La tarifa de la luz en España para este martes

El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más altas y más bajas de este martes 19 de mayo.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 46.16 euros por megavatio hora para este martes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo dio a conocer que la tarifa más caro del servicio eléctrico alcanzará los 118.54 euros por megavatio hora.

PUBLICIDAD

Mientras, el precio más bajo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los 0.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 19 de mayo, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

PUBLICIDAD

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 87.0 euros por megavatio hora.

PUBLICIDAD

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 71.78 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 63.78 euros por megavatio hora.

PUBLICIDAD

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 54.43 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.44 euros por megavatio hora.

PUBLICIDAD

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 48.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 79.26 euros por megavatio hora.

PUBLICIDAD

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 90.24 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 45.1 euros por megavatio hora.

PUBLICIDAD

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 27.01 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 44.89 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 108.09 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 118.54 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.