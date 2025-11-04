Ni la Sagrada Familia ni la Casa Batlló: esta es la joya modernista de Barcelona que fue un antiguo hospital y es Patrimonio de la Humanidad

Recinto Modernista de Sant Pau, en Barcelona (Adobe Stock).

Barcelona es mundialmente conocida como la capital indiscutible del Modernismo, un título que se refleja en cada rincón de la ciudad. El visitante, al recorrer sus calles, se encuentra inmerso en un desfile de formas sinuosas, colores vibrantes y detalles arquitectónicos que han dado fama internacional a la ciudad catalana. Monumentos de renombre como la Sagrada Familia o la Casa Batlló son solo la punta del iceberg de un movimiento artístico que fue mucho más allá del simple ornamento, dotando a Barcelona de una identidad única en el mundo.

No obstante, existen otros tesoros menos divulgados, que sorprenden tanto por su belleza como por su papel en la evolución social y médica de la ciudad. Entre ellos, destaca el impresionante Recinto Modernista de Sant Pau, un espacio mágico que antiguamente fue un hospital y que ahora constituye uno de los conjuntos más significativos de este arte.

Un hospital con alma modernista

El Hospital de Sant Pau, cuyo nombre completo es Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, sintetiza a la perfección la unión de arte y ciencia en la Barcelona de principios del siglo XX. Inaugurado en 1930 y diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, este conjunto hospitalario representa uno de los máximos exponentes del modernismo catalán en el ámbito sanitario. Su valor artístico y arquitectónico ha sido reconocido por la Unesco, que lo declaró Patrimonio Mundial en 1997.

El complejo, concebido como una auténtica ‘ciudad hospital’, fue fruto de la visión de Domènech i Montaner y del legado altruista del banquero Pau Gil, quien legó más de tres millones de pesetas para su construcción a principios del siglo XX. En su testamento, Gil dejó claro que el centro debía encarnar los valores del higienismo —corriente que promovía la relación entre salud y entorno saludable—, incorporar los avances médicos más punteros y llevar el nombre de San Pablo. Así, el hospital no solo debía aumentar la capacidad asistencial de la ciudad, sino marcar un antes y un después en la manera de entender la sanidad pública.

Un legado que se remonta al siglo XV

Recinto Modernista de Sant Pau, en Barcelona (Adobe Stock).

Los orígenes del Hospital de la Santa Creu se remontan a 1401, cuando se fundó en el barrio del Raval, convirtiéndose en el primer gran hospital institucionalizado de Barcelona. Durante quinientos años, este centro fue el único lugar al que acudir para recibir atención médica en la ciudad. Sin embargo, el crecimiento demográfico del siglo XIX y la irrupción de nuevas ideas sobre la salud y la medicina pusieron de manifiesto la urgencia de modernizar y ampliar las infraestructuras asistenciales.

La respuesta fue la creación del nuevo complejo de Sant Pau. Inspirándose en otros hospitales internacionales y sus propias obras anteriores, Domènech i Montaner diseñó un espacio revolucionario: más de veinte pabellones situados alrededor de un jardín central, cada uno decorado con mosaicos, esculturas y vidrieras. Estas no eran meras concesiones estéticas; como postulaba la corriente higienista, un entorno bello y luminoso facilitaba la recuperación de los enfermos, alejando la atmósfera opresiva y oscura de los hospitales tradicionales.

Esta innovadora ‘ciudad hospital’ priorizaba tanto la funcionalidad como el bienestar emocional del paciente. Los jardines, cuidadosamente integrados en la disposición de los complejos, cumplían una doble función: estéticos y terapéuticos. Según detalla la propia web de Patrimonio Cultural de Cataluña, la contemplación de la naturaleza se consideraba un factor esencial para la recuperación, permitiendo a los pacientes disfrutar de un oasis de tranquilidad en plena ciudad industrial.

El uso de materiales nobles, la profusión de luz natural, los llamativos mosaicos y las esculturas atribuyen al conjunto hospitalario un ambiente casi irreal, en el que la belleza arquitectónica se convierte en parte fundamental del proceso de curación. Hoy, el Hospital de Sant Pau no solo representa un hito arquitectónico y médico, sino que constituye una joya cultural imprescindible para comprender la evolución de Barcelona y su posición como referente mundial del Modernismo.

Visita el Recinto Modernista de Sant Pau

El recorrido por el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau arranca en la imponente Sala Hipóstila, antiguo espacio de urgencias del centro. Desde allí, los visitantes descienden a través de los históricos túneles hasta el Pabellón de Sant Salvador, primer edificio del complejo en entrar en funcionamiento en 1916. En este pabellón, una exposición permite adentrarse en la trayectoria del hospital y en el legado arquitectónico de Lluís Domènech i Montaner.

La ruta prosigue por los cuidados jardines, donde el visitante puede comprobar cómo la naturaleza, piedra angular del modernismo, se concibió desde el primer momento como elemento terapéutico para los enfermos. Flores y plantas envuelven el paseo, recreando aquel ambiente sanador que caracterizó la vida hospitalaria en la Barcelona de los años veinte. En la Casa de Operaciones y el Pabellón de San Rafael, el viaje en el tiempo se intensifica: una recreación histórica y la exposición “Paciente y médico, de la narración a la objetividad” ilustran la evolución de la medicina y el día a día dentro del recinto.

El itinerario culmina en el Pabellón de la Administración, la joya arquitectónica del hospital, que sorprende por la abundancia de luz natural, los vivos mosaicos, esculturas y una exuberante decoración que realza el valor patrimonial de cada sala. Según la disponibilidad de espacios, algunas etapas del recorrido pueden experimentar variaciones, garantizando siempre una experiencia enriquecedora en la visita.