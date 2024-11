Los madrileños Morgan lanzan hoy nuevo disco desde los fiordos noruegos: 'Hotel Morgan'

Guillermo Vázquez

Madrid, 26 nov (EFE).- Doce años de carrera, tres álbumes de estudio y uno en directo en un escenario tan especial como el del Circo Price contemplan a Morgan, la luminosa banda madrileña que el 26 de noviembre lanza su cuarto trabajo, 'Hotel Morgan', un disco concebido en los fiordos noruegos, adonde llegaron en furgoneta.

"Fue como un flechazo", explica Ekain Elorza, batería, en una entrevista con EFE. "Al final de la gira del anterior disco empezamos a hablar de estudios, y yo tenía este apuntado", un estudio situado junto a los fiordos del país nórdico, y que sirvió como "experiencia extra para la banda, para recordar esa grabación como algo especial, entrar en modo descubrimiento y verlo todo de otra manera"

Una sólida relación entre sus componentes que les llevó de viaje de varias semanas en furgoneta a Escandinavia, donde finalmente dieron vida a las canciones que componen este 'Hotel Morgan', que la propia banda invita al oyente a que se sienta cómodo "en alguna de nuestras habitaciones y que disfrute de la estancia".

Curiosamente, el disco sale a la venta el martes 26 de noviembre, en lugar de un viernes, la fecha habitual de lanzamientos musicales, decisión que viene motivada por la posición comercial del grupo, según explica Elorza: "Somos una banda pequeña, lo hacemos todo nosotros, y si lo sacamos el mismo día que los demás, no vamos a poder asomar la cabeza en ningún lado, nos pareció una buena idea".

Este nuevo álbum muestra un cambio más personal que estilístico en su sonido, según cuenta la cantante, Nina de Juan: "con el disco anterior queríamos ir a sitios que no habíamos investigado antes, y ahora lo hacemos de maneras que en el trabajo final no queda muy evidente, pero para nosotros han cambiado dinámicas, hay cosas nuevas, pero sin perder la esencia".

Paco López, guitarrista, explica los pormenores de la producción: "Han influido los gustos de Martín, hemos usado más sintes, otro tipo de ambientes; en la estética sonora hemos buscado otras opciones".

La banda vive un momento dulce. Sienten la misma ilusión del primer día, según Elorza. "Cuando traen una canción nueva, hacer que suene bien y estar disfrutando de ella, es una sensación muy parecida a los primeros ensayos. Eso sigue siendo igual, no me he cansado".

"Al final sabes más cosas ahora, tienes más experiencia, hay algunas sensaciones que ya conoces, pero cada lanzamiento es nuevo a su manera", explica Nina de Juan.

Siempre con los pies en el suelo, la banda asegura que no les preocupan las críticas. Según Elorza, "terminar un disco, grabarlo, editarlo, para mí es un triunfo absoluto, y escucharlo sin torcer el gesto en ningún momento, con eso ya estoy contento".

"No es que me preocupen poco las críticas, pero disfruto más de la ilusión y de los nervios del lanzamiento que de que si gusta o no", afirma la vocalista.

Por su parte, David Schulthess, teclista, se muestra feliz con la banda y asegura haber cumplido "un sueño vitalicio, que es vivir de la música. A partir de ahora, es maravilloso todo lo que pase".

El próximo año, Morgan ofrecerá una gira de presentación en teatros, entre de marzo y junio, sin que la banda haya confirmado ninguna fecha en concreto. EFE