España Cultura

Josh Hutcherson revela por qué no ha aparecido en ninguna película española: “Controlo el idioma pero me da miedo”

Lleva viviendo desde hace años en España, pero el actor de ‘Los juegos del hambre’ tan solo tuvo un pequeño cameo en ‘Paquita Salas’

Guardar
Josh Hutcherson en 'I Love
Josh Hutcherson en 'I Love L.A.'

Lleva unos años en España, domina perfectamente el idioma y es un gran actor, pero no ha aparecido en ninguna película española. Josh Hutcherson es uno más en nuestro país, y ahora estrena Five Nights at Freddy’s en todo el mundo, pero también es cierto que no había explicación alguna a por la que no ha trabajado en el cine español. Hasta ahora, porque el icónico intérprete de Los juegos del hambre ha explicado por primera vez por qué no lo ha hecho, y si estaría dispuesto en un futuro no muy lejano a asumir el reto.

El actor acaba de estrenar Five Nights at Freddy’s 2, secuela de la película con la que triunfó en cines hace tan solo un par de años, y en la que servía de protagonista para esta adaptación de la popular saga de videojuegos. Hutcherson da vida de nuevo al guardia de seguridad Mike, quien tiene que cuidar de su hermana pequeña y protegerla de las horrendas criaturas del Freddy Fazbear, una pizzería maldita en la que se produjo un asesinato de una niña. Con la ayuda de la policía Vanessa Shelly, Mike ha de poner a salvo a la ciudad de una nueva y terrorífica amenaza.

El éxito de Five Nights at Freddy’s en general y de Josh Hutcherson en particular también ha llevado a que sea preguntado por el elefante en la habitación: ¿Cómo es que no ha trabajado en ninguna película española? Después de todo, el actor lleva viviendo en España desde hace años, cuando conoció a la actriz Claudia Traisac y empezaron a salir. Hutcherson reside ahora entre Madrid y Leganés, hogar de su pareja, aunque intenta compaginarlo con su trabajo como actor en series como I Love L.A. o la mencionada saga de películas.

Imagen de Josh Hutcherson
Imagen de Josh Hutcherson

El miedo a actuar en español

“No sé, estoy muy abierto a trabajar más ahí en España, solo he hecho un cameo en Paquita Salas y ya está. Cuando me ofrezcan a lo mejor lo puedo hacer, tengo ganas", reconocía Hutcherson en una entrevista con Los 40 Principales, en la que desvelaba uno de los motivos por los que no ha aparecido en ninguna película española por el momento. “Estoy muy cómodo hablando en español, entiendo todo y controlo el idioma muy bien, pero actuando no sé, me da un poco de cosa. Me da miedo actuar en otro idioma”, confesaba el actor, que a pesar de todo no cierra la puerta. “Algún día voy a conseguirlo”.

Puede que a partir de estas declaraciones a Josh Hutcherson le empiecen a llover papeles para producciones españolas, aunque solo el tiempo dirá si acaba superando ese miedo a actuar en otro idioma. Sea como fuere, parece que el actor ha recuperado su ritmo de trabajo con sus recientes interpretaciones después de abandonar temporalmente Hollywood, y aunque la saga que más alegrías le dio, Los juegos del hambre, continúa sin él y sin Jennfer Lawrence, puede que encuentre una nueva con la que volver a aparecer asiduamente en pantalla.

Temas Relacionados

Josh HutchersonActoresCineCine españolCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Zootrópolis 2′ eliminó de su versión final esta escena que homenajeaba una icónica película de terror: “Íbamos a perder a nuestra audiencia más joven”

La nueva película de Disney homenajea a ‘El resplandor’, pero pudo hacerlo también con otra gran obra del género

‘Zootrópolis 2′ eliminó de su

‘Five Nights at Freddy’s 2′: un regalo para los fans del videojuego, un suplicio para los fans del cine

La secuela de la película de terror que arrasó en taquilla en 2023 subsana algunos de los fallos de la original, pero lo hace a costa de renunciar a todo lo demás

‘Five Nights at Freddy’s 2′:

El Arrebato reivindica el pop aflamencado en su nuevo disco: “Ahora la música suena a un mismo sonido feo. Antes había calidad y diversidad”

‘Infobae España’ entrevista al sevillano, que publica su decimocuarto álbum, ‘El viaje inesperado’. “Vamos a perder la credibilidad de la música si seguimos así”, reflexiona al hablar de la IA

El Arrebato reivindica el pop

Muere Frank Gehry a los 96 años, arquitecto del Museo Guggenheim de Bilbao

En 1989 ganó el Premio Pritzker, el máximo galardón para un arquitecto

Muere Frank Gehry a los

Ni ‘Juego de Tronos’ ni ‘Los Soprano’: este es el único episodio de una serie que ha alcanzado un 10 en IMDb

La web incluye una lista con los 100 episodios mejor valorados de todos los tiempos

Ni ‘Juego de Tronos’ ni
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”