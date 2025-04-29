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La infanta Sofía cumple 18 años: las 5 fotografías inéditas de Casa Real para celebrar su mayoría de edad

La hija pequeña de los reyes celebra la mayoría de edad en Reino Unido, donde se encuentra cursando el 2º curso de bachillerato internacional

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
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La infanta Sofía cumple este martes 29 de abril 18 años. Una fecha inolvidable, pues es la de su mayoría de edad, que celebra en Gales, donde se encuentra cursando bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College. Pese a que es un día normal para ella, pues es lectivo y tendrá que acudir a clase, Casa Real ha querido celebrarlo compartiendo cinco fotografías de su nuevo posado oficial, realizado para conmemorar su día. En concreto, Zarzuela ha compartido cinco fotografías de la infanta que fueron tomadas en el Palacio de la Zarzuela esta pasada Semana Santa, que Sofía pasó en Madrid.

Se trata de un total de cinco imágenes en las que la hija menor de los reyes Felipe y Letizia aparece en solitario, posando en un atardecer primaveral. En ellas aparece muy natural, con el cabello rubio suelto, vestida con un pantalón azul y camisa celeste, sonriendo a cámara con seguridad y confianza. No lleva apenas maquillaje, solo un poco de máscara y un acabado over lip en los labios, que consigue resaltar gracias a ese brillo.

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

Todo su look va en concordancia con su forma de ser, pues dicen quienes han podido conocerla que es una joven sencilla, simpática, natural y muy divertida. Algo que se puede vislumbrar en estas instantáneas.

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

En una de las fotografías se la puede ver sentada en un banco, mirando hacia el horizonte; en otra se encuentra en el interior de Zarzuela, sentada en una ventana junto a un gran ventanal que deja ver el jardín; en otra aparece ante un fondo desenfocado y, en otras dos, junto a unos bolardos.

Se trata de una celebración muy diferente a la que tuvo su hermana, la princesa Leonor; pues el día que ella cumplió la mayoría de edad acudió al Congreso de los Diputados a jurar la Constitución.

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

En el caso de Sofía, su cumpleaños le ha tocado en Gales, por lo que tendrá que esperar a su próximo viaje a España para poder celebrarlo con sus padres. Por su parte, la princesa Leonor se encuentra navegando en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde está formándose como guardamarina, por lo que tampoco estará junto a ella. Además, es posible que ni siquiera pueda llamarla por teléfono. En estos momentos, la heredera al trono está surcando el océano Pacífico rumbo a Panamá.

Sofía de Todos los Santos Borbón y Ortiz, nacida el 29 de abril de 2007 en Madrid, es infanta de España, segunda hija de los reyes y, por tanto, segunda en la línea de sucesión tras la princesa Leonor, y tiene tratamiento de alteza real. Cuando finalice el curso, el próximo 24 de mayo, su trayectoria académica diferirá de la de la princesa Leonor, pues la casa real no contempla la posibilidad de que tenga una formación militar.

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

Cambios de agenda

Los reyes Felipe y Letizia tenían previsto viajar a Jaén en este martes para celebrar el 1.200 aniversario de la Capitalidad de la ciudad, de cuya comisión es presidente de honor Felipe VI. Sin embargo, el apagón eléctrico en España ha cambiado los planes y han tenido que posponer la visita.

El rey tiene que presidir el Consejo de Seguridad Nacional, que ya se reunió este pasado lunes en varias ocasiones debido al suceso.

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