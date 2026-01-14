España Cultura

Carlos Baute se vuelve viral con un vídeo bailando la canción “los comunistas donde están” tras la captura de Maduro: “Pronto bailaremos libres”

El cantante venezolano fue uno de los primeros en reaccionar a la captura del dictador y ahora ha publicado una nueva celebración en la que subraya que “el que no baile es comunista”

Carlos Baute baila 'Los comunistas
Carlos Baute baila 'Los comunistas dónde están' en un vídeo de redes sociales. (Instagram)

Más de una semana después de la captura de Nicolás Maduro, miles de venezolanos han llevado la celebración a las redes sociales con videos, música y desafíos virales. Entre los protagonistas de esta ola digital se encuentra el famoso cantante Carlos Baute, quien ya desde el primer día sorprendió a sus seguidores al sumarse al fenómeno con un mensaje directo: “Los venezolanos sin dormir. Al fin. Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Les amo. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad”.

Ahora, Baute ha publicado un nuevo vídeo en el que se muestra bailando en su cocina junto a su mujer, Astrid, mientras suena “¿Dónde están los comunistas?”, una canción que se ha convertido en símbolo de la celebración tras la detención de Maduro. La letra, difundida por el canal de YouTube Kilómetro Internacional, lanza preguntas a los países que alguna vez respaldaron al líder del Régimen venezolano: “¿Dónde está China, dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron, cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto ¿los comunistas dónde están?”.

“Ahora nos toca bailar a nosotros!!!”, celebra Baute en la descripción del vídeo. “Pronto bailaremos libres en Venezuela”. Su publicación ha sido aplaudida por muchos fans, con miles de likes tanto al vídeo como al mensaje posterior del cantante en el que ha afirmado lo siguiente: “El que no baile es comunista”.

Carlos Baute publica un vídeo bailando 'Los comunistas dónde están' tras la captura de Maduro. (Instagram)

Más famosos se unen

La estrella musical de temas como Colgando en tus manos o Te regalo no es la única que se ha sumado al baile viral. La actriz y presentadora venezolana Catherine Fulop también se ha grabado bailando el tema, luciendo un pañuelo con los colores de la bandera venezolana y sumándose a la alegría colectiva. Su video, uno de los primeros en viralizarse, desató tanto réplicas como comentarios de apoyo.

De este modo, la viralidad del tema Los comunistas ¿Dónde están? ha trascendido fronteras digitales y políticas. El canal Kilómetro Internacional, dirigido por Miguel Alejandro, ha visto multiplicar su alcance, superando los 200.000 seguidores tras la publicación del tema, y hasta la portavoz del Partido Popular en España, Cayetana Álvarez de Toledo, replicó la consigna en su perfil de X: “¿Y dónde están?”, en alusión a la letra de la canción.

Las camisetas con Nicolás Maduro
Las camisetas con Nicolás Maduro en la cárcel se vuelven un éxito comercial. (REUTERS/Angela Ponce)

Cuenta atrás hasta el juicio

De este modo, el humor político y la música se han unido para canalizar parte de las reacciones populares tras la intervención militar que trasladó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos. El gobierno estadounidense difundió la primera imagen del exmandatario bajo custodia, y poco después, el Departamento de Justicia acusó al dictador de “participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

En el pliego figuran además delitos como “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”, con la posesión de cinco kilogramos de cocaína como prueba central, y cargos por “conspiración para la importación y posesión de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos”. El juicio está programado para el 17 de marzo de 2026, tras la declaración de inocencia de Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Álvaro Cervantes brilla en las nominaciones a los Goya tras el éxito de ‘Sorda’: “La confluencia del público sordo y oyente es lo que se buscaba”

El actor habla con ‘Infobae España’ tras conocer su nominación a mejor actor de reparto. Su hermana, Ángela Cervantes, compite con Miriam Garlo por la categoría de mejor actriz protagonista

Álvaro Cervantes brilla en las

Sócrates, filósofo griego: “No es de las riquezas de donde nace la virtud, sino de la virtud de donde nacen las riquezas”

El pensador fue acusado de corromper a sus discípulos por tratar de convencerlos de que cuidaran más su alma y su bondad que los beneficios materiales, un valioso mensaje que sigue vigente en el presente

Sócrates, filósofo griego: “No es

El libro sobre Julio Iglesias escrito por Ignacio Peyró, en entredicho tras las acusaciones de abuso sexual contra el cantante: “Habrá que actualizarlo”

La editorial Libros del Asteroide ha mandado un comunicado condenando los supuestos abusos cometidos por el artista tras la publicación de ‘El español que enamoró al mundo’

El libro sobre Julio Iglesias

‘Ravalear’, de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, hace historia al convertirse en la primera serie española en competir en el Festival de Cine de Berlín

La producción del dúo que llevó a los cines ‘Segundo Premio’ se adentra en la transformación del barrio y en la lucha colectiva de los vecinos para evitar la desaparición de sus símbolos

‘Ravalear’, de Pol Rodríguez e

Emilia Clarke cierra la puerta a la fantasía tras ‘Juego de tronos’: “No me volveréis a ver subirme a un dragón jamás”

La actriz británica no tiene pensado seguir en las próximas ficciones de la saga

Emilia Clarke cierra la puerta
La Fiscalía de la Audiencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acuerda tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes de Julio Iglesias

Estos son los siete magistrados que formarán el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama: dos de ellos condenaron al ex fiscal general

España reclama a la Unión Europea “reaccionar” ante las amenazas de Trump a Groenlandia: “No puede ser un actor secundario”

La Policía Nacional detiene a uno de sus agentes por una presunta agresión sexual a una compañera en prácticas después de una comida de Navidad

La Policía Nacional detiene a un menor “muy radicalizado” con los postulados de la organización terrorista DAESH tras un altercado con los agentes

María Jesús Montero ya no

María Jesús Montero ya no estará en el Gobierno cuando se presenten los Presupuestos: cree que será después de las elecciones de Andalucía

El Foro de Davos alerta por primera vez de que España cuenta con “servicios públicos y protecciones sociales insuficientes”

Los fondos de inversión viven en 2025 su año dorado: los ahorradores se vuelcan en ellos y logran la mayor subida anual de la historia

El Gobierno presentará a Madrid y Barcelona como candidatas para la próxima gigafactoría de IA de Europa, con una inversión de 4.000 millones

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 enero

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey