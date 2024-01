¿Qué fue de las ‘Chicas Malas’ originales?

'Chicas Malas' es una de las películas más exitosas de los 2000

Cariño, sube al coche que vamos a repasar la trayectoria profesional de las cuatro actrices que protagonizaron la Biblia audiovisual de los años 2000: Chicas Malas. El rosa como fe y el bullying como complemento: así eran Las plásticas, una pesadilla que vestía la talla 34 y que convertía las inseguridades ajenas en montañas de arena movediza. Cada instituto ha tenido un sucedáneo, una semilla por pequeña que fuese, de ellas.

La película estrenada en 2004, con guion de Tina Fey y protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, fue el Tratado de Versalles de la generación que mandaba zumbidos a su crush a través de Messenger, que se hacía piercings a escondidas de sus padres en Claire’s y que acabó comprándose una Blackberry para evadirse de la crisis de los brotes verdes. Chicas Malas contiene un grado, casi corrosivo, de frases impertérritas capaces de hacer caer a cualquier dictador de ultraderecha contemporáneo que, efectivamente, no viste de rosa los miércoles.

La película es un equilibro perfecto entre la comedia icónica, los looks atemporales y las actitudes canónicas que conforman el perfil de sus protagonistas. Ellas, a excepción del personaje de Cady Heron (Lohan) en sus inicios, son bimbos: mujeres únicamente interesadas en su porvenir, su rédito y su apariencia. La comida es un Godzilla a abatir y la talla 38 es la ordinariez a evitar. Regina George (McAdams), Gretchen Wieners (Chabert) y Karen Smith (Seyfried), el tridente más peligroso desde el ‘MSN’ (Messi, Suárez y Neymar) o la ‘BBC’ (Benzema, Bale y Cristiano).

Con el estreno del musical basado en la cinta original, una vuelta de tuerca del guion de Fey, Chicas Malas llega a los cines españoles este 12 de enero en su formato melódico: con canciones (al más puro estilo High School Musical) y con nuevas interpretaciones. Angourie Rice será Cady Heron, Reneé Rapp hará de Regina George, Avantika será la nueva Karen y Bebe Wood interpretará Gretchen Wieners. Los pronósticos no apuntan a que esta nueva entrega melómana llegue a tantos corazones como la primera.

Con música de Jeff Richmond, letras de Nell Benjamin y guion de la propia Fey (que retoma su rol como la profesora Norbury), la nueva Chicas Malas pretende adaptarse a los tiempos coyunturales a través de canciones originales que consigan darle una vuelta de tuerca al relato original. Veinte años después de su estreno, la maldad reina en TikTok y en las cafeterías de especialidad, de ahí el lavado de cara que tiene una complicada tarea: evitar las comparaciones con una cinta predilecta entre los millennials y centennials y que, de haberse estrenado ahora, sería la abeja reina de las redes sociales. Dos décadas después de su estreno, y a pocos días del revival en la gran pantalla, ¿qué fue de las actrices que dieron vida a ‘Las plásticas’?

Lindsay Lohan como Cady Heron

La protagonista del relato era una de las jóvenes intérpretes más queridas gracias a películas como Tú a Londres y Yo a California (1998) o Ponte en mi lugar (2003), largometrajes que cimentaron su estatus de estrella de la actuación tiempo antes de que formara parte del elenco de Chicas Malas. Con Cady Heron, Lohan pisó un peldaño de fama y consagración que nunca más llegó a alcanzar, pues es uno de sus papeles más recordados y queridos. Tras Chicas Malas, Lohan protagonizó comedias como Herbie: A tope (2005) o Devuélveme mi suerte (2006) y también apareció en sitcoms como Ugly Betty o Dos chicas sin blanca. La presión a la que la actriz estuvo sometida desde pequeña terminó por quebrarla. El consumo recurrente de drogas y las detenciones durante su adolescencia y primeros años de adultez coparon los titulares.

La presión y la mala fama llevó a Lohan a pausar su carrera como intérprete. Poco, o más bien nada, se supo de ella entre 2015 y 2018. Su regreso se produjo en 2022 con la película Navidad de golpe, estrenada en Netflix. El año pasado también protagonizó un anuncio para la cadena de supermercados estadounidense Walmart en el que se reunía con sus compañeras de reparto en Chicas Malas.

