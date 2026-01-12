Cuando Almodóvar destronó a Saura: en qué momento se convirtió en el director español con más nominaciones a los Globos de Oro

Carlos Saura, director español fallecido en 2023, y Pedro Almodóvar, también director aún en activo. / Archivo

Flamenco, pobreza y realismo son las tres palabras mágicas que parecen captar la atención de la industria audiovisual estadounidense para nominar al cine español. O al menos así fue el arranque de la presencia de España en las alfombras rojas de Hollywood. Una película enmarcada en la propaganda franquista y las cintas de Carlos Saura fueron el pistoletazo de salida en los Globos de Oros, que esta madrugada celebran su 83ª edición desde Los Ángeles.

Seis hombres han sido los directores españoles que han optado a un Globo de Oro a Mejor Película de habla no inglesa. La cifra se reduce a la mitad cuando se refiere a los ganadores: J. A. Bayona, Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar son los rostros del cine español que han trascendido la mismísima antesala de los Oscar, aunque Jaime Prades, Carlos Saura y Oliver Laxe se han quedado a las puertas.

La gala de los Globos de Oro es el evento previo con el que arrancan las apuestas para llevarse las estatuillas en los Premios Oscar, que este año se celebrarán el 16 de marzo. Las expectativas se han mantenido durante la presente edición hasta el último momento, aunque la brasileña El agente secreto (Kleber Mendonça Filho, 2025) ha vuelto a arrebatarle el galardón a Sirat, como ya hizo en los premios de la Crítica de EE. UU.

Y el franquismo se coló en Hollywood, ¡con Lola Flores!

Una Sinfonía española (1964), de Jaime Prades, es la única película producida durante el franquismo que se coló en un Hollywood marcado por los cambios sociales y las protestas contra la guerra de Vietnam. Y lo hizo con La Faraona, como se conocía a Lola Flores, matriarca de una estirpe de artistas que llega hasta la actualidad. La Filmoteca de Andalucía la cataloga como un largometraje documental que “se enmarca en las actividades y campaña de propaganda institucional” llevadas a cabo desde el Régimen franquista.

Por ello, la imagen que quiso hacer trascender el franquismo fue la de un país de norte a sur señalado por una “milenaria historia”, como recoge la Filmoteca andaluza. Esta queda reflejada en “sus monumentos, fiestas y tradiciones, la capacidad industrial, energética y los avances tecnológicos, la educación, las nuevas infraestructuras, las cualidades artísticas y la modernidad de sus capitales" que quiso mostrar Prades en su película. Y, por supuesto, sus “apreciados destinos turísticos”.

La Filmoteca catalana recoge en su web varias secuencias que muestran una España árida y folklórica. La película, grabada en localizaciones de Castilla-La Mancha, como Ávila o Salamanca, exporta el arte del flamenco con Lola Flores como protagonista junto a Antonio el Bailarín, quienes se interpretan a sí mismos. Escenas de flamenco en directo, vestidos regionales y escenarios pobres abrieron la puerta de los Globos de Oro a la población española.

El telón de fondo, mientras tanto, en la España que no pisó Hollywood, estaba marcado por un reconocimiento internacional de la dictadura franquista que había llegado en 1959, con la visita de Estado de Eisenhower a Franco. Esta cinta de Prades, se recogió en su momento bajo la campaña conocida como ‘XXV años de Paz Española’, desarrollada a partir de 1964.

La presencia española en los Globos de Oro: drama y flamenco van de la mano

La primera nominación de una cinta española como Mejor película de habla no inglesa fue durante el franquismo: Sinfonía española (1964) aterrizó con Jaime Padres en Los Ángeles mostrando al resto de países el folklore propio de España. Ni más ni menos, lo hizo con Lola Flores como protagonista. Sin embargo, la ganadora de esa edición en la misma categoría fue Tom Jones (Tony Richardson, 1963), una película británica sobre amores ilegítimos.

Tuvo que pasar algo más de una década, ya con Franco muerto, para que una película española volviese a ser nominada a los Globos de Oro. Cría cuervos (Carlos Saura, 1976) lo fue en la 35ª edición, celebrada en 1978. Pese a que la película indaga en el mundo interior de una niña marcada por el trauma personal y político-social (con gran carga simbólica y Geraldine Chaplin), el audiovisual estadounidense se decantó por el mundo interior de una ama de casa y un homosexual en Roma durante la llegada de Hitler. Una giornata particolare (Ettore Scola, 1977) fue la ganadora a Mejor película de habla no inglesa ese año.

Saura resonó en una segunda ocasión en los Globos de Oro con Carmen (Carlos Saura, 1983), donde el flamenco volvió a cautivar a la industria de Estados Unidos, pero no fue suficiente. Ingmar Bergman fue el favorito en la edición de 1984, cuando el melodrama familiar Fanny y Alexander (1982) se posicionó como ganador. El director español ya no volvería a hacer ninguna película que fuese nominada en esta categoría de los Globos de Oro.

1989, cuando Pedro Almodóvar destronó a Carlos Saura

Y entonces... Pedro Almodóvar destronó a Carlos Saura. Fue en 1989, cuando irrumpía el que a día de hoy es el director español con más nominaciones y estatuillas en unos Globos de Oro. Almodóvar rozó el premio con Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), pero perdió ante la danesa Pelle el conquistador (Billie August, 1987), cinta que aborda la explotación infantil.

Desde finales de los ochenta, Almodóvar ha estado nominado en nueve ocasiones a Mejor película de habla no inglesa, de las que ha ganado dos, con Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella (2002). La filmografía que se le quedó a las puertas al director de conseguir el Globo de Oro fue Tacones Lejanos (1991), Volver (2006), Los abrazos rotos (2009), La piel que habitó (2011), Dolor y Gloria (2019) y Madres paralelas (2021). Fue en 2022 el último año en que el Almodóvar tuvo alguna cinta nominada en la categoría a Mejor Película de habla no inglesa a los Globos de Oro.

No obstante, entre medio de su recorrido, se coló Alejandro Amenábar con Mar adentro (2004). Era la primera ocasión en la que el director de Tesis (1996) o Los otros (2001) estaba nominado a los Globos de Oro, mientras su homóloga estadounidense fue El aviador (Martin Scorsese, 2004), con Leonardo DiCaprio como protagonista. Desde 2005 a 2024, siguió siendo Almodóvar el único que trascendió en Estados Unidos.

La última década ha estado marcada por la variedad. En 2022 siguió siendo Almodóvar, pero en 2024 fue J. A. Bayona, con La sociedad de la nieve (2023), y este 2026 ha sido Oliver Laxe, quien se ha aproximado a Hollywood, con Sirat (2024). No obstante, en la 83ª edición, celebrada esta madrugada, la película del gallego se ha quedado sin reconocimiento alguno.