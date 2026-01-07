Las revistas del corazón esta semana: la tercera oportunidad de Lara Álvarez y Perico Durán para comenzar el año

Las revistas del corazón del miércoles 7 de enero de 2026.

El miércoles 7 de enero marca el regreso a la rutina para millones de españoles tras el parón navideño, y también la vuelta de las revistas del corazón a los quioscos.

Aunque algunas cabeceras como ¡Hola! o Semana han optado por retrasar sus cierres por las fiestas, otras publicaciones ya muestran cuáles serán los grandes temas que marcarán el inicio de 2026 en el universo del cuore.

Reencuentros sentimentales, balances reales, retos profesionales y algunas noticias inesperadas protagonizan las primeras portadas del año.

‘Diez Minutos’

Una de las imágenes más comentadas llega de la mano de Diez Minutos, que abre su primer número del año con Lara Álvarez y Perico Durán. La revista publica imágenes de ambos paseando juntos, confirmando que se han dado una nueva —y ya tercera— oportunidad. La historia entre la presentadora y el empresario se remonta a algunos años atrás, con largos periodos de distancia entre ambos. Tras reencontrarse a finales de 2024, la relación volvió a romperse en mayo del año pasado, pero ahora han decidido retomar el contacto y comprobar si esta vez el camino juntos es definitivo. Según la publicación, Lara Álvarez se muestra ilusionada con esta nueva etapa que acaba de comenzar.

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 7 de enero de 2026.

La misma revista dedica un amplio espacio a los planes de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que afrontan un 2026 especialmente intenso en el plano laboral. Onieva continuará vinculado al restaurante Casa Salesas, inaugurado en 2024, aunque el liderazgo del negocio recae actualmente en su socio, Manuel Campos Guallar. Este cambio responde a la necesidad del empresario de centrarse en nuevos proyectos, entre ellos la próxima apertura de un selecto club privado dirigido a empresarios y grandes patrimonios en el barrio madrileño de Salamanca.

Por su parte, Tamara Falcó también se enfrenta a un año cargado de compromisos. A su colaboración con Pedro del Hierro, firma con la que cuenta con su propia línea de moda, y su relación profesional con la marca de cosmética de lujo Sisley, se suman nuevos contratos aún en negociación. Entre ellos, destaca la posibilidad de incorporarse a un talent show televisivo, un terreno que ya conoce tras su participación en formatos como El Desafío o Got Talent. Además, continuará como colaboradora habitual en El Hormiguero, espacio al que recientemente se ha sumado también su madre, Isabel Preysler.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 7 de enero de 2026.

Mientras tanto, Lecturas ha optado por una portada muy diferente para inaugurar el año. La protagonista es la Reina Letizia, destacada como la royal europea con más actos oficiales y menor gasto en vestuario durante 2025. Según datos recogidos por un estudio internacional y la web especializada Ufo No More, la reina trabajó 121 días a lo largo del año y destinó alrededor de 45.000 euros a ropa y joyas, una cifra muy inferior a la de otras casas reales europeas.

La revista también informa sobre el ingreso hospitalario de Sara Carbonero a comienzos de año. Aunque no se han hecho públicos los motivos concretos de su hospitalización, sí se ha confirmado que fue intervenida con éxito y que continúa recuperándose bajo supervisión médica. La noticia ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, pendientes de su evolución.

Otro de los nombres propios de Lecturas es Chenoa, que repasa su trayectoria personal y profesional en una entrevista en la que habla de su infancia y de las dificultades que vivió tras llegar a España desde Argentina. Después de cerrar 2025 con un momento destacado al frente de las Campanadas, la cantante afronta 2026 con nuevos proyectos y una etapa que muchos definen como una ‘segunda juventud’.