El actor vasco Sambou Diaby ha sido expulsado de un bar por confundirlo con un ‘mantero’: “aquí no puedes vender”

La controversia generada por la expulsión del actor Sambou Diaby de un bar en Bilbao ha puesto sobre la mesa el debate sobre la discriminación racial en el sector hostelero. Diaby ha relatado que fue confundido con un ‘mantero’ cuando se encontraba tomando algo junto a su pareja y una amiga en una terraza de la calle Ledesma. La denuncia pública, que ha sido difundida por el propio intérprete y por su compañera a través de redes sociales, ha provocado que el establecimiento implicado haya solicitado disculpas y reconocido un fallo en el trato dispensado.

El incidente, según han explicado tanto Sambou Diaby como su pareja, se ha producido cuando un camarero del local se ha dirigido al actor con la frase: “aquí no puedes vender”, confundiendo su presencia con la de un vendedor ambulante. Diaby, conocido por sus papeles en La isla de los faisanes, El hoyo 2 o la obra de teatro Miñan, ha abandonado el establecimiento de forma inmediata tras sentirse “humillado y decepcionado” por la situación.

Reacciones y declaraciones públicas

La repercusión del caso ha sido inmediata en el entorno digital. Tanto Sambou Diaby como su pareja, Nahikari Núñez, han dado detalles sobre lo ocurrido en sus propias cuentas y a través de distintos medios. Ella ha insistido en la gravedad del hecho, afirmando textualmente: “Me parece muy grave, porque en este caso él es actor, pero me da igual si fuera barrendero o mantero. ¿Qué pasa, que un mantero no se puede tomar algo?”.

Posteriormente, Núñez ha solicitado una hoja de reclamaciones que, según su testimonio, el local no les ha facilitado, mientras que el encargado del establecimiento ha calificado el suceso como un error humano, señalando que “un error o un fallo puede tener cualquiera”. Finalmente, sí han recibido una disculpa, aunque Núñez ha reflexionado: “Un error es poner mal un vino”. La joven ha expresado su decepción por la actuación inicial y ha defendido que el trato recibido es inaceptable más allá de la profesión o el origen de la persona.

Por su parte, Sambou Diaby ha remarcado ante los medios su compromiso con la cultura vasca, subrayando que “represento a Euskal Herria, hablo euskera casi desde que nací y no creo que por el mero hecho de ser negro tengan derecho a juzgarme o pensar que soy mantero”. El propio actor ha insistido en la necesidad de “recapacitar y reflexionar para evitar comentarios feos hacia la raza o la procedencia de las personas”.

Respuesta del establecimiento y repercusiones

El impacto mediático de la denuncia ha motivado una respuesta oficial del bar implicado. Así, la dirección del local ha asegurado: “Todo fue un malentendido y les hemos pedido disculpas. Fue un error de percepción de uno de los camareros, pero por nuestra parte queremos comunicar que estamos muy preocupados y decepcionados con lo ocurrido”. Además, en el comunicado difundido por el establecimiento, se ha reafirmado el compromiso del negocio con un trato digno, inclusivo y respetuoso hacia todas las personas, así como la puesta en marcha de medidas obligatorias y la revisión de sus protocolos internos para evitar que se repitan situaciones similares.

Mientras tanto, la pareja de Diaby ha confirmado que, hasta el momento, no han presentado ninguna denuncia formal ante la Policía, aunque sí han interpuesto una reclamación en Kontsumobide, el organismo dependiente del Gobierno vasco encargado de la protección de derechos de las personas consumidoras.

El caso, ampliamente reportado por diferentes medios, ha servido como altavoz para que Sambou Diaby insista en el esfuerzo que realiza para representar la diversidad racial y cultural entre los euskaldunes.