Viajes

Ni la Sagrada Familia ni la Casa Batlló: esta es la joya modernista de Barcelona que fue un antiguo hospital y es Patrimonio de la Humanidad

Se trata de uno de los conjuntos más impresionantes de la ciudad y su visita descubre la historia y originalidad en su arquitectura

Guardar
Recinto Modernista de Sant Pau,
Recinto Modernista de Sant Pau, en Barcelona (Adobe Stock).

Barcelona es mundialmente conocida como la capital indiscutible del Modernismo, un título que se refleja en cada rincón de la ciudad. El visitante, al recorrer sus calles, se encuentra inmerso en un desfile de formas sinuosas, colores vibrantes y detalles arquitectónicos que han dado fama internacional a la ciudad catalana. Monumentos de renombre como la Sagrada Familia o la Casa Batlló son solo la punta del iceberg de un movimiento artístico que fue mucho más allá del simple ornamento, dotando a Barcelona de una identidad única en el mundo.

No obstante, existen otros tesoros menos divulgados, que sorprenden tanto por su belleza como por su papel en la evolución social y médica de la ciudad. Entre ellos, destaca el impresionante Recinto Modernista de Sant Pau, un espacio mágico que antiguamente fue un hospital y que ahora constituye uno de los conjuntos más significativos de este arte.

Un hospital con alma modernista

El Hospital de Sant Pau, cuyo nombre completo es Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, sintetiza a la perfección la unión de arte y ciencia en la Barcelona de principios del siglo XX. Inaugurado en 1930 y diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, este conjunto hospitalario representa uno de los máximos exponentes del modernismo catalán en el ámbito sanitario. Su valor artístico y arquitectónico ha sido reconocido por la Unesco, que lo declaró Patrimonio Mundial en 1997.

El complejo, concebido como una auténtica ‘ciudad hospital’, fue fruto de la visión de Domènech i Montaner y del legado altruista del banquero Pau Gil, quien legó más de tres millones de pesetas para su construcción a principios del siglo XX. En su testamento, Gil dejó claro que el centro debía encarnar los valores del higienismo —corriente que promovía la relación entre salud y entorno saludable—, incorporar los avances médicos más punteros y llevar el nombre de San Pablo. Así, el hospital no solo debía aumentar la capacidad asistencial de la ciudad, sino marcar un antes y un después en la manera de entender la sanidad pública.

Un legado que se remonta al siglo XV

Recinto Modernista de Sant Pau,
Recinto Modernista de Sant Pau, en Barcelona (Adobe Stock).

Los orígenes del Hospital de la Santa Creu se remontan a 1401, cuando se fundó en el barrio del Raval, convirtiéndose en el primer gran hospital institucionalizado de Barcelona. Durante quinientos años, este centro fue el único lugar al que acudir para recibir atención médica en la ciudad. Sin embargo, el crecimiento demográfico del siglo XIX y la irrupción de nuevas ideas sobre la salud y la medicina pusieron de manifiesto la urgencia de modernizar y ampliar las infraestructuras asistenciales.

La respuesta fue la creación del nuevo complejo de Sant Pau. Inspirándose en otros hospitales internacionales y sus propias obras anteriores, Domènech i Montaner diseñó un espacio revolucionario: más de veinte pabellones situados alrededor de un jardín central, cada uno decorado con mosaicos, esculturas y vidrieras. Estas no eran meras concesiones estéticas; como postulaba la corriente higienista, un entorno bello y luminoso facilitaba la recuperación de los enfermos, alejando la atmósfera opresiva y oscura de los hospitales tradicionales.

Esta innovadora ‘ciudad hospital’ priorizaba tanto la funcionalidad como el bienestar emocional del paciente. Los jardines, cuidadosamente integrados en la disposición de los complejos, cumplían una doble función: estéticos y terapéuticos. Según detalla la propia web de Patrimonio Cultural de Cataluña, la contemplación de la naturaleza se consideraba un factor esencial para la recuperación, permitiendo a los pacientes disfrutar de un oasis de tranquilidad en plena ciudad industrial.

