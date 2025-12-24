Netflix cancela una de sus series españolas más importantes de 2025

Trailer de Olympo

La maquinaria de Netflix nunca descansa y a veces es imposible de predecir. Por muy bien que parezca que funciona una serie, esta puede decir adiós de la noche a la mañana, y eso es justamente lo que acaba de suceder. El catálogo de Netflix España ha perdido una de sus apuestas más ambiciosas para 2025: la serie Olympo ha sido cancelada oficialmente y no tendrá segunda temporada, según confirmó la plataforma tras semanas de especulaciones. La noticia llega a pesar de que la ficción juvenil, que retrata la vida de los jóvenes atletas de élite en el Centro de Alto Rendimiento de los Pirineos, logró mantener un sólido desempeño en audiencia durante su breve paso por la plataforma.

Olympo, estrenada el 20 de junio, reunió a un reparto encabezado por Clara Galle, María Romanillos, Nuno Gallego, Nira Osahia, Agustín Della Corte, Najwa Khliwa, Juan Perales, Martí Cordero y Andy Duato, bajo la dirección de Ibai Abad, Ana Vázquez, Marçal Forés y Daniel Barone. El proyecto exploró los sacrificios de quienes buscan la excelencia deportiva en España, y fue presentado como una de las grandes producciones originales del año.

La primera señal sobre la cancelación surgió en diciembre, cuando el perfil español Previously Serie afirmó que Clara Galle y Agustín Della Corte no habían recibido una llamada para regresar seis meses después del estreno, añadiendo que “los equipos ya estaban involucrados en otros proyectos”. Esta información fue posteriormente confirmada tanto por Netflix como por el portal TuSubtitulo, despejando las dudas sobre el futuro de la serie. La decisión contrasta con las expectativas generadas en el lanzamiento, cuando algunos creadores insinuaron la posibilidad de una renovación rápida y un medio llegó a informar que la segunda temporada estaba asegurada. Al consultar a Netflix en ese momento, la compañía desmintió una recogida oficial y aclaró que la decisión seguía pendiente.

Buena recepción en la plataforma a pesar de todo

Olympo no tuvo un rendimiento negativo en la plataforma. Permaneció cinco semanas en el top 10 global, logró 113,3 millones de horas vistas y 17,7 millones de visionados completos. La serie apareció en el top 10 diario en 78 países y se mantuvo más de 36 días en la lista española. Críticos y público ofrecieron valoraciones mixtas, pero el alcance internacional y la retención de espectadores parecían suficientes para justificar otra temporada, según los patrones habituales de Netflix para sus renovaciones internacionales.

La cancelación de Olympo se suma a una tendencia marcada en Netflix España durante 2025, año en el que la plataforma ha eliminado más de 25 títulos. Entre las bajas más notables figuran Manual para señoritas, desarrollada por Gema R. Neira y María José Rustarazo, y El refugio atómico, obra de los creadores de La casa de papel, Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Incluso regresos de series populares como La chica de la nieve y Respira han enfrentado dificultades para sostener su audiencia, dejando en el aire su continuidad. Mientras tanto, Netflix ha tenido mejor suerte con algunas series limitadas en 2025, aunque muchas de sus cancelaciones siguen produciéndose sin aviso público, lo que sugiere que la cifra real de títulos afectados podría ser mayor.