David Bisbal sorprende con un show navideño en el Metro para inaugurar el "Tren de la Navidad"

Sin palabras. Así se han quedado los viajeros que se encontraban a las 11.00 horas en la madrileña estación de Metro de Sol cuando han visto aparecer a David Bisbal para ofrecer un concierto sorpresa para inaugurar por sorpresa y por todo lo alto el "Tren de la Navidad".

Ante centenares de personas que no salían de su asombro, el almeriense se ha subido a un escenario en el vestíbulo de una de las estaciones más concurridas de la capital para interpretar los villancicos más populares de su disco "Todo es posible en Navidad", como "Los peces en el río", "Burrito sabanero", o la canción que da título al álbum, "Todo es posible en Navidad", poniendo el broche de oro a su show navideño con el mítico "Ave María", poniendo a todo el público a cantar.

Después de la concierto, Bisbal se ha desplazado hasta el andén de línea 3 para recibir al Tren de la Navidad, dando el pistoletazo de salida a esta nueva atracción navideña haciendo un recorrido hasta la estación de Plaza de España, donde estará circulando hasta el día 6 de enero para trasladar la magia de estos días tan señalados a todos los usuarios del suburbano madrileño.

"El año pasado fue en la Puerta del Sol, en el antiguo edificio de Correos y ahora, pues, este año nos invitaron a cantar aquí en el Metro. Me parece muy bonito, ya que toda la gente se desplaza para ir a su trabajo, a visitar a su familia también... Son fechas señaladas y me ha gustado muchísimo" ha expresado emocionado tras su show.

Inmerso en su gira navideña "Todo es posible en Navidad", el artista ha reconocido que, "tras nuestro viaje a las Vegas para homenajear a Raphael, y los conciertos en Almería y Sevilla, en mi tierra Andalucía, ahora seguimos por Bilbao y por toda la geografía de nuestro país. Es una gira muy esperada, ya que es un disco que hacía muchísimo tiempo había pensado compartir con la gente. Un disco muy clásico, muy de estándar de Navidad, esos discos que antiguamente se grababan y estoy muy feliz".

Ante el inicio de las fechas más entrañables del año, Bisbal ha deseado a sus seguidores "muchísima paz y sobre todo mucha tranquilidad. Cuando uno siente paz ya absolutamente todo en la vida está como en el camino correcto, ¿sabes? Así que os quiero mucho".

Por último, el artista ha reafirmado su amor por Madrid confesando que "también es mi casa. Ten en cuenta que probablemente hace 25 años atrás agarré una de estas líneas de metro para buscar mi sueño" (cuando se presentó al casting de Operación Triunfo sin imaginarse que se convertiría en uno de nuestros cantantes más exitosos e internacionales). "Entonces claro que significa muchísimo. Madrid se convirtió en mi casa rápidamente, así que puedo estar feliz y orgulloso de todas las banderas que me unen. De la de Almería, de la de Andalucía, de la de España y cómo no también darle la bienvenida a toda la gente que de Latinoamérica ha elegido Madrid para buscar su sueño" ha concluido muy emocionado.