Josh Hutcherson revela por qué no ha aparecido en ninguna película española: “Controlo el idioma pero me da miedo”

Josh Hutcherson en 'I Love L.A.'

Lleva unos años en España, domina perfectamente el idioma y es un gran actor, pero no ha aparecido en ninguna película española. Josh Hutcherson es uno más en nuestro país, y ahora estrena Five Nights at Freddy’s en todo el mundo, pero también es cierto que no había explicación alguna a por la que no ha trabajado en el cine español. Hasta ahora, porque el icónico intérprete de Los juegos del hambre ha explicado por primera vez por qué no lo ha hecho, y si estaría dispuesto en un futuro no muy lejano a asumir el reto.

El actor acaba de estrenar Five Nights at Freddy’s 2, secuela de la película con la que triunfó en cines hace tan solo un par de años, y en la que servía de protagonista para esta adaptación de la popular saga de videojuegos. Hutcherson da vida de nuevo al guardia de seguridad Mike, quien tiene que cuidar de su hermana pequeña y protegerla de las horrendas criaturas del Freddy Fazbear, una pizzería maldita en la que se produjo un asesinato de una niña. Con la ayuda de la policía Vanessa Shelly, Mike ha de poner a salvo a la ciudad de una nueva y terrorífica amenaza.

El éxito de Five Nights at Freddy’s en general y de Josh Hutcherson en particular también ha llevado a que sea preguntado por el elefante en la habitación: ¿Cómo es que no ha trabajado en ninguna película española? Después de todo, el actor lleva viviendo en España desde hace años, cuando conoció a la actriz Claudia Traisac y empezaron a salir. Hutcherson reside ahora entre Madrid y Leganés, hogar de su pareja, aunque intenta compaginarlo con su trabajo como actor en series como I Love L.A. o la mencionada saga de películas.

Imagen de Josh Hutcherson

El miedo a actuar en español

“No sé, estoy muy abierto a trabajar más ahí en España, solo he hecho un cameo en Paquita Salas y ya está. Cuando me ofrezcan a lo mejor lo puedo hacer, tengo ganas", reconocía Hutcherson en una entrevista con Los 40 Principales, en la que desvelaba uno de los motivos por los que no ha aparecido en ninguna película española por el momento. “Estoy muy cómodo hablando en español, entiendo todo y controlo el idioma muy bien, pero actuando no sé, me da un poco de cosa. Me da miedo actuar en otro idioma”, confesaba el actor, que a pesar de todo no cierra la puerta. “Algún día voy a conseguirlo”.

Puede que a partir de estas declaraciones a Josh Hutcherson le empiecen a llover papeles para producciones españolas, aunque solo el tiempo dirá si acaba superando ese miedo a actuar en otro idioma. Sea como fuere, parece que el actor ha recuperado su ritmo de trabajo con sus recientes interpretaciones después de abandonar temporalmente Hollywood, y aunque la saga que más alegrías le dio, Los juegos del hambre, continúa sin él y sin Jennfer Lawrence, puede que encuentre una nueva con la que volver a aparecer asiduamente en pantalla.