Rachel McAdams como Regina George

La reina del clan de ‘Las plásticas’, la villana más glamurosa y malvada de la historia del cine contemporáneo, ha proseguido en el mundo de la interpretación tras su icónico rol en Chicas Malas, haciendo un camino inverso al de Lohan: muchas de sus películas más recordadas vinieron después de su interpretación de Regina George. No en vano, McAdams llevaba poco tiempo siendo actriz cuando empezó a trabajar en la película y compaginó su papel de rubia maligna con otro con el que alcanzaría un pico mayor: El diario de Noa, la cinta romántica que se estrenó en el mismo año que Chicas Malas y en la que compartió pantalla con Ryan Gosling.

Después participó en películas como De boda en boda (2005), La joya de la familia (2005), Todos los días de mi vida (2012), Una cuestión de tiempo (2013), Spotlight (2015), Noche de juegos (2018) y también en la franquicia de Doctor Strange. Recientemente, McAdams participó en la cinta ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret (2023), en la que interpretó a la madre del personaje principal. Eso sí, fue la única de las cuatro protagonistas de Chicas Malas que no apareció en el mencionado anuncio, haciendo homenaje al rol que encaró en 2004 y que, según ella, ha dejado algo más que una huella en su carrera como intérprete.

“¿Regina George me persigue todos los días? Sí, tiene esa cualidad”, dijo McAdams en una entrevista con The New York Times. “Tengo que dar las gracias a Regina George por darme algo de longevidad. Estoy eternamente agradecida a Tina Fey y Mark Waters. Recuerdo que cuando leí [el guion de Chicas Malas], llamé inmediatamente a mi agente y le dije: ‘Interpretaré cualquier papel en esto, por favor, por favor, por favor’. Estaba al principio de mi carrera y era algo muy elevado que realmente quería hacer. Siempre busco personajes más grandes que la vida misma, que es probablemente por lo que me gusta interpretar a villanos. Se salen con la suya”, explicaba.

Rachel McAdams como Regina George en 'Chicas Malas'

Amanda Seyfried como Karen Smith

Al igual que en el caso de McAdams, la carrera de Amanda Seyfried dio un giro de 180 grados tras su aparición en Chicas Malas, donde interpreta a la inocente Karen Smith. Capaz de saber si va a llover al tocarse los senos, su personaje es uno de los más queridos. Ya sea porque se viste de ratita presumida, duh, o por ejemplificar a la perfección el término bimbo, Seyfried se convirtió en una cotizada actriz. No en vano, la intérprete sólo había trabajado en dos proyectos televisivos antes de pisar el set de Chicas Malas. Desde entonces, su currículum engrosó de forma considerable.

Uno de sus papeles más destacados fue el de Sophie en Mamma Mia! (2008), un rol que retomó en la secuela de la película, Mamma Mia! Una y otra vez (2018), pero también apareció en cintas como Jennifer’s Body (2008), Querido John (2010), Cartas a Julieta (2010), Ted 2 (2015) y Mank (2020). Una de sus apariciones más recientes, y también más laureadas, es su interpretación de Elizabeth Holmes en la miniserie The Dropout. Seyfried también apareció en el anuncio de Walmart con sus excompañeras de reparto.

Amanda Seyfried como Karen Smith en una escena de 'Chicas Malas'

Lacey Chabert como Gretchen Wieners

Lacey Chabert es, quizá, la intérprete que ha tenido una carrera menos comercial con respecto a sus compañeras en Chicas Malas, donde interpreta a la ricachona y entrometida Gretchen Wieners, una joven capaz de todo con tal de conseguir el beneplácito de Regina, su única amiga y la luz de sus días más oscuros. Desde que era una niña, Chabert había hecho trabajos de doblaje y actuado en películas y programas de televisión, una trayectoria que prosiguió tras su paso por el largometraje creado por Fey. Chabert ha protagonizado diversas cintas navideñas de Hallmark, le puso voz a Supergirl en la serie animada de Harley Quinn y recientemente ha aparecido en The Dancing Detective: A Deadly Tango (2023). También apareció en el anuncio de Walmart.

