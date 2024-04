El caso Harvey Weinstein: cuatro películas y documentales reveladores sobre el “monstruo de Hollywood”

Las acusaciones contra Weinstein propulsaron el movimiento global #MeToo e impactaron el mundo del entretenimiento. (Créditos: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

De haber sido descrito alguna vez como “el rey de Hollywood”, ahora el nombre de Harvey Weinstein está asociado a decenas de denuncias por agresión sexual. Empleadas, asistentes y actrices de alto perfil construyeron con sus testimonios el retrato de un depredador que aprovechaba su poder en la industria cinematográfica para someter y silenciar.

El caso, que se dio a conocer al público a finales de 2017, marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento y propulsó el movimiento global #MeToo. El juicio al productor en Nueva York culminó en 2020 con una condena de 23 años de prisión por acto sexual delictivo en primer grado y violación en tercer grado, basándose en las acusaciones de Mimi Haleyi y Jessica Mann. La fiscalía también dio voz otras mujeres para demostrar que el magnate tenía un patrón de abuso.

Cuatro años después de la histórica sentencia, el caso volvió a ser noticia. El jueves 25 de abril, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York ordenó la anulación de esta condena y la realización de un nuevo juicio.

Harvey Weinstein era uno de los productores más importantes de la industria. Aquí aparece junto a su esposa Georgina Chapman en la 87 entrega de los premios Oscar el 22 de febrero de 2015 en Hollywood (Getty/AFP/Archivos - Frazer Harrison)

Según consignó CNN, la decisión se apoyó en el argumento de que el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra otras personas, introducidos en el primer juicio, no deberían haber sido admitidos. El fallo señala que “el tribunal agravó ese error cuando dictaminó que el acusado, que no tenía antecedentes penales, podía ser interrogado sobre esas acusaciones”, lo que perjudicaba la percepción de este.

La defensa de Harvey —que en todo el proceso se ha declarado inocente de prácticas sexuales no consentidas— celebró la decisión, mientras que una portavoz de la Fiscalía del Distrito de Manhattan aseguró que harían todo lo que estuviese en sus manos para volver a juzgar el caso: “Seguimos firmes en nuestro compromiso con las víctimas de agresiones sexuales”.

¿Qué debes saber sobre Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein, cofundador de Miramax y The Weinstein Company, se vio envuelto en un escándalo cuando en octubre de 2017, el New York Times y el New Yorker publicaron investigaciones que detallaban décadas de acusaciones de acoso y abuso sexual contra él por parte de actrices y empleadas.

Fue como levantar la cubierta de una cloaca. Según las víctimas, Weinstein tenía la modalidad de citar a modelos o aspirantes a actrices a cuartos de hotel para, supuestamente discutir propuestas de trabajo. Luego él, conocido por su personalidad impaciente y colérica, les exigía que le hicieran masajes o les pedía tener relaciones íntimas. Si ellas aceptaban, Harvey prometía ayudarlas en sus carreras.

Actrices de alto perfil como Gwyneth Paltrow y Cara Delevingne denunciaron haber sido acosadas por el magnate. (Composición/Infobae)

Cate Blanchett, Cara Delevingne, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman y Salma Hayek se unieron al movimiento #MeToo y fueron parte de las 85 mujeres que acusaron publicamente a Harvey de acoso sexual.

Otras 13 personas, entre ellas la actriz italiana Asia Argento, la modelo Natassia Malthe, y la actriz Rose McGowan denunciaron violación sexual.

Los juicios que ha enfrentado Harvey Weinstein hasta el momento solo se remiten a tres eventos que no prescribieron. El tribunal de Nueva York abordó las denuncias de Mimi Haleyi, quien alegó que el productor le practicó sexo oral por la fuerza en 2006, y la de Jessica Mann, por violación en el 2013.

Por otro lado, en California, ha sido sentenciado a otros 16 años de prisión también por violación de una mujer en un hotel de Beverly Hills. Esta última condena no es afectada por la anulación que se mencionó al iniciar este artículo.

La caída del “monstruo de Hollywood” en el cine y la televisión

La caída de Harvey Weinstein y el subsiguiente impacto cultural del movimiento #MeToo han trascendido el ámbito judicial y periodístico para inspirar una serie de producciones cinematográficas y documentales que se propusieron explorar, analizar y dar voz a las historias de las víctimas de acoso y abuso sexual en el rubro del entretenimiento.

Ella dijo (She Said)

Ella dijo es una película que narra la valiente investigación llevada a cabo por las periodistas del New York Times, Jodi Kantor y Megan Twohey. Interpretadas respectivamente por Zoe Kazan y Carey Mulligan, la trama se centra en su determinación por destapar las numerosas acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein.

Zoe Kazan y Carey Mulligan (Créditos: JoJo Whilden/Universal Pictures)

El largometraje, que se estrenó en 2022, se basa en el libro homónimo escrito por las mismas periodistas y recorre el meticuloso proceso de investigación que se realizó para obtener y verificar los testimonios clave.

