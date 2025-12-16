España Cultura

‘Una batalla tras otra’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Leonardo DiCaprio que puede arrasar en los Oscar

La película de Paul Thomas Anderson relata la historia de un grupo de guerrilleros perseguidos por un temible militar interpretado por Sean Penn

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Se acerca el final de año, y con él la temporada de listas, en las que no puede faltar la de mejores películas del año. No saldrán pocos títulos, pero hay uno que apostamos estará seguro en todas o casi todas: Una batalla tras otra. La película de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio como protagonista ha sido una de las revelaciones de la temporada, aunque no se puede decir que no se esperasen grandes cosas de ella. Con DiCaprio al frente y un director detrás como el autor de Pozos de ambición, El hilo invisible o Licorice Pizza, las expectativas estaban por todo lo alto. Y cumplieron con creces.

Basada libremente en la novela de Thomas Pynchon Vineland, esta película llegó a los cines hace algunos meses, y no tardó en convertirse en la película que todo el mundo quería ver y recomendar. El aval de Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio podía ser suficiente, pero con ella hemos descubierto también a Teyana Taylor, a Reginal Hall en un papel mucho más serio que Scary Movie y, sobre todo, a la joven Chase Infiniti, sin duda uno de los grandes descubrimientos de este 2025.

La película narra la historia de un grupo de guerrilleros revolucionarios que se dedican a dar golpes contra el sistema, encabezados por Ghetto Pat Calhoun (DiCaprio) y Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Después de que uno de sus golpes no salga del todo bien, se ganan la enemistad del coronel Steve Lockjaw (Sean Penn), quien comenzará a buscar sin descanso a los miembros del grupo y especialmente a Patt y la hija de este con Perfidia. Sin embargo, Patt es ahora Bob Ferguson, un hombre apacible viviendo junto a su hija en medio de la nada, aunque algo paranoico consciente de que en cualquier momento pueden ser descubiertos.

Esta imagen publicada por Warner
Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "Una batalla tras otra". (Warner Bros. Pictures via AP)

Último gran estreno previo a la fusión

De esta forma, empieza una gran persecución en la que nada es lo que parece, con la aparición de grandes secundarios como Benicio del Toro entre medias. Entre la comedia y el drama, el thriller revolucionario y la película familiar, Una batalla tras otra es una de esas películas que no se olvidan, y quizá siga siendo así con su llegada al streaming. La película aterriza este mismo viernes 19 de diciembre en HBO Max, en el que puede ser uno de los últimos grandes estrenos de la plataforma previo a su fusión con Netflix, empresa que ha adquirido Warner y por ende los derechos de HBO.

Sea como fuere, y a la espera de que este cambio se produzca, los usuarios de HBO tendrán la oportunidad de disfrutar de la que es una de las grandes películas del año, y también una de las protagonistas de la próxima temporada de premios. De momento la película ha sido multipremiada en todas partes y nominada a los Globos de Oro, donde cuenta con hasta nueve candidaturas, a la espera de que se anuncien también los Oscar. En definitiva, una película que uno no puede perderse.

