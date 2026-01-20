Amanda Seyfried no cree que ganar el Oscar sea tan importante: “Nadie recuerda quién lo hizo hace diez años”

Amanda Seyfried en la reciente gala de los Globos de Oro. REUTERS/Daniel Cole

La estamos viendo en cines estos días con La asistenta, pero su protagonismo solo acaba de comenzar. En una conversación reciente con The New Yorker, Amanda Seyfried rechaza la idea de que ganar un Oscar sea un objetivo necesario en su trayectoria actoral. La actriz, reconocida internacionalmente por su versatilidad, aseguró que ha llegado lejos sin la estatuilla más codiciada de la industria cinematográfica. “He llegado hasta aquí sin un premio de la Academia, así que ¿por qué necesitaría uno ahora?”, cuestionó Seyfried, quien subrayó que su carrera y sus logros no dependen de ese galardón.

Durante la entrevista, la actriz reflexionó sobre el verdadero valor de los reconocimientos en el cine. “¿Recuerdas quién ganó en los últimos diez años? No es el triunfo lo que importa. Es la nominación”, afirmó la actriz. “Eso sí te impulsa, eso es un hecho. Ahora, ¿necesito uno en una semana o dos, o cuando sea? No, por supuesto que no. ¿Sería estupendo? Claro que sí, por todas las razones. Pero no es necesario”. Para Seyfried, la clave de la longevidad en la actuación reside en las decisiones conscientes que permiten equilibrar proyectos artísticos con grandes producciones comerciales. “La longevidad en la carrera de un actor está diseñada. Se trata de hacer elecciones deliberadas para crear arte, entre las cosas comerciales grandes que son divertidas y que pagan”, añadió.

A pesar de no contar con un Oscar en su haber, Seyfried estuvo cerca de alcanzarlo en 2021, cuando fue nominada a mejor actriz de reparto por su interpretación en Mank. Este año, su papel protagónico en The Testament of Ann Lee le valió nominaciones a mejor actriz en los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards, lo que muchos ven como un posible anticipo de una futura nominación por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sin embargo, para la intérprete, estos reconocimientos son un reflejo de su trabajo, pero no el objetivo final. “Ya me he probado a mí misma”, aseguró, mostrando confianza en su evolución profesional y en su capacidad para asumir retos complejos. “Siento que estoy avanzando para que la gente confíe en mí para hacer cosas difíciles”.

Amanda Seyfried en 'El testamento de Ann Lee', la película por la que aspira al Oscar

Mucho más que dinero y éxito

La actriz también abordó la volatilidad de la percepción pública y la importancia de mantener la coherencia en sus decisiones profesionales. “Todos tenemos altibajos en nuestras carreras, y la forma en que nos perciben puede cambiar de un día para otro, pero yo soy constante en mis elecciones y en mis valores y necesidades”, explicó Seyfried. Este enfoque, según ella, ha sido fundamental para construir una carrera sólida y duradera en la industria.

Más allá del circuito de premios, Amanda Seyfried destacó el peso de los resultados comerciales y artísticos de sus proyectos. “Ahora mismo estoy en una buena posición, porque La asistenta generó ganancias. Eso no siempre ocurre”, comentó. La actriz recordó cómo algunos de sus trabajos más conocidos, como Mamma Mia!, resultaron éxitos de taquilla, mientras que otros, como Ted 2 o A Million Ways to Die in the West, no cumplieron con las expectativas comerciales pese a su potencial inicial. Esta mezcla de éxitos y fracasos, sostuvo Seyfried, es parte inherente del desarrollo de cualquier carrera artística.

El testimonio de Seyfried resalta el dilema que enfrentan muchos intérpretes en Hollywood: la tensión entre el prestigio de los premios y la búsqueda de proyectos significativos, algo de lo que hablaba estos mismos días la ganadora del Oscar Melissa Leo. Para ella, la verdadera medida de una carrera no es la acumulación de trofeos, sino la capacidad de tomar decisiones acordes con los propios valores y de mantenerse vigente a través de elecciones artísticas y comerciales inteligentes. Mientras la temporada de premios avanza y aumenta la expectativa en torno a las nominaciones, Seyfried se muestra tranquila y satisfecha con su posición actual. “Ya he demostrado lo que puedo hacer”, repitió, reafirmando su convicción de que el éxito real trasciende cualquier estatuilla.