Ca7riel y Paco Amoroso posponen el lanzamiento de “Top of the Hills”: “Pedimos perdón, decidimos frenar”

CA7RIEL y Paco Amoroso habán anunciado el nuevo álbum la noche de los Latin Grammys (REUTERS/Ronda Churchill)

Paco Amoroso y Ca7riel sorprendieron a sus fans al anunciar mediante un comunicado en sus redes sociales que el esperado álbum Top of the Hills finalmente no verá la luz, al menos en el corto plazo. Los músicos, referentes de la escena urbana argentina, eligieron abrirse con total sinceridad y explicaron los motivos de la decisión, apelando a la empatía de quienes los siguen.

“A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón”, comienza el texto que compartieron en castellano e inglés. “Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”, prosigue el mensaje, dando cuenta del proceso personal y colectivo que llevó a la postergación.

Sobre el momento en que surgió el disco, aclararon: “Top of the Hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso”. En el cierre, dejaron una muestra de agradecimiento y esperanza: “Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados. Gracias.”

El comunicado que compartieron en sus redes sociales (Instagram)

Este anuncio recibió una ola de mensajes de apoyo que celebraron la honestidad y priorización de la salud personal y creativa de la dupla. No obstante, los seguidores pudieron conocer el tracklist del disco, cuyas canciones reflejan el eclecticismo y el recorrido musical del dúo en estos últimos años.

El listado de temas de Top of the Hills era: “Gimme More”; “Business Class”; “Al Garete”; “SpeeeedING”; “Un sueño a la vez”; “Manos Arriba”; “13/11/25″; “Brothers”; “Beto’s Horns (Ca7riel & Paco Amoroso Remix)”; “Versace Tags”; “Rentability” y “Los Mentes Maximas”.

Con esta pausa y el track list ya presentado, tanto Paco Amoroso como Ca7riel abren una puerta a la espera y refuerzan el vínculo con su público, mostrándose vulnerables, pero con la promesa latente de volver a escena cuando el momento sea el indicado y el nuevo álbum esté listo para ver la luz. El impasse de Paco Amoroso y Ca7riel pone en primer plano la importancia de la salud mental y el autocuidado en una industria definida por la exposición y el vértigo.

El video de "Gimme More" la canción con la que Paco y Ca7riel iniciaron la nueva era (Video: Instagram)

Un mes atrás, iniciaron una nueva era musical después de hacer historia en los Latin Grammys, donde se consolidaron como el dúo argentino más nominado en una sola edición y se alzaron con cinco estatuillas: Mejor Video Musical de Formato Corto, Mejor Video Musical de Formato Largo, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Alternativa. Su performance en la ceremonia también marcó un antes y un después, con un show surrealista montado sobre dos montañas gigantes que capturó la atención de las redes.

En este contexto de consagración y crecimiento global, Paco Amoroso y Ca7riel presentaron “Gimme More”, el primer adelanto del álbum Top of the Hills. La canción explora la ambición desbordada que acompaña su ascenso y el vértigo de un presente en el que siempre quieren más. El videoclip, en tanto, retrata la euforia posterior a la noche triunfal de los Grammys: incluye escenas de casino, viajes en helicóptero, fiestas salvajes, club de striptease, campo de tiro y un final incendiario en el desierto, donde simbólicamente queman la escenografía de su etapa anterior.

A través de luces, fuego y excesos, Ca7riel y Paco Amoroso dejaron claro que esta nueva etapa —y el próximo álbum— apunta a subir la apuesta y encarar un capítulo todavía más grande y disruptivo на la música argentina y latina. Entre lanzamientos, premios y promesas, el dúo anunció que lo que viene no solo buscará sostener el vértigo, sino superarlo.