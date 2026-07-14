El motivo por el que los expertos recomiendan lavarse los pies con sal y vinagre: beneficios y advertencias

Esta rutina puede suavizar la piel endurecida y aportar una sensación de frescura y limpieza (Magnific)

El cuidado de los pies suele quedar relegado frente a otras rutinas de higiene, aunque se trata de una parte del cuerpo que soporta largas horas de actividad y encierro en calzados poco transpirables.

La falta de ventilación, sumada a la transpiración, favorece la aparición de humedad, mal olor y endurecimiento de la piel. Para muchas personas, los pies son fuente de molestias cotidianas, sobre todo en climas cálidos o durante jornadas extendidas de trabajo o deporte.

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Lavarse los pies con sal y vinagre puede ayudar a reducir la sensación de humedad y mal olor tras muchas horas con calzado cerrado, además de ablandar la piel endurecida, aunque no sustituye un tratamiento médico si hay infección, dolor importante o lesiones.

Se trata de un remedio casero planteado como una rutina puntual de higiene: basta con una o dos veces por semana, con 1 litro de agua tibia, media taza de vinagre, dos cucharadas de sal gruesa y una inmersión de entre 15 y 20 minutos. Una frecuencia mayor puede resecar la piel en algunas personas.

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Cómo hacer un baño de pies con vinagre y sal paso a paso

Este baño de pies se sitúa en un contexto muy concreto: jornadas largas con zapatillas deportivas o calzado cerrado, pies húmedos tras muchas horas “encapsulados”, transpiración abundante y molestias leves como picor o escozor sin heridas. También puede incorporarse como medida de mantenimiento para controlar el mal olor persistente o reforzar la sensación de higiene. Además, es una alternativa sencilla y accesible, ya que los ingredientes suelen estar presentes en la mayoría de los hogares.

La combinación de vinagre y sal se usa porque puede contribuir a mantener los pies más limpios, reducir el olor asociado a la humedad y suavizar las durezas, sobre todo en los talones. El efecto que se produce es de mayor confort, no de curación. Algunas personas notan también una sensación de frescura y alivio tras el baño, lo que puede favorecer el bienestar tras una jornada exigente.

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La combinación de ambos ingredientes favorece el cuidado de la piel y previene molestias asociadas a la transpiración (DepositPhotos)

La preparación empieza con un recipiente en el que quepan cómodamente ambos pies. Hay que verter aproximadamente 1 litro de agua tibia, añadir media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa, y remover hasta que la sal quede bien disuelta.

Después hay que sumergir los pies entre 15 y 20 minutos. Al terminar, conviene enjuagarlos con agua limpia y secarlos muy bien, especialmente entre los dedos, que es la zona donde más se acumula la humedad. Existe también un último paso opcional: aplicar una crema hidratante para ayudar a mantener la piel flexible. La clave del proceso está en evitar que quede humedad retenida entre los dedos.

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Cuándo hay que evitar este remedio y consultar a un profesional

El baño no se recomienda para todo el mundo. Si hay heridas abiertas, grietas profundas o diabetes, es aconsejable consultarlo antes con un profesional, porque en esos casos cualquier irritación o pequeña lesión puede complicarse con más facilidad.

La salud de los pies puede revelar alteraciones sistémicas o infecciosas a través de cambios en los dedos, las uñas o la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si es la primera vez que se prueba, la recomendación es hacer antes una prueba en una zona pequeña de la piel. Si aparece enrojecimiento o escozor intenso, hay que aclarar la zona y dejar de usarlo.

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Si durante el uso aparece picor intenso, enrojecimiento o escozor, conviene reducir el tiempo de contacto, enjuagar y valorar la orientación médica si hace falta. Cuando los síntomas persisten y se manifiestan con dolor, descamación marcada, mal olor muy intenso o sospecha de hongos, el consejo es no prolongar los remedios caseros y acudir a un especialista.