Tras retirarse del caso, el exabogado de Nick Reiner afirma que su cliente no fue responsable de la muerte de su padre: “no es culpable de asesinato”

La reciente retirada de Alan Jackson como abogado defensor de Nick Reiner ha marcado un giro en el proceso judicial relativo al presunto asesinato de los padres de Reiner, el cineasta Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner.

Jackson ha decidió abandonar la defensa pocas semanas después de que la fiscalía de Los Ángeles presentara cargos de asesinato en primer grado contra Nick Reiner. La comparecencia de Nick Reiner, prevista inicialmente para estos días, ha sido postergada hasta el 23 de febrero, tras la reorganización de su representación legal.

Alan Jackson ha comparecido ante los medios de comunicación al término de la audiencia celebrada este miércoles, confirmando que su retirada del caso se debe a circunstancias ajenas tanto a su voluntad como a la de su cliente. “Nick Reiner no es culpable de asesinato”, ha declarado Jackson, subrayando su convicción sobre la inocencia del que hasta ahora había sido su defendido. La noticia de la retirada se ha producido en paralelo a la decisión judicial de encomendar la defensa de Reiner a Kimberly Greene, jurista integrante de la oficina de la defensoría pública del condado de Los Ángeles.

La presencia de Nick Reiner ante el tribunal ha llamado la atención, dado que ha comparecido con la cabeza rapada y vistiendo un mono marrón, sin la bata antisuicidio con la que se le había visto en anteriores ocasiones. La jueza Theresa McGonigle ha ‘reprogramado’ el proceso para finales de febrero y ha confirmado que Reiner no ha realizado declaraciones públicas, más allá de aceptar el aplazamiento de la vista.

Representación legal y reacción de la fiscalía

Durante la audiencia del miércoles, Alan Jackson ha comunicado tanto al tribunal como a los periodistas que no disponía de otra alternativa que abandonar la defensa, insistiendo en que la decisión obedecía a circunstancias externas y que dicha retirada no estaba vinculada al desempeño profesional de Jackson, que ha defendido previamente a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey. La fuente, que ha solicitado no ser identificada, ha puntualizado que el relevo no implicaba ninguna valoración negativa sobre el trabajo del abogado.

La familia Reiner, a través de un portavoz, ha remitido una declaración a The New York Times limitándose a expresar su plena confianza en el proceso legal y renunciando a efectuar nuevos comentarios respecto al desarrollo judicial. Dicha actitud, según interpreta el citado medio, podría reflejar un cierto distanciamiento económico del núcleo familiar respecto a la causa de Nick, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La nueva abogada de oficio, Kimberly Greene, ha indicado a los medios estadounidenses que ya ha tenido la oportunidad de conversar brevemente con Nick Reiner, aunque no con otros miembros de su familia. Laurie Levenson, profesora de Derecho en Loyola y antigua fiscal federal, ha elogiado la trayectoria de Greene, a la que ha descrito como “una abogada muy experimentada, inteligente y ética”, y ha recordado que su decisión de ejercer como defensora pública obedece a una verdadera vocación.

Respecto a las circunstancias que han podido motivar el relevo legal, Levenson ha advertido que existen diversos factores que pueden influir, como la posible falta de cooperación por parte del cliente.

Según sus declaraciones recogidas, la rapidez con la que se contrató la representación de Jackson podría haber dificultado la asunción completa del caso y generado tensiones sobre el control de la estrategia judicial cuando los fondos familiares están involucrados.

Acusaciones, contexto y antecedentes del acusado

Los hechos se remontan al domingo 14 de diciembre, fecha en la que Rob Reiner, de setenta y ocho años, y Michele Singer Reiner, de setenta años, fueron hallados muertos a causa de múltiples heridas por arma blanca en su vivienda situada en el barrio de Brentwood, Los Ángeles.

Nick Reiner, de treinta y dos años, fue detenido horas después y se enfrenta actualmente a dos cargos de asesinato en primer grado, con la agravante de asesinato múltiple y el uso de un arma considerada “peligrosa y mortal”. De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua sin opción de libertad condicional o incluso a la pena de muerte, aunque los fiscales no han confirmado si solicitarán la pena capital, mientras el gobernador de California mantiene suspendidas las ejecuciones desde 2019.

Durante una declaración, Nathan J. Hochman, fiscal del condado de Los Ángeles, ha manifestado su confianza en que un jurado emitirá un veredicto condenatorio por el “brutal asesinato de sus padres”. El propio Hochman ha reconocido la dificultad añadida que entraña enjuiciar delitos en los que las víctimas y el acusado mantienen lazos familiares, calificando estos procesos de “especialmente complejos y dolorosos” para la Administración de Justicia.

En relación a los antecedentes personales de Nick Reiner, los medios citados recuerdan que el acusado ha admitido en varias ocasiones su lucha contra la drogodependencia y sus experiencias de marginalidad. Asimismo, trabajó con su padre en una película en 2016 inspirada, de forma libre, en las tensiones existentes entre ambos.

En la primera comparecencia ante el tribunal, el mes pasado, el equipo de Alan Jackson solicitó tiempo adicional para el examen de nuevas pruebas, aludiendo entonces a la complejidad del caso.

El desarrollo del proceso queda ahora a la espera de la nueva cita judicial el 23 de febrero, en la que Nick Reiner, aún pendiente de declarar su culpabilidad o inocencia, afrontará los cargos ya bajo la representación de la abogada de oficio Kimberly Greene.