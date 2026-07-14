España

La Aemet activa el nivel rojo por calor extremo en Zaragoza y Valencia ante la previsión de máximas de 42 grados

Los avisos en nivel amarillo y naranja se extienden por todo el este del país, donde el ascenso térmico se mantendrá durante toda la semana

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Mapa de alertas meteorológicas para el miércoles, 15 de julio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para el miércoles, 15 de julio de 2026. (Aemet)

El calor no da tregua en el este del España y, pese a que este martes las temperaturas ya son elevadas, durante próxima jornada serán aún serán peores. Bajo esta previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de cara al miércoles el nivel rojo, que implica “peligro extraordinario” en la provincia de Valencia y en la de Zaragoza, donde se esperan máximas de hasta 42 grados.

En concreto, los avisos afectan a la Ribera del Ebro de Zaragoza y al litoral norte y sur de Valencia y se dilatan entre las 13 y las 21 horas. Ahora bien, las alertas se extienden por todo el este del país, donde una masa de aire cálido arrastra también calima.

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Los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) se extienden Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

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