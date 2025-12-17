‘El Exorcista’ encuentra protagonista: este será el actor encargado de acompañar a Scarlett Johansson

Linda Blair como Regan en “El exorcista” (1973).Crédito...Warner Bros.

El nuevo gran proyecto de terror de Hollywood, el remake de El Exorcista, acaba de dar un paso de gigante con la confirmación de que Jacobi Jupe acompañará a Scarlett Johansson encabezando el reparto, según informó Blumhouse y Universal. El proyecto, a cargo del director y guionista Mike Flanagan, iniciará su rodaje principal en marzo en la ciudad de Nueva York, aunque todavía se mantienen bajo reserva los detalles argumentales.

La producción de este largometraje supone un giro relevante para la franquicia, tras el discreto recibimiento de The Exorcist: Believer en 2023, una entrega que intentó relanzar la saga pero que no logró el impacto esperado. Los estudios, citados por Universal, describen el nuevo filme como una “iteración fresca y audaz” que no será ni un remake ni una secuela, alejándose de narrativas previas centradas en la joven poseída o en el pasado de los sacerdotes protagonistas. Con la elección de Flanagan, conocido por sus adaptaciones de Stephen King como “Doctor Sleep” y “Gerald’s Game” así como la serie “Midnight Mass”, la producción apuesta por una voz reconocida dentro del terror contemporáneo, aseguró Blumhouse al anunciar el inicio de la preproducción.

La alianza en la producción incluye nombres con peso propio en la industria: David Robinson por Morgan Creek Entertainment, Jason Blum y Ryan Turek por Blumhouse, y el propio Flanagan a través de su sello Red Room Pictures. El inicio de filmaciones en Nueva York resalta también la decisión de distanciarse de escenarios habituales en la saga, apuntando a una reinvención tanto estética como narrativa para El Exorcista, según las declaraciones recogidas por Universal.

Jacobi Jupe en 'Hamnet', su actuación más reciente

El niño del exorcista

Aunque la información sobre la trama se mantiene en secreto, fuentes cercanas al proyecto aseguran que Jupe interpretará al hijo del personaje de Johansson, sin que se haya confirmado oficialmente el desarrollo de sus roles ni el eje central de la drámatica posesión que suele marcar la saga. La elección de Johansson, referente del cine contemporáneo y reconocida por su versatilidad, añade expectación a una historia que, desde 1973, ha cautivado a varias generaciones de espectadores.

Este nuevo capítulo llega cuando la carrera de Jacobi Jupe vive su mayor auge. El joven actor, que acaba de recibir nominaciones al London Film Critics Circle como joven intérprete británico/irlandés del año y al Critics Choice Award a mejor joven actor, encabeza el filme Hamnet bajo la dirección de Chloe Zhao, donde comparte cartel con Jessie Buckley y Paul Mescal. Su interpretación allí lo ha posicionado como una de las grandes revelaciones de la temporada de premios, publicó Variety. Flanagan y el equipo de producción han destacado la capacidad de Jupe para asumir roles complejos, referencia que parece motivar su fichaje para El Exorcista, recogió Deadline en su boletín sobre el futuro de la franquicia. Además, el joven intérprete ha trabajado recientemente con Billy Crystal en la miniserie Before (Apple+) y ha dado vida a Michael Darling en Peter Pan y Wendy de Disney+, además de sumar próximos estrenos como Victorian Psycho junto a Maika Monroe. Representado por Brillstein Entertainment Group, Hansen Jacobson e Independent Talent Group, Jupe reafirma con este nuevo papel su proyección internacional, según los datos consignados por su agencia.

Por su parte, el propio Mike Flanagan expresó reiteradas veces su interés en proyectos que exploren el miedo desde una perspectiva psicológica, lo que podría anticipar un enfoque menos tradicional dentro del universo de El Exorcista, aunque ni las productoras ni el director han dado pistas claras sobre la dirección que tomará el relato. La comunidad cinéfila y la industria aguardan el resultado de este ambicioso intento de revitalizar una de las franquicias más icónicas del terror, mientras el reparto se prepara para el inicio de la producción el próximo marzo en Nueva York.