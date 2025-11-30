Cultura

Woody Allen cumple 90 años: aclamado en el cine y polémico en la vida

El director neoyorquino alcanza nueve décadas mientras continúa trabajando en nuevos proyectos, pese a la controversia y el reconocimiento internacional que han marcado su extensa carrera cinematográfica

Guardar
Woody Allen (REUTERS/Yara Nardi)
Woody Allen (REUTERS/Yara Nardi)

El cineasta neoyorquino Woody Allen cumple este domingo 90 años como uno de los mayores referentes del séptimo arte, en cuya trayectoria no han faltado sin embargo las polémicas por las que ha sido señalado y rechazado.

Un día como hoy de 1935, Allan Stewart Konigsberg nacía en Nueva York, en el seno de una familia judía, con la que pasó su infancia en Brooklyn.

El neoyorquino, que a los 17 años se cambió el nombre legal a Heywood Allen, comenzó a cultivar de joven un sentido del humor que le llevó a publicar chistes en columnas de periódicos.

Su interés por el cine le empujó más tarde a la Universidad de Nueva York (NYU) y al City College, también en la Gran Manzana, aunque nunca llegó a terminar los estudios.

Escena de "Annie Hall"
Escena de "Annie Hall"

Pese a ello, las 50 películas que carga a sus espaldas han dejado huella no solo entre los espectadores sino entre los críticos y la Academia de Cine, con largometrajes como ‘Annie Hall’ (1977) o ‘Manhattan’ (1979) considerados ya clásicos del séptimo arte.

El director anunció hace años que planeaba retirarse pronto, desmotivado por la reducción del número de semanas que permanecen los filmes en las salas de cine, y de momento ‘Coup de Chance’ (2023) es su último largometraje.

Cartas de amor a Nueva York

Si realmente se retira, quedarán en su legado las múltiples cartas de amor a Nueva York que Allen escribió en sus películas, en las que entrelaza la ficción con elementos autobiográficos.

Así lo reflejan obras como ‘Annie Hall’, sobre un cómico criado en Brooklyn y una relación sentimental fallida, o ‘Manhattan’, cuyo personaje principal escribe chistes para la televisión.

“El nombre y la imagen de Allen evocaban imágenes e ideas, nociones y valores que servían de base para desarrollar sus personajes ficticios en la gran pantalla”, escribió el crítico estadounidense Sam B. Girgus en su libro ‘The Films of Woody Allen’, de 1993.

Allen, uno de los mayores
Allen, uno de los mayores referentes del séptimo arte

Según Girgus, la imagen pública del cineasta, quien desde sus inicios fue visto como “director, actor y neurótico urbano”, funcionaba como “un alter ego fantasmal para identificar y situar al personaje ficticio de Allen” retratado en sus películas.

Como telón de fondo está habitualmente Nueva York, una ciudad por la que Allen dijo sentir “un amor irracional” en una entrevista que concedió en 2008 a The New York Magazine.

“La ciudad está llena de caos, y el caos es, para mucha gente, placentero. Hace poco vivía en un piso en Madison Avenue y todas las noches se oían ambulancias y sirenas. Era realmente una nana”, comentó Allen a la revista.

Entre sus obras más reconocidas también figuran ‘Blue Jasmine’ (2013), ‘Cafe Society’ (2016), ‘A Rainy Day in New York’ (2022), ‘Midnight in Paris’ (2011) o ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008).

Durante la grabación de "Vicky
Durante la grabación de "Vicky Cristina Barcelona" (Weinstein Co/Mediapro/Gravier Prods/Kobal)

Una carrera de luces y sombras

En la extensa trayectoria cinhematográfica de Allen, en la que se ha ganado la aclamación de la crítica y cuatro premios Óscar, no han faltado sin embargo las polémicas, que han definido su carrera como una suma de luces y sombras.

Y es que Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y la actriz Mia Farrow -que ha protagonizado varias películas del cineasta-, lo acusó en los últimos años de haberla sometido a abusos sexuales cuando era una niña.

Aunque las acusaciones fueron desestimadas y no se llegó a celebrar un juicio, la carrera de Woody Allen se vio afectada y hoy día muchos actores y productores rechazan trabajar con él.

A esto se suma que en 1997, el director se casó con la hija adoptiva de Farrow, Soon-Yi, cuando ella tenía 21 años y él 56. Actualmente, ambos siguen casados.

