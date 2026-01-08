Morgan celebra diez años del lanzamiento de su primer disco con una nueva gira: “Una cosa es lo que crees que es tener una banda, otra lo que es tener una banda”

Fotografía del grupo musical 'Morgan'. (Alain Martínez Iribarren / Holy Fire)

Desde la publicación en 2016 de North, su primer disco, Morgan se ha convertido en una de las bandas más reconocidas (y reconocibles) del rock alternativo en España. Temas como Sargento de Hierro, Another Road (Gettin’ Ready) o Un Recuerdo y Su Rey muestran la evolución de una banda que en su momento sacudió el panorama musical español con su y que, a lo largo de más de una década, ha pasado por todos los registros: desde el minimalismo de las baladas a la energía del rock, el soul o el funk.

Más ecléctico que nunca es, de hecho, su último disco, HOTEL MORGAN, un trabajo en el que la experimentación y la búsqueda de la diferencia en cada canción (o cada habitación) ha sido una de sus claves. “Hacemos música con muchos matices, con muchas dinámicas, con muchos detalles... en cada instrumento pasan muchas cosas durante la canción”, destaca Ekain Elorza, baterista de una formación que, este 2026, encara una nueva gira que le llevará por catorce ciudades españolas, entre ellas Madrid, donde tocarán hasta en dos ocasiones (16 y 18 de enero, con un concierto en Bilbao el 17) la semana que viene.

“Es un montón”, reconoce Ekain. Hablamos con el músico cuando todavía es 2025, un año en el que las actuaciones en directo ya se han acercado a las cuarenta. “A eso se le suman los ensayos, las promociones, las diferentes reuniones en las que hay que tomar decisiones todo el rato y los viajes... no sé si es justo decir que nos pagan más por viajar que por el concierto: yo tocaría todos los días, pero al ir a tantos sitios se madruga mucho, se duerme poco y se descansa menos”.

Fechas de la gira de Morgan en 2026.

Un grupo entregado a la magia del directo

Si algo ha caracterizado a Morgan durante los más de diez años que llevan, es la calidad de sus actuaciones. Cuando termine 2026, HOTEL MORGAN habrá contado con más de 80 conciertos, bastantes menos, eso sí, que los más de 100 que llevaron a cabo con The River and the Stone. “Hay mucha conversación en el local de ensayo, pero al final tienes una fecha en la que el disco tiene que salir. Con dudas o completamente convencido, te has vaciado hasta el momento de la grabación, pero al tocarlo en directo te das cuenta de qué funciona mejor y qué no, y a veces te sorprendes y dices: ‘seré yo el que no me entero’”, dice Ekain.

Esto fue lo que ocurrió con uno de los temas que los convirtió en una referencia nacional, Volver, hoy con decenas de millones de reproducciones en las plataformas. “Nina (cantante) no quería grabarla”, confiesa el baterista, que recuerda perfectamente el día que, en un descanso de un ensayo, se sentó al piano y la tocó. Por aquel entonces, ni siquiera se habían planteado la posibilidad de lanzar canciones en castellano, pero al oír aquella canción todos convencieron a la cantante para incluirla. “Casi la tuvimos que obligar”, ríe el baterista, “por eso sale como bonus track”.

Por el contrario, Nina fue la que les convenció de que, durante esta última gira, Arena fuera la canción con la que arrancaran el concierto, saliendo entre el público cantando con una guitarra este tema tan desnudo. “Ha sido uno de los momentos más mágicos de toda la gira”, reconoce Ekain, quien al principio pensaba que, como HOTEL MORGAN era un disco tan variado, podría ser difícil encajarlas todas en un mismo show, donde también incluyen canciones de sus otros álbumes. “Es difícil, pero siempre encuentras algo diferente para que incluso el público que nos ha visto antes se ilusione”.

De izquierda a derecha: Ekain Elorza, Carolina 'Nina' de Juan, David Schulthess y Paco López. Miembros de la banda 'Morgan'. (Alain Martínez Iribarren / Holy Fire)

Un disco grabado en nueve días

El último disco de la banda, nos explica el baterista, nació desde la curiosidad, no solo hacia nuevos sonidos sino también hacia formas distintas de componer las canciones. “Somos músicos solventes, si Nina o Paco (López, guitarrista) traen una canción es fácil hacerla sonar bien llevándola al rock, que es lo natural para nosotros. Queríamos ver a dónde nos llevan otros caminos, por diversión o como mínimo, por no tenerle miedo: cuanto más te encierres en algo concreto, más miedo te dará salir”.

Su disco llegó cuatro años después del anterior. Por el medio, estuvo la pandemia, que trastocó todos los planes, y varias giras, junto a otros tantos conciertos como teloneros de Fito & Fitipaldis. Sin embargo, lo cierto es que las canciones de HOTEL MORGAN se compusieron bastante rápido. “Nos juntamos en junio, en julio hicimos todos los ensayos y en agosto nos fuimos a Noruega a grabarlo en nueve días”.

El proceso fue mucho más acelerado que en The River and the Stone, donde solo con la preproducción estuvieron seis meses. “Con cada disco se aprende una cosa, al igual con cada gira, y con el siguiente intentas corregirlo”. El cambio dio sus frutos: el nuevo disco es mucho más directo, más espontáneo y cercano a la idea de un hotel como lugar de paso. Al mismo tiempo, siente que igual se “pasaron” un poco. “Martín (García Duque, el productor) estuvo todos esos días currando sin parar”.

'Intro-Delta', la primera canción del disco 'Hotel Morgan'. (Holy Fire / Ocean Sound)

“La música es nuestra vida, no tenemos ‘plan B’”

Cuando acaben los conciertos de este año, tocará decidir los primeros pasos del futuro de la banda, que por el momento, parece lejos de un final. “Estamos en uno de nuestros mejores momentos”, presume Ekain. “Cuando empiezas en una banda, una cosa es lo que crees que es tener una banda y otra cosa lo que es tener una banda”. Se refiere a esas cosas que van surgiendo con el éxito con las que nadie cuenta: el trabajo interno, la organización, la responsabilidad, el ponerse de acuerdo. “Ese pequeño terremoto interno que ocurre cuando todo empieza a funcionar puede destruirlo todo”.

Ellos, que empezaron a tocar juntos en 2012 (Ekain conocía a Paco de antes, al igual que este último llevaba tiempo tocando con Nina antes de Morgan), ya se conocen de sobras y, por encima de eso, son amigos. “Obviamente, tenemos nuestras diferencias, pero creo que ya nos ha pasado todo lo que nos podía pasar y hemos sabido arreglarlo”. Por eso, el baterista ve realmente difícil que algo pueda interrumpir su trayectoria juntos. “La música es nuestra vida, no tenemos plan B, así que hacemos por y para que esto dure”.

Por eso, insiste en la necesidad de respetar también la necesidad de descansar, y hace referencia al parón que Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron hace apenas unas semanas, después de “dejarse llevar por el éxito”. “Yo los veía en la red y pensaba: ‘Es que van a reventar’”, dice Ekain, “porque es que no hay manera física de empalmar discos y giras: este trabajo te revienta la cabeza”. El desgaste muchas veces se acumula sin que uno se dé cuenta. “En nuestro caso, nuestro plan no es el éxito instantáneo, sino que pensamos a largo plazo. No queremos ganar todo el dinero posible y desaparecer. Todo lo contrario”.