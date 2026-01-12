Encuentran un valioso cuadro del siglo XV desaparecido durante casi 70 años: fue “malvendido” por 30 euros y acabó en un museo de Estados Unidos

Pintura de Nicolás Francés de la 'Procesión al Monte Gargano'. (Museo de Springfield en Massachusetts)

Las consecuencias de la venta de una serie de valiosísimas pinturas góticas en Villalpando aún pesan sobre el patrimonio histórico y artístico de Zamora. Hoy, más de setenta años después, la localización de una de esas obras en un museo de Estados Unidos ha permitido reconstruir parte de su historia, gracias al uso de inteligencia artificial y la perseverancia de un investigador local.

La obra, titulada Procesión al Monte Gargano, es una pieza del siglo XV atribuida a Nicolás Francés. Durante siglos, permaneció en la iglesia de San Miguel en Villalpando, pero a mediados del siglo XX fue vendida junto con otras tablas góticas por un precio que hoy equivaldría a apenas 30 euros, tal y como explica Jaime Gallego, historiador de la Fundación Zamorarte, a la Agencia EFE.

'Procesión al Monte Gargano', cuadro de Villalpando localizado en Estados Unidos. (ZamorArte)

La venta, motivada por la necesidad de financiar obras en la casa parroquial, dispersó las pinturas. Primero viajaron a la capilla de la baronesa Anita Breuille en Córdoba. Tras ese traslado, el rastro se perdió durante décadas. No fue hasta 2013 cuando un artículo del entonces director del Museo de Montserrat, Josep Laplana, ayudó a ubicar tres de las tablas: una en el propio museo, otra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y la tercera en el Museo de Cincinnati. De la cuarta —Procesión al Monte Gargano— no se sabía nada.

Siguiendo el rastro de una fotografía

La clave para resolver el enigma llegó el pasado verano, cuando Jaime Gallego retomó la búsqueda. El hallazgo de un negativo en blanco y negro de la pintura, obra del marchante y arquitecto catalán José Gudiol Ricart, permitió digitalizar la imagen y emplear Google Lens para rastrear su paradero. El resultado sorprendió al investigador: la obra estaba expuesta en el Museo de Springfield en Massachusetts, sin datos claros sobre su origen, acompañada por un retablo documentado de la iglesia de Fuentes de Duero.

Iglesia de San Miguel en Villalpando. (Hispania Nostra)

El contacto posterior con los responsables del museo estadounidense ha sido fundamental para reconstruir el trayecto de la pintura. Desde el museo han colaborado para aclarar cómo la tabla llegó a sus salas y han confirmado la autenticidad de la obra, según narra Jaime Gallego. El historiador reconoce que la dispersión de estas piezas duele, pues la venta a bajo precio de obras de Nicolás Francés ha dejado huellas difíciles de borrar. “Hoy solo queda lamentar que el patrimonio se haya malvendido y asumir que no se puede exigir su devolución”, lamentó Gallego.

Las pinturas, vendidas en un lote por poco más de 300 euros

La aspiración de Jaime Gallego es que las cuatro tablas dedicadas a San Miguel —de las cuales tres están en museos españoles y una en Estados Unidos— puedan reunirse algún día, aunque sea de manera temporal, en Villalpando. El valor artístico de estas obras es indudable: “Son de una calidad muy buena y de un artista gótico muy reconocido”, subraya el investigador. Se pueden contemplar otros frescos y retablos de Nicolás Francés en la Catedral de León y el Museo del Prado.

A pesar de haber localizado las cuatro tablas vinculadas a la iglesia de San Miguel, aún quedan incógnitas sobre el destino de las otras seis pinturas góticas incluidas en el mismo lote. El precio total de la venta, entre 50.000 y 60.000 pesetas —hoy entre 300 y 360 euros—, evidencia la falta de recursos y de conciencia artística y patrimonial que marcó aquella decisión.