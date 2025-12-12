España Cultura

La Barcelona de Gaudí se convierte en un escenario de crímenes en la última serie de Verónica Echegui: un thriller de Netflix basado en una saga de novela negra

Se estrena ‘Ciudad de sombras’, basada en ‘El verdugo de Gaudí’, de Aro Sáinz de la Maza y protagonizada por el detective Milo Malart

Guardar
Isak Férriz y Verónica Echegui
Isak Férriz y Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras', basada en la novela 'El Verdugo de Gaudí', de Aro Sáinz de la Maza (Netflix)

La nueva serie Ciudad de sombras ha llegado a Netflix este viernes 12 de diciembre, situando a la Barcelona modernista en el centro de una trama de asesinatos que explora tanto la arquitectura de Gaudí como la complejidad de sus protagonistas.

Este thriller, que supone el último trabajo de Verónica Echegui antes de su fallecimiento en agosto, cuenta también con Isak Férriz en el papel principal y convierte los emblemáticos edificios de la ciudad en escenarios de crímenes que marcan el desarrollo de la historia.

La producción adapta la primera novela de la saga literaria sobre el inspector de los Mossos d’Esquadra Milo Malart, obra de Aro Sáinz de la Maza, bajo el título El verdugo de Gaudí. Jorge Torregrossa, creador, director y guionista de la serie junto a Carlos López y Clara Esparrach, ha explicado que, aunque la serie recoge la mayoría de las tramas del libro, ha sido necesario condensar y transformar algunos elementos para su adaptación televisiva.

Torregrossa, conocido por su trabajo en series como El cuerpo en llamas, Intimidad, Fariña y Hache, ha destacado que la propuesta de Verónica Fernández, responsable de contenido de Netflix España, de leer la novela le permitió descubrir el potencial audiovisual de la historia, especialmente por la construcción del personaje de Milo Malart y la presencia de Barcelona como un elemento narrativo y visual fundamental.

La Barcelona de Gaudí como escenario y personaje

La serie aprovecha al máximo los edificios modernistas de Gaudí, comenzando por La Pedrera, donde se localiza el cadáver calcinado de un empresario. Este caso es asignado al inspector Milo Malart, interpretado por Férriz, quien regresa al cuerpo tras una suspensión por insubordinación, y a la subinspectora de la Policía Rebeca Garrido, papel de Verónica Echegui. Ambos personajes, con métodos y personalidades opuestas —ella, analítica y cerebral; él, emocional y marcado por sus traumas—, terminan forjando un vínculo a partir de su soledad y sus heridas personales.

Verónica Echegui e Isak Férriz
Verónica Echegui e Isak Férriz en 'Ciudad de sombras' (Netflix)

Cada uno de los seis episodios de la serie lleva el nombre de una obra de Gaudí, aunque no todas estaban presentes en la novela original. Jorge Torregrossa ha señalado que esta decisión responde a la búsqueda de coherencia temática y ha subrayado la dificultad de rodar en espacios tan concurridos como La Pedrera, que permanece abierta al público durante 16 horas al día. El director ha contado que, aunque inicialmente se les negó el permiso para grabar allí, finalmente lograron el acceso tras explicar el proyecto, lo que les permitió adaptar el rodaje a las exigencias del lugar, incluso recurriendo a filmaciones nocturnas para simular escenas diurnas. El rodaje se ha extendido a más de 70 localizaciones y ha combinado el uso del castellano y el catalán, una decisión que, según Torregrossa, aporta realismo al reflejar la convivencia lingüística habitual en Barcelona.

Crítica social y homenaje a la ciudad

Más allá del recorrido visual por la capital catalana, la serie aborda la transformación de Barcelona y las consecuencias del progreso urbano. Torregrossa ha explicado que la idea de enriquecer la narrativa con imágenes de archivo surgió para mostrar la evolución de la ciudad desde principios del siglo XX, incluyendo desde los primeros registros cinematográficos de sus calles hasta hitos como la construcción de la Sagrada Familia o el Macba.

La ficción plantea una reflexión sobre la necesidad de que las ciudades estén pensadas para sus habitantes, y, en palabras del director, constituye también un homenaje tanto a Barcelona como a sus ciudadanos, destacando la perspectiva social del personaje de Milo Malart, siempre atento a los más desfavorecidos.

La ganadora del Goya ha fallecido el domingo 24 de agosto de 2025

El proceso de adaptación ha contado con la colaboración del escritor Aro Sáinz de la Maza, quien, según ha recordado Torregrossa, pidió que se respetara la esencia de la personalidad de Milo, un aspecto que el equipo ha mantenido como principio rector. No obstante, la serie ha otorgado un mayor protagonismo al personaje interpretado por Verónica Echegui, que en la novela era una subinspectora júnior de los Mossos. El equipo creativo decidió dotar a Milo de una compañera con mayor peso dramático y actoral, creando así un personaje procedente de otro cuerpo policial y de otra ciudad, con una personalidad y circunstancias muy distintas a las del inspector.

Así, el personaje de Rebeca Garrido se irá desvelando progresivamente, permitiendo al espectador comprender su evolución a través de su mirada y gracias al talento y la personalidad de Verónica Echegui, a quien el director ha recordado con emoción. En el reparto, además, encontramos a Manolo Solo, Ana Wagener y Ágata Roca.

Temas Relacionados

Verónica EcheguiPlataformasNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Frontera’, la película que aborda la ayuda a los refugiados durante la dictadura franquista que dialoga con el presente: “Está pasando lo mismo, la historia se repite”

Judith Colell firma un drama histórico ambientado en un pueblo de los Pirineos donde ayudaban a escapar a los judíos de los nazis

‘Frontera’, la película que aborda

Los mejores estrenos en cines de la semana: del reestreno de ‘Los Goonies’ a ‘Roofman: Un ladrón en el tejado’

El regreso de la pandilla más aventurera o la divertida película de Channing Tatum inspirada en una historia real protagonizan la cartelera

Los mejores estrenos en cines

La obra maestra de cine bélico que adapta la última novela de uno de los escritores más importantes de la literatura moderna: “Única e inolvidable”

‘Buen trabajo’, una de las películas más destacadas en la filmografía de Claire Denis, subvierte los códigos del género para mostrar una película centrada en la relación entre dos soldados

La obra maestra de cine

David Bisbal sigue llevando la Navidad a Madrid con un nuevo concierto en el barrio de Chamberí

El cantante ha cantado clásicos navideños y algunas de las canciones más conocidas de su discografía en la inauguración del nuevo ‘Work Café’ abierto por el Banco Santander en la capital

David Bisbal sigue llevando la

Indignación por el caos en la compra del ‘LUX TOUR’ de Rosalía y reventas que superan los 1.200 euros: “La verdadera ‘performance’ es vernos pelear por entradas como si fueran agua en el desierto”

La catalana ha colgado el cartel de completo en las únicas ocho fechas en España para su gira de 2026, con cuatro conciertos en Madrid y cuatro en Barcelona

Indignación por el caos en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española avala el

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

ECONOMÍA

Pagar con efectivo o con

Pagar con efectivo o con tarjeta: esta es la mejor opción, según un abogado

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”