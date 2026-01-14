Carlos Baute se vuelve viral con un vídeo bailando la canción “los comunistas donde están” tras la captura de Maduro: “Pronto bailaremos libres”

Carlos Baute baila 'Los comunistas dónde están' en un vídeo de redes sociales. (Instagram)

Más de una semana después de la captura de Nicolás Maduro, miles de venezolanos han llevado la celebración a las redes sociales con videos, música y desafíos virales. Entre los protagonistas de esta ola digital se encuentra el famoso cantante Carlos Baute, quien ya desde el primer día sorprendió a sus seguidores al sumarse al fenómeno con un mensaje directo: “Los venezolanos sin dormir. Al fin. Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Les amo. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad”.

Ahora, Baute ha publicado un nuevo vídeo en el que se muestra bailando en su cocina junto a su mujer, Astrid, mientras suena “¿Dónde están los comunistas?”, una canción que se ha convertido en símbolo de la celebración tras la detención de Maduro. La letra, difundida por el canal de YouTube Kilómetro Internacional, lanza preguntas a los países que alguna vez respaldaron al líder del Régimen venezolano: “¿Dónde está China, dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron, cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto ¿los comunistas dónde están?”.

“Ahora nos toca bailar a nosotros!!!”, celebra Baute en la descripción del vídeo. “Pronto bailaremos libres en Venezuela”. Su publicación ha sido aplaudida por muchos fans, con miles de likes tanto al vídeo como al mensaje posterior del cantante en el que ha afirmado lo siguiente: “El que no baile es comunista”.

Carlos Baute publica un vídeo bailando 'Los comunistas dónde están' tras la captura de Maduro. (Instagram)

Más famosos se unen

La estrella musical de temas como Colgando en tus manos o Te regalo no es la única que se ha sumado al baile viral. La actriz y presentadora venezolana Catherine Fulop también se ha grabado bailando el tema, luciendo un pañuelo con los colores de la bandera venezolana y sumándose a la alegría colectiva. Su video, uno de los primeros en viralizarse, desató tanto réplicas como comentarios de apoyo.

De este modo, la viralidad del tema Los comunistas ¿Dónde están? ha trascendido fronteras digitales y políticas. El canal Kilómetro Internacional, dirigido por Miguel Alejandro, ha visto multiplicar su alcance, superando los 200.000 seguidores tras la publicación del tema, y hasta la portavoz del Partido Popular en España, Cayetana Álvarez de Toledo, replicó la consigna en su perfil de X: “¿Y dónde están?”, en alusión a la letra de la canción.

Las camisetas con Nicolás Maduro en la cárcel se vuelven un éxito comercial. (REUTERS/Angela Ponce)

Cuenta atrás hasta el juicio

De este modo, el humor político y la música se han unido para canalizar parte de las reacciones populares tras la intervención militar que trasladó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos. El gobierno estadounidense difundió la primera imagen del exmandatario bajo custodia, y poco después, el Departamento de Justicia acusó al dictador de “participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

En el pliego figuran además delitos como “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”, con la posesión de cinco kilogramos de cocaína como prueba central, y cargos por “conspiración para la importación y posesión de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos”. El juicio está programado para el 17 de marzo de 2026, tras la declaración de inocencia de Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.