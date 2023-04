Polémica tránsfoba en Eurovisión: los representantes de Irlanda despiden a su director creativo y la autora de Harry Potter estalla contra ellos

Wild Youth representará a Irlanda en Eurovisión 2023 con 'We are one'. (Instagram)

Los representantes de Irlanda en Eurovisión 2023 han protagonizado una polémica antes de llegar a Liverpool. La banda Wild Youth ha tomado una contundente decisión después de que se conociese que su director creativo, Ian Banham, había publicado varios tuits ofensivos hacia el colectivo trans. El grupo ha apartado de su equipo para el Festival a este profesional, motivo por el cual la famosa escritora británica J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, ha cargado contra ellos.

“Wild Youth es una banda que representa la unidad y la bondad. Nuestra canción representa nuestras creencias como banda. Hemos cortado todos los lazos con Ian Banham y no formará parte de nuestro equipo para Eurovisión. Lo sentimos mucho por cualquier persona que se haya podido sentir ofendida por sus comentarios”, escribió la banda en su cuenta oficial de Twitter tras conocerse los controvertidos tuits. Además, el vocalista del grupo, Conor O’Donohue, se disculpó personalmente con la comunidad trans y calificó de “horribles” los comentarios de su director creativo.

Pese a que esta rápida y radical decisión ha sido muy alabada por la mayoría de eurofans y seguidores del grupo irlandés, lo cierto es que no han tardado en surgir también voces contrarias al despido de Banham. Es el caso de J.K. Rowling, quien en los últimos años se ha convertido en un referente para las conocidas como TERF (feministas radicales trans excluyentes, por sus siglas en inglés).

J.K. Rowling carga contra Wild Youth

La autora de Harry Potter ha empleado sus redes sociales para cargar contra los representantes de Irlanda en Eurovisión 2023. “La retraumatización de las mujeres supervivientes de una violación, incluidas las víctimas de este hombre, al verlo llamado mujer por la prensa no cuenta para nada, naturalmente”, dijo sobre el caso de violación cometida por parte de una persona que posteriormente transicionó a mujer.

Ian Banham negaba en sus tuits la condición de mujer de la agresora, algo con lo que Rowling se ha mostrado de acuerdo. “La supuesta amabilidad e inclusión de Wild Youth es una misoginia jactanciosa y autocomplaciente”, añade la polémica escritora en su mensaje público contra la banda irlandesa.

JK Rowling en una imagen de archivo. (GETTY)

Lo cierto es que este episodio solo es uno más en el historial de polémicas tránsfobas protagonizadas por J.K. Rowling, quien ha decidido criticar públicamente a los participantes de Eurovisión 2023 pese a que en menos de dos semanas, el próximo martes 9 de mayo, competirán en la primera semifinal del certamen europeo, tratando de conseguir un puesto en la gala final del sábado con su canción ‘We are one’.

Los polémicos pronunciamientos tránsfobos de la escritora han provocado todo tipo de críticas por parte de personajes públicos. Es el caso de Daniel Radcliffe, quien dio el salto a la fama siendo un niño gracias a su papel protagonista en Harry Potter. El actor, sin embargo, no ha dudado en desmarcarse del discurso de la autora: “Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación en sentido contrario suprime la identidad y la dignidad de las personas transgénero, y se opone al criterio de las instituciones sanitarias, que en este ámbito tienen mucha más experiencia que cualquiera”, aseveró.