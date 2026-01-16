España Cultura

La razón por la que Pamela Anderson se sintió de lo más incómoda en los Globos de Oro: “Espero que se me acerque para pedir disculpas”

La actriz acudió a la gala de los Globos de Oro por su nominación a mejor actriz, y se encontró con la última persona que esperaba ver

Pamela Anderson posa en la
Pamela Anderson posa en la última gala de los Globos de Oro. REUTERS/Daniel Cole

Parece que Brad Pitt se libró de un mal rato, pero no así otra personalidad de Hollywood. Pamela Anderson calificó como “desagradable” su encuentro con Seth Rogen durante la reciente ceremonia de los Globos de Oro 2026, intensificando el conflicto público que mantiene con el actor y productor a raíz de la serie Pam & Tommy. En una entrevista en radio SiriusXM, recogida por TMZ, Anderson explicó que se sintió incómoda al estar en proximidad física con Rogen, quien resultó ganador de dos premios esa noche por su trabajo en la comedia The Studio de Apple TV.

Durante la conversación con Andy Cohen, la actriz y activista canadiense relató en detalle sus sensaciones al coincidir con Rogen en el evento. “Seth Rogen… él hizo Pam & Tommy sin hablar conmigo”, dijo. “Simplemente me sentí mal. ¿Cómo puede alguien hacer una serie sobre los momentos más difíciles de tu vida? Yo sigo aquí, soy un ser humano de carne y hueso”. Anderson remarcó que la cercanía con Rogen, que se encontraba en la zona de los invitados más destacados —conocida como “el pit”—, la hizo sentirse incómoda y relegada. “No soy un cero a la izquierda. Me sentí extraña”, afirmó.

La actriz también compartió que el peso emocional del momento la afectó especialmente porque, en sus palabras, “a veces te golpea y te sientes un poco mal”. Añadió que, aunque no se acercó a confrontar a Rogen directamente, lo pensó intensamente: “En mi mente le dije todo lo que pensaba”. Anderson, quien ha rodado cinco películas en el último año, subrayó que mantiene una vida profesional activa y que el episodio la sorprendió por su impacto personal.

El conflicto entre Anderson y Rogen se remonta al estreno de la miniserie Pam & Tommy en 2022, producida por Hulu y centrada en la turbulenta relación de Anderson con el músico Tommy Lee, así como la filtración y explotación mediática de su vídeo sexual sin consentimiento. Rogen, además de producir la serie, interpretó a Rand Gauthier, el hombre que robó la cinta. Según Anderson, la producción se realizó sin su consentimiento ni participación, lo que considera una violación a su privacidad y una explotación de sus momentos más vulnerables.

Seth Rogen se burló de
Seth Rogen se burló de la actriz en 'Pam & Tommy'

Una esperada disculpa

Anderson expresó abiertamente su deseo de que Rogen se disculpe públicamente por el daño causado. “Espero que eventualmente él me busque para disculparse, aunque no es que eso importe. Cuando eres una persona pública, dicen que no tienes derecho a la privacidad. Pero tus secretos más oscuros o tragedias no deberían ser material para una serie de televisión. Eso me molestó mucho”, señaló durante la entrevista. La actriz criticó la idea de que la fama justifica la exposición de la vida íntima y lamentó la falta de límites éticos en la industria del entretenimiento.

No es la primera vez que Anderson exige una disculpa. En 2023, en diálogo con Variety, calificó de “imbéciles” a los responsables de Pam & Tommy y acusó a la producción de “echar sal en la herida”. En esa ocasión, reiteró que Rogen y el resto del equipo le debían una disculpa pública. La serie, protagonizada por Lily James en el papel de Anderson, Sebastian Stan como Tommy Lee y el propio Rogen como Gauthier, recibió diez nominaciones a los Premios Emmy, incluyendo mejor miniserie y menciones individuales para sus tres protagonistas.

La controversia sobre la serie ha reabierto el debate acerca de los límites de la ficción basada en hechos reales, especialmente cuando involucra a víctimas de violaciones a la privacidad. Anderson insiste en que la existencia de la serie representa una nueva agresión contra su intimidad, ya que revive y dramatiza episodios traumáticos sin su consentimiento ni voz propia en el relato.

Mientras Seth Rogen celebraba sus triunfos por The Studio en los Globos de Oro, el distanciamiento con Anderson volvió a quedar en evidencia. La actriz no ha recibido, hasta el momento, ninguna disculpa ni acercamiento por parte del actor. El episodio en la premiación expone la persistencia de heridas abiertas y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los creadores a la hora de representar historias personales en televisión.

