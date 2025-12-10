España Cultura

Timothée Chalamet asegura que esta es la mejor actuación que ha hecho jamás: “Es importante que lo diga en voz alta, no quiero que la gente lo de por sentado”

El actor aspira al Oscar con su siguiente proyecto, que llega a los cines el mes que viene

El beso entre Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet en el rodaje de 'Marty Supreme'.

A los ojos de muchos, la autopromoción audaz y la falta de modestia pueden resultar incómodas. Sin embargo, según Variety, Timothée Chalamet no parece dispuesto a suavizar su discurso, y su aparición más reciente promocionando Marty Supreme ha resucitado el debate sobre la ambición, la autenticidad y la autoafirmación en la industria del cine. En una entrevista concedida durante la campaña de promoción, Chalamet aseguró: “Esta es probablemente mi mejor actuación, ¿sabes? Y llevo siete u ocho años presentando interpretaciones realmente comprometidas, de primer nivel. Es importante decirlo en voz alta, porque la disciplina y la ética de trabajo que estoy aportando... no quiero que la gente la dé por sentada. No quiero darla por sentada. Esto es realmente algo de altísimo nivel”, publicó Variety.

Parado frente a un auditorio repleto de reporteros y cámaras, Chalamet no ocultó ni su orgullo ni sus aspiraciones. Sus palabras destilaron una mezcla de sinceridad y desafío que, lejos de suavizarse con el tiempo, parece agudizarse a medida que acumula años y experiencia profesional. El actor, de 30 años, lleva casi una década bajo los reflectores desde su consagración en Call Me by Your Name, a la que han seguido títulos como Lady Bird, Beautiful Boy, The King, Mujercitas, The French Dispatch, Dune, No mires arriba, Bones and All, Wonka, Dune: Parte Dos, A Complete Unknown y, finalmente, Marty Supreme. Según los críticos de Variety, el actor mismo ha construido una narrativa de trabajo constante, interpretando papeles de alcance y registro variados, y asumiendo riesgos artísticos en cada proyecto.

El tono desafiante de Chalamet en la promoción de Marty Supreme ha generado reacciones opuestas en la esfera pública. Para algunos, su actitud resulta arrogante; para otros, es prueba de una ambición esencial en el arte contemporáneo. Chalamet ha quedado varias veces a las puertas de la consagración: nominado al Oscar, a los Globos de Oro y a los BAFTA, ha sido derrotado en más ocasiones de las que la mayoría de sus colegas ha sido siquiera considerada. Lo reconoce ante la prensa, casi como una carga de la que se enorgullece, y asegura que su meta no es simplemente ganar, sino exigirse lo máximo: “Estoy enfocado no en hacer lo fácil, sino en crear trabajos que realmente me desafíen”, reitera, según Variety.

A por el ansiado Oscar

En el circuito de premios más reciente, Chalamet vio escapar de nuevo el Oscar al Mejor Actor, esta vez por A Complete Unknown. Sí se llevó a casa el SAG Award por ese papel, coronado por un discurso donde reconoció su aspiración de “convertirse en uno de los grandes”. Aquellas frases, difundidas ampliamente por redes y medios especializados, alimentaron el fuego de la polémica. Parte de la prensa lo acusa de falta de humildad; voces de la industria lo consideran un ejemplo de honestidad frontal y autoexigencia.

Con el estreno de Marty Supreme próximo, la discusión sobre el alcance y los límites de la ambición artística ha vuelto a ser central en la narrativa mediática que acompaña a Chalamet. Los comentarios en redes sociales, los editoriales y los debates entre críticos reflejan esa división: celebran el valor de atreverse a decir lo que muchos piensan, mientras que otros exigen mayor contención en un sector donde, históricamente, la modestia ha sido considerada una virtud.

De fondo queda la película que motiva toda esta conversación. Marty Supreme lo muestra transformando un personaje incómodo y provocador en un ejercicio de alto arte, y ese tránsito es observado con lupa por la crítica profesional. Si se materializa el Oscar o no, está por verse. Lo que ya nadie discute es que Chalamet mantiene los objetivos muy claros, y el lanzamiento internacional de esta nueva cinta lo devuelve al centro de la conversación cultural y cinematográfica.

