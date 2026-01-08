El abogado defensor de Nick Reiner se retira del caso de asesinato de Rob y Michele Reiner

Nick Reiner, a quien se acusa de asesinar a sus padres, estará representado ahora por una abogada de oficio. Su comparecencia está prevista para el próximo mes.

El abogado penalista de alto perfil que representaba a Nick Reiner se retiró del caso el miércoles, pocas semanas después de que los fiscales acusaran a Reiner de asesinar a sus padres, el director de Hollywood Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

La salida del abogado se anunció durante una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde Reiner, vestido con un uniforme marrón, iba a ser procesado por dos cargos de asesinato en primer grado. Esto puede sugerir que la familia Reiner --Nick tiene dos hermanos-- se ha distanciado del acusado y de su caso judicial, al menos económicamente.

Reiner no hizo declaraciones el miércoles, pero habló una vez ante el tribunal, diciendo que estaba de acuerdo en retrasar su comparecencia.

Había estado representado por Alan Jackson, un conocido abogado entre cuyos clientes se encuentran Harvey Weinstein y Kevin Spacey. La jueza Theresa McGonigle asignó el caso a Kimberly Greene, abogada de la oficina de la defensoría pública del condado de Los Ángeles, y volvió a programar su comparecencia para el 23 de febrero.

Tras consultar con la jueza en su despacho, Jackson dijo en la sala del juzgado que "creemos que no tenemos más alternativa" que retirarse del caso. En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Jackson dijo que se había visto obligado a hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad.

"Nick Reiner no es culpable de asesinato", dijo. "Publiquen eso".

Nathan J. Hochman, fiscal del condado de Los Ángeles, dijo en una breve conferencia de prensa que confiaba en que un jurado condenaría finalmente a Reiner por el "brutal asesinato de sus padres".

Reiner fue detenido el 14 de diciembre, el mismo día en que sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, aparecieron muertos a puñaladas en su casa en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Rob Reiner, de 78 años, fue el director de películas muy apreciadas, como This Is Spinal Tap, La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally. Michele Singer Reiner, de 70 años, era fotógrafa y productora. Tuvieron tres hijos juntos: Jake, de 34 años; Nick, de 32; y Romy, de 28.

Inmediatamente después de la detención de Reiner, los abogados de la familia Reiner acordaron que Jackson se hiciera cargo de su caso, dijo una persona con conocimiento de la situación que habló con The New York Times bajo condición de anonimato para hablar de información sensible. La persona subrayó que el cambio en la representación de Reiner no tenía nada que ver con Jackson y dijo que había sido muy profesional durante todo el proceso.

En una declaración al Times, un portavoz de la familia Reiner dijo: "Tienen la máxima confianza en el proceso legal y no harán más comentarios sobre asuntos relacionados con el procedimiento judicial".

La oficina del abogado de oficio se enteró el martes de que se haría cargo del caso Reiner. Greene dijo a los periodistas el miércoles que había hablado brevemente con Reiner, pero no con su familia.

Laurie Levenson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola y exfiscala federal, dijo que Greene había sido una de sus alumnas y que había seguido de cerca su carrera.

"Una de las mejores", dijo Levenson sobre Greene. "Tiene mucha experiencia. Es inteligente y ética. Conoce el sistema judicial de Los Ángeles.

"La gente tiende a decir: 'Oh, es una abogada de oficio'. Es una gran abogada, y eligió ser abogada de oficio porque era lo que le apasionaba".

Levenson dijo que el cambio en la representación legal de Reiner no le había sorprendido del todo. Dijo que había muchos factores que podían haberlo provocado, como la falta de cooperación del cliente.

"Tuvieron que contratar a un abogado con mucha rapidez, incluso antes de que todos conocieran los aspectos completos del caso", dijo. "En la medida en que los fondos de la familia se utilizan para el abogado, obviamente, la familia no puede controlar lo que hace el abogado. Así que eso puede resultar un poco inquietante".

Los cargos estatales contra Reiner incluían el agravante de asesinato múltiple, lo que significa que si es declarado culpable podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte. Los fiscales no han dicho si solicitarán la pena capital; el gobernador Gavin Newsom suspendió las ejecuciones en California en 2019.

Cuando Reiner compareció brevemente ante el tribunal el mes pasado, Jackson accedió a aplazar la comparecencia para examinar más pruebas. En ese momento, Jackson dijo a los periodistas que había "cuestiones muy complejas y graves relacionadas con este caso" que requerían tiempo para ser examinadas.

A lo largo de los años, Reiner ha hablado abiertamente de su lucha contra la drogadicción y de sus episodios de indigencia. Trabajó con su padre en una película de 2016 basada vagamente en su relación, a veces tensa.

Cuando Hochman, fiscal del distrito, anunció los cargos, dijo que el caso sería especialmente difícil de enjuiciar debido a la cercanía entre las víctimas y el acusado.

"Estos casos, en los que están implicados familiares, son algunos de los más difíciles y desgarradores a los que se enfrenta nuestra oficina", dijo.

Tim Arango es un corresponsal que cubre noticias nacionales. Trabaja desde Los Ángeles.

Matt Stevens es un reportero del Times que escribe sobre arte y cultura desde Los Ángeles.