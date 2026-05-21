Bad Bunny aterriza en España para una gira histórica: doce conciertos, muchas sorpresas y hasta un posible encuentro con el Papa

El cantante puertorriqueño Bad Bunny actúa en el descanso de la final de fútbol americano Super Bowl de EE.UU. celebrada en febrero pasado. EFE/ Chris Torres

La fiebre por Bad Bunny ya está aquí, y arranca este mismo viernes en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Allí desembarca el conejo malo para una gira que promete ser histórica en nuestro país, con hasta doce conciertos entre Barcelona y Madrid, miles de entradas vendidas, muchas sorpresas y hasta un más que posible encuentro con el mismísimo Papa, que justo estará por la capital española para el quinto concierto del puertorriqueño. Está claro que nadie se quiere perder un evento así.

No es que necesite presentaciones el que fue el artista más escuchado en 2025, pero el cantante ha tenido una gran historia con España. Mucho ha llovido desde aquella primera gira por nuestro país en abril de 2017, cuando un casi desconocido Benito Antonio Martínez Ocasio aterrizó en la sala Moon de Valencia con entradas por apenas veinte euros, y pasando por escenarios de sitios como Girona, A Coruña, Murcia o Tenerife. Convertido en una estrella mundial capaz de eclipsar a cualquier otra en la mismísima Super Bowl, Bad Bunny regresa casi diez años después para llenar un escenario detrás de otro, y no precisamente de discotecas. Porque además del Companys, mítico estadio de Barcelona donde han actuado como U2 o Guns n’ Roses, también acudirá al Estadio Metropolitano, más joven pero que ya ha contado con conciertos de los Rolling Stones o AC/DC.

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Mural de Bad Bunny en Barcelona, que ya se prepara para los conciertos. REUTERS/Nacho Doce TPX IMAGES OF THE DAY

Más de 600.000 entradas vendidas

El autor de Debí tirar más fotos ha logrado vender más de medio millón de entradas, agotando varios de sus conciertos y causando un furor desde el mismo momento en que las entradas se pusieron a la venta. Pocos sitios habrá en todo el mundo en los que el puertorriqueño vaya a disfrutar de una acogida como la que le espera en España, que ya se ha movilizado en masa para ver al conejo. Literalmente, pues según datos de Trainline los conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona han impulsando de forma significativa la demanda ferroviaria en España “con fuertes incrementos en las reservas hacia ambas ciudades durante las fechas de los conciertos, con aumentos especialmente destacados hacia Madrid desde Albacete (+138%), Girona (+113%) o Tarragona (+111%), y hacia Barcelona desde Lyon (+43%), Valencia (+33%) y Madrid (+19%)“.

La ocasión lo merece, pues España forma parte -junto a Portugal, donde da conciertos el 26 y 27 en un destino por el que seguramente también hayan apostado muchos españoles- de una gran gira internacional que arrancó allá por noviembre de 2025 en su natal Puerto Rico, y ha ido pasando por Sudamérica y Centro América hasta llegar a Europa, pero en ningún otro sitio con tantos conciertos como en nuestro país. España canta, baila y hasta respira la música de Bad Bunny, que ha encontrado además en nuestro país el corazón latino de europa, debido a la gran cantidad de fans que residen aquí. Madrid ya ha demostrado ser capital latina en otras ocasiones y es recurrente ver muchos de los conciertos de artistas latinos casi como una segunda casa, pero con Bad Bunny todo apunta a que será algo sin precedentes.

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El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados diez conciertos en Madrid.

El deseado encuentro con el Papa

El furor es tal, que no se descarta un encuentro de Bad Bunny con el mismísimo Papa León XIV, quien llega de visita a Madrid del 6 al 12 de junio, coincidiendo con la serie de conciertos del cantante en la capital. El propio arzobispo de Madrid, José Cobo, planteaba este más que posible encuentro. “Madrid da para mucho. Pero hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda- que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. Desde luego, yo creo que en cuanto él se entere que está, pues si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos. Pero no serían cosas antagónicas”, declaraba esta misma mañana el cardenal.

Falta tan solo unas horas para conocer cómo será ese esperado directo que ya ha arrasado en otros países y si Bad Bunny hace de Barcelona y Madrid su casita particular, pero todo apunta a que tendrá guardada más de una sorpresa bajo la manga. Rosalía o algún otro artista de renombre están sobre la mesa, pero con el conejo malo es imposible no soñar a lo grande. Lejos quedan aquellos días de Moon por Valencia, es el momento de que salga al campo, literalmente, a demostrar todo lo que ha crecido y ser ovacionado como se merece.

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