La directora Maria Schrader decidió enfocarse en las voces de las sobrevivientes y evitó añadir representaciones explícitas de violencia sexual. “Estoy absolutamente segura de que no quiero ser una persona que añada otra escena de violación al mundo. Así que nos ceñimos a nuestra fuente principal, que era el reportaje objetivo de Megan y Jodi”, dijo en una entrevista con The Independent.

Desde el punto de vista de sus logros artísticos y de reconocimiento, Ella dijo fue celebrada por la crítica, quien elogió especialmente las actuaciones de Kazan y Mulligan, así como el guion adaptado de Rebecca Lenkiewicz. La película fue incluida en la lista de las mejores películas de 2022 por el Instituto de Cine Americano y recibió nominaciones en importantes premios de la industria.

La película aborda el caso Weinstein desde el punto de vista de las reporteras del New York Times que destaparon el escándalo. (Créditos: Universal Pictures)

Intocable (Untouchable)

Dos años después del estallido del escándalo, la BBC estrenó un revelador documental dirigido por Ursula Macfarlane. La pieza desgrana meticulosamente la trayectoria de Weinstein, desde sus días de gloria como uno de los productores más poderosos de Hollywood, hasta su dramática caída por las múltiples acusaciones en su contra.

La directora expone además la cultura del abuso de poder, un secreto a voces en la industria. “Cuando detuvieron a Harvey, su abogado dijo, a modo de justificación, que él no había inventado el “casting de sofá” y no podía hacer nada al respecto. Este filme nos hace cuestionarnos esta cultura y lo que significa”, argumentó la cineasta en conversación con ABC. Macfarlane enfatiza el rol de Weinstein no como un caso aislado, sino como parte de un sistema mucho más grande y corrupto que ha normalizado el acoso y el abuso.

Rosanna Arquette relató su duro testimonio en el documental "Intocable". (Créditos: BBC)

Intocable es una pieza en tres actos que recupera las voces de Rosanna Arquette, Hope d’Amore, Paz de la Huerta, Erika Rosenbaum y otras víctimas, resaltando su valentía al enfrentar a una figura tan influyente.

Catch and Kill: The Podcast Tapes

Esta serie documental de seis episodios aborda el caso Weinstein desde la investigación a cargo del periodista Ronan Farrow, quien contribuyó al destape con su informe para The New Yorker.

En seis capítulos, la docuserie sigue cada paso de la investigación realizada por el periodista Ronan Farrow, la cual fue clave en el posterior arresto del magnate por delitos de agresión sexual. (Créditos: Max)

La docuserie, disponible en Max, parte de la obtención de un audio clave grabado secretamente por Ambra Gutiérrez, una de las víctimas de Weinstein. Asimismo, se retrata los esfuerzos de Farrow para publicar la información tras la reticencia de diversos medios de prensa. También se muestran los presuntos intentos del productor hollywoodense por silenciar a Farrow y a las víctimas.

Catch and Kill: The Podcast Tapes se distingue por su honestidad y crudeza, no escatimando en mostrar el dolor, la indecisión y el miedo que acompañaron a las víctimas y a quienes trabajaron con Farrow en su búsqueda de justicia

La asistente (The Assistant)

El Festival de Cine de Telluride en 2019 marcó el estreno de una propuesta de ficción desarrollada a partir del movimiento #MeToo. The Assistant es una película dirigida por Kitty Green, con Julia Garner en el papel protagónico, que aborda con precisión y sutileza las dinámicas de poder y sexismo en el ambiente laboral, inspirándose en los acontecimientos revelados por el caso Weinstein.

Julia Garner en la película "La asistente", un relato de ficción que aborda la cultura de abuso de poder en el rubro del cine. (Créditos: Bleecker Street)

La historia sigue a Jane, una asistente de nivel bajo en una compañía de producción de cine, evidenciando a través de un día laboral las microagresiones y el ambiente tóxico que permea en su lugar de trabajo, sin mostrar nunca en pantalla al jefe depredador.

Kitty Green fue motivada a crear esta película tras su experiencia personal de sexismo en el Festival de Cine de Sundance de 2017 y el posterior estallido del caso Weinstein, llevándola a investigar y entrevistar a personas que laboraron bajo jefes abusivos en la industria del entretenimiento. Este proceso reveló “patrones de mujeres sintiéndose vulnerables, amenazadas o ignoradas”, los cuales Green incorporó en el guion.

La película cuenta con Matthew Macfayden, Julia Garner y Patrick Wilson, en el reparto. (Créditos: Bleecker Street)

The Assistant ha sido valorada con 93% en Rotten Tomatoes y un puntaje de 79 en Metacritic, lo que refleja reseñas generalmente favorables. Críticos como Peter Bradshaw y Moira MacDonald la elogiaron por su intensidad y realismo, mientras que Justin Chang de NPR resaltó su poderosa visión sobre la explotación de autoridad y la cultura del silencio en el ámbito laboral. Puedes verla en Max.