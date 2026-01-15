El paralelismo que ha llevado a Mario Casas y José Ramón Soroiz a conseguir la nominación al Goya: “Hablan de problemáticas que no están superadas”

Jose Mari Goenaga reflexiona sobre el triunfo de 'Maspalomas', la tercera película más taquillera en euskera, a pesar de su temática LGTBIQ y su lenguaje.

Maspalomas se ha convertido en una de las películas más especiales de la temporada de premios, no solo por el número de nominaciones obtenidas, sino por el tema: un viaje de ida y vuelta sobre libertad y represión de un anciano homosexual. La cinta dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi ha logrado nueve nominaciones a la 40ª edición de los premios Goya y ha situado a José Ramón Soroiz (Guipúzcoa, 1951) entre los nominados a mejor actor protagonista, compartiendo categoría con Mario Casas (A Coruña, 1986) por Muy lejos. El actor, que ganó su primer Goya en 2021, da vida a Sergio, que tras quedarse en Utrecht tras un viaje familiar, iniciará un camino de autodescubrimiento en torno a su identidad, no solo como migrante, también sexual.

Los directores de Maspalomas atendieron a Infobae España el martes por la tarde en el interior de la sede de la Academia de Cine, donde tuvo lugar la lectura de nominaciones. En respuesta a este medio ante la coincidencia de que los dos actores estén nominados con una cinta de temática similar, Aitor Arregui celebró que existan miradas diversas y personajes que antes apenas tenían espacio en la gran pantalla. “Es una bonita coincidencia”, reconoció, aunque advirtió de que la categoría está especialmente reñida este año.

“Curiosamente, los dos son coming of age, pero en una edad más tardía”, ha señalado el dúo productor Jose Mari Goenaga, que también forma parte del colectivo Moriarti. “Pero incluso en el personaje de Mario Casas, no es un adolescente o un treintañero”, ha apuntado el director, remarcando que estas historias demuestran que las problemáticas en perspectiva LGTB siguen vigentes incluso en edades avanzadas. “En un momento en el que parece como hoy en día ya eso está superado, ves que todavía puede ser una problemática incluso para gente bien mayor”, añadió el cineasta, que aseguró que ambos personajes hayan coincidido el mismo año y en la misma categoría, resulta “interesante y bonito”.

“Hay gente que no está acostumbrada a ver las cosas en versión original”

Ya en el photocall, Goenaga volvió a incidir en la dimensión especial del trabajo de Soroiz, cuyo recorrido ha marcado buena parte de la conversación en torno a la película. “Su trabajo ha sido muy generoso, muy sacrificado y desde el principio era para él mismo una apuesta muy fuerte”, explicó sobre el trabajo de Soroiz que el pasado mes de septiembre ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y hace una semana se alzó de nuevo con el Premio Forqué a Mejor actor. “Nos decía: ‘Ha sido la experiencia profesional de mi vida. Yo ahora me puedo retirar tranquilo’”, recordó. El vasco lleva en sus espaldas unos 50 años de carrera, desde que debutó en 1978.

A la izquierda, José Ramón Soroiz en 'Maspalomas' y a la derecha, Mario Casas en 'Muy lejos'.

Maspalomas también ha destacado por su recorrido comercial -en taquilla ha logrado más de 730.000 euros- pese a rodarse en euskera. “Hay gente que no está acostumbrada a ver las cosas en versión original. Sabes que vas a tener un público más limitado”, reconoció, aunque aseguró estar “muy contentos con las cifras”, afirmó teniendo en cuenta que se trata de una historia LGTB, con escenas sexuales explícitas.

Con nueve nominaciones a los Goya, Maspalomas encara ahora la recta final de la temporada de premios como una de las propuestas más comentadas del año. La gala del próximo 28 de febrero en Barcelona pondrá el broche a un recorrido que ha situado a dos peliculas en el epicentro del debate sobre la representación, la edad y la diversidad.