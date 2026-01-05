Agencias

Maduro se declara inocente en un tribunal de Nueva York: "No soy culpable, soy un hombre decente"

Guardar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado inocente en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York después de haber sido capturado durante por fuerzas estadounidenses en la capital venezolana, Caracas, por cargos relacionados con el narcotráfico.

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha declarado el jefe de Estado venezolano, que ha añadido que es un "hombre decente", así como el presidente de su país. "Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela", ha denunciado durante su turno de palabra en la corte, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

La mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, se ha declarado también "no culpable, completamente inocente". Ambos, vestidos con uniformes oscuros de prisión, han estado sentados a un asiento de separación.

Sus respectivos equipos legales han indicado que "en este momento" no solicitarán la libertad condicional. El abogado de Maduro ha informado al juez de que tiene "algunos problemas de salud que requerirán atención", mientras que el de Flores ha denunciado que sufrió "lesiones importantes durante su secuestro".

Esta comparecencia, que ha durado menos de una hora, ha estado encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton. La próxima audiencia será el sábado 17 de marzo a las 11.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española).

El presidente venezolano ha contratado como su abogado defensor en el proceso penal en Nueva York al reconocido penalista Barry Pollack, quien representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, consiguiendo recientemente su liberación.

Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, es el que representará a Flores durante este proceso judicial.

El mandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos, que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La nieve afecta a unas 15 carreteras, una de ellas principal, en Andalucía, Asturias, CyL, C.Valenciana y Navarra

La Dirección General de Tráfico ha alertado sobre complicaciones en diversas vías del país debido a una intensa ola invernal que dificulta la circulación, especialmente en varias regiones del norte y este, pidiendo máxima cautela y equipamiento adecuado

La nieve afecta a unas

El sector petrolero estadounidense sube en Bolsa tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro

Las acciones de firmas energéticas estadounidenses logran avances destacados tras la detención del mandatario venezolano y el anuncio de nuevos planes estadounidenses para reactivar la economía petrolera de Venezuela, según declaraciones recientes del presidente Donald Trump

El sector petrolero estadounidense sube

El Ibex sube un 0,7% y alcanza los 17.600, nuevo máximo histórico, a pesar del ataque de EEUU en Venezuela

El índice de referencia español consolida una ganancia récord, impulsado por Indra y Repsol, en medio de la volatilidad global tras la captura de Maduro y el endurecimiento de la postura de Estados Unidos sobre Venezuela, según analistas de mercado

El Ibex sube un 0,7%

Macron acoge este martes una nueva reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania a la que acude Sánchez

Líderes del bloque transatlántico analizan en París nuevas vías para fortalecer el respaldo armamentístico a Kiev, con el objetivo de avanzar hacia una paz duradera y definir medidas concretas para el futuro de la seguridad ucraniana

Macron acoge este martes una

CEAR pide a España habilitar vías para garantizar reagrupación familiar tras "agresión" de EEUU a Venezuela

Miles de familias venezolanas en España afrontan obstáculos excepcionales para reunificarse tras la captura de Nicolás Maduro, mientras organismos humanitarios instan al Ejecutivo a implementar medidas urgentes que garanticen derechos y protección ante la crisis severa en Venezuela

CEAR pide a España habilitar