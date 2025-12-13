Vin Diesel quiere a Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’: “Hemos escrito un personaje para él”

Vin Diesel quiere a Cristiano Ronaldo en la próxima película de 'Fast & Furious'

El cruce entre fútbol y cine quiere seguir creciendo tras la confirmación de Vin Diesel en Instagram: existe un papel escrito para Cristiano Ronaldo en la próxima película de la saga Fast & Furious. En la última publicación en su cuenta de Instagram, Diesel compartió una imagen junto al futbolista portugués y señaló: “Hemos escrito un papel para él...”, alimentando la expectativa sobre un posible debut de Ronaldo como actor.

Este anuncio llega mientras Ronaldo sigue siendo figura en Al-Nassr, con 40 años y once goles en doce partidos en la temporada actual. A las puertas del final de su carrera profesional y con el Mundial 2026 en el horizonte, el delantero ha comenzado a diversificarse, orientando sus nuevos proyectos hacia la industria audiovisual. La undécima entrega de Fast & Furious, prevista como el cierre de la saga –cuya primera película fue lanzada en 2001–, apunta a estrenarse en 2026 tras varios retrasos logísticos. Esto plantea la incógnita de si Ronaldo tendrá disponibilidad para integrarse al rodaje sin interferir con sus compromisos deportivos vigentes.

El universo Fast & Furious acostumbra a incluir participaciones de personalidades del deporte y la música en papeles breves o cameos. El posible fichaje de Ronaldo suma un atractivo especial para la audiencia internacional y para quienes han seguido la evolución de la franquicia. Diesel profundizó en su mensaje sobre el interés del público en integrar a CR7 a la mitología de la saga: “Todos preguntaban si formaría parte… tengo que decirles que él es auténtico. Hemos escrito un personaje para él”, declaró en su cuenta oficial.

Vin Diesel colgó en su perfil de Instagram una fotografía junto a Cristiano Ronaldo

De Mr. Champions a Mr. Hollywood

La incursión de Ronaldo en la industria cinematográfica se enlaza con su reciente emprendimiento: en abril de 2025, anunció la creación de su propio estudio, UR•MARV, junto al director y productor británico Matthew Vaughn. La alianza nace para “fusionar el deporte y el arte de contar historias” y ya ha producido dos películas de acción, con un tercer proyecto en marcha y el estreno del primero programado para próximos meses.

En el lanzamiento público de UR•MARV, Ronaldo describió este paso como “un capítulo emocionante” y una muestra de su interés por explorar nuevos territorios comerciales. Matthew Vaughn, por su parte, elogió la capacidad de Ronaldo para inspirar relatos fuera del campo y resaltó la oportunidad de construir historias conjuntas que desafíen el género: “Cristiano ha creado historias en la cancha que yo jamás podría escribir; ahora quiero crear películas con él: es un superhéroe de la vida real”, subrayó el cineasta.

UR•MARV aspira a innovar en la producción audiovisual y apunta a trabajar con nombres destacados de Hollywood. En la presentación, ambas figuras se comprometieron a conectar mundos y públicos diferentes a través del cine y el deporte. Aún restan definiciones sobre la participación concreta de Ronaldo en la saga, especialmente considerando su agenda deportiva y los plazos de filmación. El interés global por el posible debut de Cristiano Ronaldo en un proyecto de tanto alcance agrega una dosis extra de expectación al cierre de una de las franquicias más populares del entretenimiento internacional.