El uso de materiales nobles, la profusión de luz natural, los llamativos mosaicos y las esculturas atribuyen al conjunto hospitalario un ambiente casi irreal, en el que la belleza arquitectónica se convierte en parte fundamental del proceso de curación. Hoy, el Hospital de Sant Pau no solo representa un hito arquitectónico y médico, sino que constituye una joya cultural imprescindible para comprender la evolución de Barcelona y su posición como referente mundial del Modernismo.

Visita el Recinto Modernista de Sant Pau

Recinto Modernista de Sant Pau,
Recinto Modernista de Sant Pau, en Barcelona (Adobe Stock).

El recorrido por el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau arranca en la imponente Sala Hipóstila, antiguo espacio de urgencias del centro. Desde allí, los visitantes descienden a través de los históricos túneles hasta el Pabellón de Sant Salvador, primer edificio del complejo en entrar en funcionamiento en 1916. En este pabellón, una exposición permite adentrarse en la trayectoria del hospital y en el legado arquitectónico de Lluís Domènech i Montaner.

La ruta prosigue por los cuidados jardines, donde el visitante puede comprobar cómo la naturaleza, piedra angular del modernismo, se concibió desde el primer momento como elemento terapéutico para los enfermos. Flores y plantas envuelven el paseo, recreando aquel ambiente sanador que caracterizó la vida hospitalaria en la Barcelona de los años veinte. En la Casa de Operaciones y el Pabellón de San Rafael, el viaje en el tiempo se intensifica: una recreación histórica y la exposición “Paciente y médico, de la narración a la objetividad” ilustran la evolución de la medicina y el día a día dentro del recinto.

El tesoro escondido de Gaudí: una iglesia a menos de media hora de Barcelona que es Patrimonio de la Humanidad.

El itinerario culmina en el Pabellón de la Administración, la joya arquitectónica del hospital, que sorprende por la abundancia de luz natural, los vivos mosaicos, esculturas y una exuberante decoración que realza el valor patrimonial de cada sala. Según la disponibilidad de espacios, algunas etapas del recorrido pueden experimentar variaciones, garantizando siempre una experiencia enriquecedora en la visita.

Temas Relacionados

CataluñaBarcelonaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Este es el vuelo más largo del mundo: 19 horas con el cinturón de seguridad en el avión

La aerolínea que opera el trayecto solo ofrece dos tarifas, entre las que no se encuentra la clase económica

Este es el vuelo más

Estos son los precios por facturar una maleta en Air France en 2025: tarifas y pesos por el equipaje de bodega

El precio puede variar por numerosas causas como el tipo de destino, la ruta seleccionada o la tarifa elegida

Estos son los precios por

Estos son los mejores planes de noviembre en Madrid, Barcelona y Sevilla

Estas tres ciudades presentan un increíble panorama cultural y de ocio durante este mes con actividades para todos los públicos y edades

Estos son los mejores planes

8 vuelos por menos de 45 euros ida y vuelta para viajar a Europa, Canarias y Baleares en el mes de diciembre

Estas escapadas permiten disfrutar de la magia de la Navidad en algunas de las ciudades más impresionantes de Europa cuidando el bolsillo

8 vuelos por menos de

Las luces de Navidad en Madrid 2025: esta es la fecha de encendido en un lugar inesperado

La temporada navideña se adelanta en la capital con un lugar de encendido diferente a los otros años

Las luces de Navidad en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cita para una ecografía de

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

Mazón le estalla a Feijóo: la dimisión dinamita los planes de Génova y abre una crisis en el PP de la Comunidad Valenciana

Juicio contra el fiscal general: las claves del primer día y los testigos que deberán aclarar la filtración de los correos

Todos contra Mazón: Feijóo quería que se comiera la crisis política y los tres ‘barones’ valencianos del PP pidieron que se fuera para que no les arrastrara

En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

ECONOMÍA

Solo un tercio de los

Solo un tercio de los productos bajó de precio en el Black Friday el año pasado, pero el 80% de los consumidores lo aprovechará para adelantar las compras navideñas

No más de un 20% en plantilla, máximo 480 horas y alta en la Seguridad Social: el Gobierno aprueba el Estatuto del Becario

Los sistemas de calefacción más rentables para este invierno: cuál elegir según tu tipo de vivienda

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 3 de noviembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Xabi Alonso vuelve a Anfield:

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez