit en 'Amarga Navidad'

Muy pronto en cines

El avance anterior, lanzado hace un mes, optó por presentar únicamente imágenes acompañadas por la música de Alberto Iglesias, sin diálogos. En cambio, este segundo tráiler ofrece por primera vez fragmentos de conversaciones entre los personajes, permitiendo intuir la intensidad de los conflictos y el peso de las vivencias personales en la creación artística, una de las temáticas recurrentes en la obra del director. El montaje y el ritmo del material promocional refuerzan la atmósfera íntima y el carácter emocional que caracterizan el cine de El Deseo S.A., la productora fundada por Pedro y Agustín Almodóvar.

La producción de Amarga Navidad ha contado con la colaboración de Movistar Plus+ y será distribuida en salas de cine por Warner Bros.. El estreno está programado para el viernes 20 de marzo, un mes tradicionalmente elegido por el cineasta para los lanzamientos de sus películas. Tras su paso por los cines, la cinta estará disponible en exclusiva en la plataforma Movistar Plus+, repitiendo la estrategia utilizada con el anterior proyecto del director, ‘La habitación de al lado’, que fue rodada en inglés y protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore. Esta última producción recibió el León de Oro en el Festival de Venecia y obtuvo tres Premios Goya, consolidando la proyección internacional de Almodóvar.

El título de la película rinde homenaje a la música de Chavela Vargas, una constante en la obra del director, quien ha integrado las rancheras de la cantante mexicana de origen costarricense en varias de sus películas. Esta inspiración musical no solo evoca la tradición y la emoción, sino que refuerza los lazos entre la identidad cultural española y los temas universales que explora el cineasta. Además, la presencia de intérpretes como Gloria Muñoz, conocida por su participación en La flor de mi secreto, y Victoria Luengo, quien ya trabajó en La habitación de al lado, aporta continuidad a la red de colaboraciones habituales en el universo almodovariano.