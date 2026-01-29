España Cultura

Primer tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar que llega pronto a cines

La película está protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón y Leonardo Sbaraglia, entre otros

Guardar
Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

La Navidad ya pasó, pero Almodóvar está de vuelta con ella bajo el brazo. Tas un primer vistazo a la próxima película del director manchego, por fin tenemos un primer tráiler de Amarga Navidad. El avance, que por primera vez permite escuchar a los protagonistas, revela detalles clave sobre la narrativa y el tono de la nueva propuesta de Pedro Almodóvar. En este filme, el director recupera algunos de los elementos más reconocibles de su trayectoria, como el dolor, la pasión y los personajes sometidos a leyes dictadas por el deseo, al tiempo que introduce nuevas conexiones argumentales y un elenco renovado.

En Amarga Navidad, Almodóvar retoma su estilo visual y narrativo característico, articulando un relato donde se entrecruzan historias paralelas y emociones intensas. La película se inspira en una reconocida ranchera interpretada por Chavela Vargas, cuyas canciones han acompañado la filmografía del director en numerosas ocasiones. El guion, escrito por el propio Almodóvar, explora las vivencias de una directora de publicidad, encarnada por Bárbara Lennie, quien se refugia en su trabajo tras la muerte de su madre durante un largo puente de diciembre. Paralelamente, la trama sigue a un director y guionista, papel interpretado por Leonardo Sbaraglia, y a las personas que los rodean, creando así un mosaico emocional en el que convergen el duelo, la creación y las relaciones humanas.

El regreso de Almodóvar supone también la vuelta de su universo de personajes y colaboradoras habituales, conocidas como las “chicas Almodóvar”. Junto a Lennie, el reparto femenino cuenta con la presencia de Rossy de Palma, Milena Smit, Carmen Machi, Gloria Muñoz y Vicky Luengo. Estas actrices aportan continuidad al imaginario del cineasta, quien ha destacado por construir personajes femeninos complejos a lo largo de su carrera. Además, la película marca el debut bajo la dirección de Almodóvar de Quim Gutiérrez y Patrick Criado, integrando así nuevas voces y rostros a su filmografía.

Bárbara Lennie y Milena Smit
Bárbara Lennie y Milena Smit en 'Amarga Navidad'

Muy pronto en cines

El avance anterior, lanzado hace un mes, optó por presentar únicamente imágenes acompañadas por la música de Alberto Iglesias, sin diálogos. En cambio, este segundo tráiler ofrece por primera vez fragmentos de conversaciones entre los personajes, permitiendo intuir la intensidad de los conflictos y el peso de las vivencias personales en la creación artística, una de las temáticas recurrentes en la obra del director. El montaje y el ritmo del material promocional refuerzan la atmósfera íntima y el carácter emocional que caracterizan el cine de El Deseo S.A., la productora fundada por Pedro y Agustín Almodóvar.

La producción de Amarga Navidad ha contado con la colaboración de Movistar Plus+ y será distribuida en salas de cine por Warner Bros.. El estreno está programado para el viernes 20 de marzo, un mes tradicionalmente elegido por el cineasta para los lanzamientos de sus películas. Tras su paso por los cines, la cinta estará disponible en exclusiva en la plataforma Movistar Plus+, repitiendo la estrategia utilizada con el anterior proyecto del director, ‘La habitación de al lado’, que fue rodada en inglés y protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore. Esta última producción recibió el León de Oro en el Festival de Venecia y obtuvo tres Premios Goya, consolidando la proyección internacional de Almodóvar.

El título de la película rinde homenaje a la música de Chavela Vargas, una constante en la obra del director, quien ha integrado las rancheras de la cantante mexicana de origen costarricense en varias de sus películas. Esta inspiración musical no solo evoca la tradición y la emoción, sino que refuerza los lazos entre la identidad cultural española y los temas universales que explora el cineasta. Además, la presencia de intérpretes como Gloria Muñoz, conocida por su participación en La flor de mi secreto, y Victoria Luengo, quien ya trabajó en La habitación de al lado, aporta continuidad a la red de colaboraciones habituales en el universo almodovariano.

Temas Relacionados

Pedro AlmodóvarCine españolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gusta ‘El odio’ y ‘Los miserables’ no te pierdas esta serie sobre la juventud en los suburbios belgas

Aterriza en la plataforma Filmin la serie ‘Putain’, ambientada en las calles de Bruselas y que ha triunfado en diversos festivales

Si te gusta ‘El odio’

Ni ‘Frankenstein’ ni ‘Puñales por la espalda: de entre los muertos’: esta fue la película más vista en Netflix el año pasado

La plataforma ha emitido algunos de sus datos del curso anterior, incluida la lista de producciones con más espectadores

Ni ‘Frankenstein’ ni ‘Puñales por

La actriz de ‘Marty Supreme’ que ha rechazado un papel después de enterarse de que el personaje era latino: “Nunca cogería un papel pensado para otra persona”

La intérprete había sido confirmada para ‘Deep Cuts’, adaptación de una novela bajo la dirección de Sean Durkin y acompañando a Drew Starkey y Cailee Spaeny

La actriz de ‘Marty Supreme’

De ser un macarra de barrio a convertirse en uno de los criminales más temidos del Madrid de los 80: “Hemos idealizado la Movida, pero hubo mucha violencia”

Iñaki Domínguez escribe ‘El Panamá’, libro donde se reconstruye la trayectoria de una de las figuras más respetadas y peligrosas de la delincuencia profesional en España

De ser un macarra de

Yasmina Reza, la aclamada dramaturga aborda el ‘true crime’ en su nueva novela: “No me interesa la truculencia, solo la banalidad de la vida”

La escritora presenta ‘Casos reales’, una novela a la que ha dedicado 15 años de su vida asistiendo a juicios de personas normales que cometen delitos

Yasmina Reza, la aclamada dramaturga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre reclama más indemnización

Un hombre reclama más indemnización por las secuelas de un accidente de tráfico y la Justicia lo rechaza: seguía trabajando estando de baja

Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez apartado por acoso sexual, comparecerá el 5 de febrero en la comisión del caso Koldo en el Senado

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

Un juez rechaza la indemnización por incapacidad temporal a un albañil porque un detective le pilló en un bar y acudiendo a una obra

Condenan a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un niño por la respuesta insuficiente ante una denuncia de acoso escolar

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 29 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Carlos Melio, abogado: “Si tu médico te da la baja, estas son tus obligaciones principales”

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt