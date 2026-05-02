España va muy adelantada en trasplantes de médula: duplica la media europea de donantes no emparentados

Unidad de trasplante de médula ósea del Niño Jesús en Madrid. (Europa Press)

España ha reforzado su posición como referente europeo en trasplantes de médula ósea. Según la última memoria difundida por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y difundida esta semana, con datos de 2025, el año pasado se realizaron en el país un total de 3.619 procedimientos anuales, situándose a la cabeza de la Unión Europea en la movilización de donantes no emparentados, con tasas que duplican el promedio continental. Esta tendencia se apoya en un sistema nacional que incentiva la captación de donantes jóvenes y la modernización de los procedimientos clínicos.

El 45% de los trasplantes efectuados en ese año han sido alogénicos —es decir, utilizando células de donantes—, con un total de 794 procedimientos realizados gracias a donantes voluntarios no emparentados, lo que representa un incremento del 25% en los últimos dos años, según datos de la ONT. Este aumento se relaciona también con el descenso de trasplantes autólogos (con células propias), tendencia influida por la aparición de nuevas alternativas como las terapias CAR-T, que están sustituyendo progresivamente el trasplante convencional en distintas enfermedades hematológicas, tal y como detalla la memoria presentada por el Ministerio de Sanidad.

PUBLICIDAD

Así, España ha alcanzado una tasa de 33,3 trasplantes alogénicos por millón de habitantes, duplicando así la media europea, que según el Ministerio de Sanidad y la ONT se sitúa en 14,8 por millón. El registro nacional de donantes, el REDMO, ha incrementado su volumen hasta las 530.850 personas inscritas, lo que consolida a España como el quinto registro europeo por volumen, solo superado por Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.

Las principales patologías tratadas mediante trasplante de médula en España son las leucemias —con el 36,8% de los casos—, el mieloma múltiple (32%) y los linfomas de tipo Hodgkin y no Hodgkin (2 %). Además, en 2025 se han realizado 292 trasplantes pediátricos (8% del total), sobre todo en el tratamiento de tumores malignos infantiles. Por comunidades autónomas, Madrid lleva la delantera con 653 trasplantes, seguida de Cataluña (611) y Andalucía (600); Galicia es la quinta con 235 intervenciones y Baleares destaca por un incremento del 27 % en actividad. En tasas ajustadas por millón de habitantes, Navarra (117) y Cantabria (109,5) sobresalen a nivel nacional.

PUBLICIDAD

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona marca un hito en la historia de la medicina al realizar el primer trasplante de cara del mundo a partir de un donante.

Cómo España ha duplicado la media europea

El aumento de los trasplantes con donantes no emparentados en España ha sido impulsado desde la puesta en marcha en 2012 del Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO). España destaca por la reducción del tiempo medio de localización de un donante compatible a solo 26 días, logro atribuido a la gestión eficaz del REDMO y a la caracterización avanzada de los donantes.

Según la memoria anual, la equidad territorial y la rapidez en la liberación de unidades de sangre de cordón umbilical son factores destacados, especialmente mediante proyectos como Ready to Ship (R2S), que selecciona las mejores unidades para uso inmediato ante indicaciones médicas urgentes. España mantiene el mayor registro europeo de sangre de cordón umbilical, con 60.897 unidades almacenadas, y el tercero del mundo, de acuerdo con EFE.

PUBLICIDAD

El rejuvenecimiento del registro español es uno de los principales logros de la evolución reciente. La edad media general de los donantes del REDMO se sitúa en 40 años, pero la de quienes se han registrado en 2025 baja hasta los 27 años. Respecto al volumen de donaciones efectivas, en 2025 se han alcanzado las 486 donaciones, con una media de 9,3 a la semana. El ratio de donación efectiva se sitúa en uno por cada 1.072 donantes registrados, lo que sitúa a REDMO entre los registros más eficientes a nivel internacional.