Junto a su esposa Soon-Yi
Junto a su esposa Soon-Yi Previn, en Venecia en 2023 (REUTERS/Yara Nardi)

El nombre de Allen nuevamente ha estado en la palestra pública tras la publicación de los 20.000 correos electrónicos de Jeffrey Epstein.

El director era un invitado habitual de las cenas que el financiero ofrecía en su residencia en Manhattan, descrita por Allen como el castillo de Drácula, “donde Lugosi tiene tres jóvenes vampiresas que atienden el lugar”.

Mientras las polémicas flotan a su alrededor, Allen ha demostrado una vez más su polifacética carrera: en septiembre publicó su primera novela, What’s With Baum? y se prepara para filmar su próximo proyecto en España con el título provisional ‘Wasp 2026’, con un patrocinio de 1,5 millones de euros del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Woody Allencine

Últimas Noticias

La curiosa relación entre Oscar Wilde y Sigmund Freud: entre la ficción, la admiración y los malentendidos

Más allá de las frases apócrifas y los rumores, existen referencias documentadas que muestran cómo la obra de Wilde influyó en el pensamiento de Freud y en el psicoanálisis moderno

La curiosa relación entre Oscar

Todos los ganadores del Premio de Pintura Bancor

Manuel Molina se quedó con el galardón en pintura, mientras que Irene Lasivita fue reconocida en muralismo, en una edición que registró un récord de inscriptos

Todos los ganadores del Premio

Diana Bellessi: “Un buen poema es llamar al mundo y que el mundo te conteste, no más”

A poco de cumplir 80 años, una de las mayores poetas argentinas presenta “Tener lo que se tiene”, su Obra Reunida: “Yo también digo que un poema me aburre”, cuenta

Diana Bellessi: “Un buen poema

Paolo Sorrentino en Buenos Aires: Maradona como “un gran espectáculo”, el cine y la libertad creativa

El director italiano ganador de un Oscar recorrió la ciudad que le parece “una mezcla de Nápoles y París”, brindó una masterclass y visitó el palco de su ídolo en la Bombonera. “Mi pasión por el cine nace, ante todo, de la pasión por él”, afirmó

Paolo Sorrentino en Buenos Aires:

Memoria y mito: el viaje literario de Amélie Nothomb hacia un Japón reinventado

A través de su obra más reciente, la escritora belga convierte la experiencia del exilio en una meditación sobre la infancia, el lenguaje y la capacidad de la literatura para forjar territorios interiores

Memoria y mito: el viaje
DEPORTES
Qué necesita Lando Norris para

Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este domingo en el GP de Qatar

Eduardo Domínguez habló por primera vez tras la polémica por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central y la sanción de AFA

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán el segundo ascenso a Primera División: hora, TV y formaciones

“Naturaleza agresiva”: el ácido cruce entre Lando Norris y Max Verstappen en plena definición del título de la F1 en Qatar

Carlos Anacleto ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

TELESHOW
El efusivo beso que le

El efusivo beso que le dio Rodrigo De Paul a Tini Stoessel después de la victoria del Inter Miami: el video

El libro que eligió Antonela Roccuzzo para inspirarse antes del Mundial: una historia de superación y perseverancia

La tajante respuesta de Darío Cvitanich a Chechu Bonelli luego de sus palabras sobre su madre: “Con mi familia no”

Isabel Barón, entre el arte, el vínculo con su hermana Jimena y su apuesta máxima en el teatro: “Me es fácil volar con la imaginación”

35 años del regreso de Mirtha Legrand a la tevé: por qué no querían contratarla y el desafío personal de Carlos Rottemberg

INFOBAE AMÉRICA

Giorgia Meloni condenó el ataque

Giorgia Meloni condenó el ataque de manifestantes propalestinos contra la redacción del diario italiano ‘La Stampa’

El presidente de Taiwán dijo que el país debe “construir fuerza propia” frente a la amenaza del régimen chino

Aumentan las víctimas por las devastadoras inundaciones en Indonesia: al menos 435 muertos y 406 desparecidos

Un operador turístico ruso redirigirá a Cuba a sus clientes que debían viajar a Venezuela tras las advertencias de EEUU

La curiosa relación entre Oscar Wilde y Sigmund Freud: entre la ficción, la admiración y los malentendidos