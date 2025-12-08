La película española Sirât consigue dos nominaciones en los Globos de Oro

Un fotograma de 'Sirat. Trance en el desierto', de Oliver Laxe

La película española Sirât ha conseguido dos nominaciones en la 83ª edición de los Globos de Oro, cuya ceremonia de entrega está prevista para el próximo 11 de enero de 2026. El anuncio de las candidaturas ha marcado el inicio oficial de la temporada de premios en Hollywood. Estos galardones, considerados tradicionalmente como la antesala de los Oscar, son otorgados por unos 450 miembros de la prensa extranjera procedentes de más de 90 países y reconocen tanto producciones cinematográficas como televisivas en un total de 28 categorías.

La presencia de Sirât en la lista de nominados destaca por partida doble: la cinta competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa y también ha sido reconocida por su banda sonora. En la primera de estas categorías, la producción española se enfrentará a títulos internacionales como la brasileña El agente secreto, protagonizada por Wagner Moura; la francesa Un simple accidente, dirigida por Jafar Panahi; la tunecina La voz de Hind, que ha causado sensación en el festival de Venecia con una ovación de 24 minutos; la surcoreana No Other Choice; y la noruega Valor Sentimental. Por su parte, la argentina Belén no ha logrado finalmente entrar en la selección.

Tráiler de 'Sirat'

Guillermo del Toro ha sido otro de los nombres destacados en el anuncio de las nominaciones, al obtener una candidatura a mejor director por su trabajo en Frankenstein. En esta categoría, el cineasta mexicano competirá con Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Ryan Coogler (Sinners), Joachim Trier (Valor sentimental), Chloé Zhao (Hamnet) y el propio Jafar Panahi por Un simple accidente, según ha detallado El País.

Nominaciones en televisión

Las nominaciones en las categorías de televisión también han quedado definidas. En el apartado de mejor actor de drama, los candidatos son Noah Wyle, que parte como favorito por su papel como responsable de urgencias en The Pitt; Sterling K. Brown por Paradise; Diego Luna por Andor; Mark Ruffalo por Task; y Adam Scott por Separación.

En cuanto a los actores de reparto, Sean Penn y Benicio del Toro competirán entre sí por sus interpretaciones en Una batalla tras otra, acompañados por Stellan Skarsgard (Valor sentimental), Paul Mescal por su versión de Shakespeare en Hamnet, Jacob Elordi por su papel en Frankenstein y Adam Sandler en Jay Kelly.

Las series limitadas también han tenido su espacio en las nominaciones, con Adolescencia posicionándose como la principal favorita. Le siguen Monstruo sobre Ed Gein, Su peor pesadilla (All Her Fault), Dying for Sex, La bestia en mí, Black Mirror y The Girlfriend, según ha recogido El País.

Dónde ver Sirât

La película Sirât está disponible para el público en España a través de varias plataformas de streaming bajo demanda. Actualmente, los espectadores pueden acceder a la cinta mediante servicios digitales como Filmin y Movistar Plus+, donde se ofrece tanto en versión original como doblada al español.

Sirat, de Oliver Laxe. (Europa Press)

Además, algunos cines independientes mantienen funciones especiales programadas en ciudades como Madrid y Barcelona. Para obtener la información más actualizada sobre horarios y disponibilidad, se recomienda consultar las páginas web oficiales de las plataformas y las salas de cine participantes.