David Bisbal sigue llevando la Navidad a Madrid con un nuevo concierto en el barrio de Chamberí

David Bisbal, durante su concierto en el Work Café del banco Santander abierto en el barrio de Chamberí, en Madrid.

Un año más, David Bisbal está siendo uno de los artistas más presentes en las Navidades de los españoles. Un hito que está logrando gracias al éxito de su álbum de 2024 Todo Es Posible En Navidad (afirmaba no hace mucho Tatiana Arús que Mariah Carey es “la dura competidora” del cantante almeriense), pero también gracias a las actuaciones que el artista está protagonizando por todo el país, con una gira navideña llena de conciertos.

En Madrid, el artista sorprendió hace unos días con un concierto inesperado en la Puerta del Sol para inaugurar el Tren de la Navidad, cantando varios de los villancicos que aparecen en su disco: Los peces en el río, Burrito sabanero o el tema que da título al álbum, Todo es posible en Navidad.

Ahora, parecía que la próxima vez que los fans del cantante iban a poder disfrutar de su música iba a ser en A Coruña, donde tiene un concierto programado para este 13 de diciembre. Sin embargo, el almeriense ha tenido tiempo todavía de dar un último concierto en la capital pasándose por la inauguración del nuevo Work Café (el número 100 en España) del banco Santander, situado en el barrio Chamberí.

David Bisbal durante un concierto navideño en el barrio de Chamberí de Madrid.

Una parada en plena gira navideña

“Es un honor”, ha dicho una y otra vez David Bisbal durante el breve rato que ha estado junto a los invitados del evento. Le acompañaban los músicos Ludovico Vagnone y Sergio Gallardo, en un escenario improvisado en el que, al son de sus dos guitarras, Bisbal ha regalado a sus fans varias canciones. “Ya sabéis que estamos en plena gira de conciertos de Navidad, en este escenario no cabía toda la banda”, ha empezado diciendo para presentar a sus acompañantes, “pero, como digo desde que era un adolescente en Almería, traigo a dos máquinas”.

Así, Bisbal ha arrancado la actuación con Todo es posible en Navidad, un tema que ha cantado con la energía que le caracteriza y que ha transformado en emoción cuando ha pasado por dos de sus baladas clásicas, Dígale y Mi Princesa, provocando el entusiasmo y la complicidad de su público. “Qué bonita es la música en general”, ha reflexionado en uno de los momentos más íntimos del concierto. “Tan solo basta la mirada con la gente para tratar de imaginar que estoy coincidiendo con su historia. Mi Princesa es una canción que es como un lienzo en blanco, que aunque ya sabes lo que vas a pintar, cada día es diferente”.

David Bisbal durante su actuación en un 'Work Café' de Chamberí.

Una “nueva” canción que todo el mundo conoce

Bisbal traía consigo también a varias integrantes de su club de fans, las cuales han acompañado al cantante desde primera fila. Han sido ellas las que más han reído cuando Bisbal ha anunciado que iba a cantar una “nueva” canción llamada Ave María. “Curiosamente, es nueva pero todo el mundo se la sabe”, ha continuado bromeando el cantante, mientras los músicos que le acompañaba se reían.

Con este buen humor, Bisbal ha regalado también varias de sus ya archiconocidas patadas en el aire, y también un último hit navideño al ritmo de la rumba de Mi burrito sabanero. “Os deseo una feliz Navidad, y también mucha inspiración, mucha fuerza y mucha paz para todo el mundo, ojalá que salgan muchas buenas ideas de este maravilloso lugar”, se ha despedido el cantante tras concluir la canción.

David Bisbal durante su actuación en el Work Café de Chamberí.

Tras su paso por el nuevo Work Café de Chamberí, a Bisbal le esperan aún varias fechas antes de cerrar el año. A Coruña (13 de diciembre), Málaga (20 de diciembre), Madrid (22 de diciembre) y Barcelona (23 de diciembre) serán las últimas paradas de una gira navideña con la que, una vez más, ha logrado contagiar su espíritu y su energía a estas esperadas fiestas.