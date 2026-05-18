España

La tarifa de la luz en España para este martes

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Guardar
Google icon
El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más altas y más bajas de este martes 19 de mayo.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 46.16 euros por megavatio hora para este martes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo dio a conocer que la tarifa más caro del servicio eléctrico alcanzará los 118.54 euros por megavatio hora.

PUBLICIDAD

Mientras, el precio más bajo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los 0.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 19 de mayo, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 87.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 71.78 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 63.78 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 54.43 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.44 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 48.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 79.26 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 90.24 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 45.1 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 27.01 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 44.89 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 108.09 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 118.54 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encuentran los cuerpos de los cuatro buceadores italianos que desaparecieron en las islas Maldivas

Los cadáveres están localizados pero no se llevarán a cabo nuevas inmersiones para recuperarlos hasta “los próximos días”

Encuentran los cuerpos de los cuatro buceadores italianos que desaparecieron en las islas Maldivas

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ el 18 al 22 de mayo: Las oscuras intenciones de Dámaso ponen en peligro al bebé de Adriana

La serie diaria de TVE vivirá una semana clave marcada por la revelación del gran secreto de José Luis, el peligro que rodea al bebé de Adriana y el inesperado cambio de planes de Dámaso que podría cambiarlo todo

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ el 18 al 22 de mayo: Las oscuras intenciones de Dámaso ponen en peligro al bebé de Adriana

José Andrés, chef español: “Este bar de tapas tiene el mejor bikini de jamón y trufa y debería ser una de tus primeras paradas cuando vayas a Barcelona”

El cocinero asturiano se declara amante del bikini que preparan en Tapas 24, el bar de cocina de autor del chef Carles Abellán

José Andrés, chef español: “Este bar de tapas tiene el mejor bikini de jamón y trufa y debería ser una de tus primeras paradas cuando vayas a Barcelona”

Si el médico no habla tu idioma, el diagnóstico y tratamiento también se complican: “Los matices se pierden”

Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra señala que la atención médica en un idioma distinto al propio impacta tanto en migrantes como en quienes usan lenguas minorizadas

Si el médico no habla tu idioma, el diagnóstico y tratamiento también se complican: “Los matices se pierden”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

ECONOMÍA

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

DEPORTES

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas