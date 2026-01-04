Si te gustó ‘Puñales por la espalda’, no puedes perderte esta nueva miniserie de Netflix basada en los libros de Agatha Christie y ambientada en España

Elena Bonham Carter, protagonista de la nueva serie de Netflix, 'Agatha Christie: Las siete esferas'.

Días después del final de Stranger Things, son muchos los usuarios de Netflix que se han quedado sin en este comienzo de año. La plataforma, sin embargo, ya tiene planes para seguir enriqueciendo su catálogo y muy pronto lanzará la que se considera uno de los grandes estrenos de este mes de enero, Agatha Christie: Las siete esferas.

Como el título indica, esta producción viene a formar parte de la fiebre por el misterio que existe en las plataformas de streaming, donde sagas tan exitosas como Puñales por la espalda han demostrado hasta qué punto las historias de la famosa novelista británica se adaptan a los espectadores de nuestros días. De este modo, Las siete esferas apuesta por una ambientación fiel al espíritu original de la autora, recreando una fiesta de máscaras en una mansión rural británica en 1925, donde la élite política, industrial y aristocrática se reúne para lo que comienza como una broma con relojes despertadores y termina en tragedia.

Tráiler de 'Agatha Christie: Las siete esferas'. (Netflix)

El hallazgo de un cadáver y la desaparición de uno de los relojes marcan el inicio de una investigación en la que nada es lo que parece y cada pista ofrece nuevas preguntas. Sin embargo, por encima de toda la trama destaca el atractivo de su ambientación en Ronda (Málaga), ciudad que se convierte en un personaje más de la trama. Entre los escenarios elegidos sobresalen la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería, el Puente Nuevo y el Palacio del Rey Moro, enclaves que transportan al espectador a los años veinte y refuerzan la atmósfera enigmática del relato.

Una heroína atípica y un reparto estelar para los papeles secundarios

En el corazón de esta nueva serie de detectives, la escritora apuesta en el papel de detective por Lady Eileen Bundle Brent, una joven investigadora que desafía la tradición de los ya clásicos personajes de o Hércules Poirot o Miss Marple, protagonistas habituales en las historias de Agatha Christie. Lady Brent, interpretada por la actriz británica Mia McKenna-Bruce, se enfrenta a una red de engaños y secretos que se extiende más allá de la mansión, tocando incluso a una misteriosa sociedad secreta. Junto a ella, también destaca un variado catálogo de personajes secundarios interpretados por Helena Bonham Carter, Corey Mylchreest, Ed Bluemel, Nabhaan Rizwan y Martin Freeman, quien encarna al superintendente Battle de Scotland Yard.

Martin Freeman en 'Agatha Christie: Las siete esferas'. (Netflix)

La adaptación literaria a la pantalla ha sido, según palabras del propio Martin Freeman recogidas por Netflix, “un trabajo realmente mágico”. El actor británico, conocido por su papel en las producciones de Marvel y en la serie Sherlock, ha explicado que se unió al proyecto tras leer el guion de Chris Chibnall, quien ya había demostrado su pericia otras series británicas de renombre como Doctor Who y Broadchurch.

De este modo, Agatha Christie: Las Siete Esferas, viene a convertirse en el nuevo éxito de la plataforma, con una fórmula que pretende mezclar el suspense clásico con toques de humor que hagan mucho más entretenida y ágil la historia. En palabras de Freeman, una miniserie “divertida”, pero “con el espíritu original de la escritura de Agatha Christie”, que nos enganche (todavía más) a las series de misterio.